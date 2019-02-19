Amazon, Netflix ile savaş planını duyurdu: Yılda 30 film

Çok yakında Apple'ın TV servisinin de hizmet vermeye başlamasının ardından, tüketicilerin önünde alternatif yayın hizmetlerinin olması gayet olumlu. Ancak durum şirketler açısından öyle değil. Zira rekabetin kızıştığı bu pazarda tutunmak da, tüm bunlara paralel olarak gittikçe zor bir hale geliyor. Ancak Amazon'un yeni bir stratejisi var.

Apple ve Disney de geliyor

Hollywood Reporter'ın yayınladığı habere göre, Amazon rakiplerinin yükselişine karşı yeni bir planlama yapmış durumda. Yapılan açıklamaya göre şirket yılda en az 30 yeni film piyasaya sürerek rekabette ön sıralarda olmayı düşünüyor. Amazon Stüdyoları şefi Jennifer Salke, Amazon'un TV hizmetinin diğerlerinden farklı olması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını ifade ediyor.

https://www.hollywoodreporter.com/news/amazon-chief-jennifer-salke-unveils-film-plan-battle-netflix-30-movies-a-year-q-a-1187597

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Sektöre yakın kaynaklar yılın ilerleyen aylarındavearasındaki rekabetin daha sert bir şekle bürüneceğini belirtiyorlar. Bunun nedeni olarak da'ın ve'in kendi yayın hizmetlerini bu yıl başlatacak olmaları gösteriliyor. İki köklü şirketin de pazara girmesiyle beraber oluşacak rekabetin, tüketicilere nasılise önümüzdeki süreçte göreceğiz.