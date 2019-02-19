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Amazon, Netflix ile savaş planını duyurdu: Yılda 30 film

Amazon stüdyolarının şefi Jennifer Salke, Netflix ile rekabet edebilmek için her yıl 30 yeni film yayınlamayı planladıklarını açıkladı. Konunun detayları haberimizde.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çok yakında Apple'ın TV servisinin de hizmet vermeye başlamasının ardından, tüketicilerin önünde alternatif yayın hizmetlerinin olması gayet olumlu. Ancak durum şirketler açısından öyle değil. Zira rekabetin kızıştığı bu pazarda tutunmak da, tüm bunlara paralel olarak gittikçe zor bir hale geliyor. Ancak Amazon'un yeni bir stratejisi var.

Apple ve Disney de geliyor

Hollywood Reporter'ın yayınladığı habere göre, Amazon rakiplerinin yükselişine karşı yeni bir planlama yapmış durumda. Yapılan açıklamaya göre şirket yılda en az 30 yeni film piyasaya sürerek rekabette ön sıralarda olmayı düşünüyor. Amazon Stüdyoları şefi Jennifer Salke, Amazon'un TV hizmetinin diğerlerinden farklı olması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını ifade ediyor.
Sektöre yakın kaynaklar yılın ilerleyen aylarında Netflix ve Amazon arasındaki rekabetin daha sert bir şekle bürüneceğini belirtiyorlar. Bunun nedeni olarak da Apple'ın ve Disney'in kendi yayın hizmetlerini bu yıl başlatacak olmaları gösteriliyor. İki köklü şirketin de pazara girmesiyle beraber oluşacak rekabetin, tüketicilere nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.

https://www.hollywoodreporter.com/news/amazon-chief-jennifer-salke-unveils-film-plan-battle-netflix-30-movies-a-year-q-a-1187597 Yorum Yaz
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BatuhanXxX 3 ay en beğenilen
Bu iş, Facebook, Google, YouTube gibi olur. Önüne gelen Kendi Plattformunu kurar. Sonra rekabet edemeyenler ortadan silinir. Kimse A dizisini izlemek için Amazon B dizisi için Disney C için Netflix D için Bulu Vsvs üyeligi almaz. Netflix in eli güçlü ama akıllı olmazlarsa hakimiyet elden gidebilir. En güçsüzü Apple. Kendi Ekosistemi dışına çıkamamış bir Platform zor tutar. Milyarları yatırıp sonra tutmayınca cekilirler. Zamanında Binbir çeşit YouTube tarzı, Facebook tarzı site vardı. İnsanlar bedava sistemlere bile kayıt olmak istemiyorken, onlarca paralı üyeliğe atlamaz.
Bu iş, Facebook, Google, YouTube gibi olur. Önüne gelen Kendi Plattformunu kurar. Sonra rekabet edemeyenler ortadan silinir. Kimse A dizisini izlemek için Amazo...
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sniper23 2 ay
Filmlerin kalitelerini şimdiden merak ediyoruz.
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drejtc 3 ay
Kim kimi vuruyor beni ilgilendirmez Google'a film izle yazdımmı iş biter
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scorpion20 3 ay
30 film mi
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Zafer Korkmaz 3 ay
Arkadaşların dediği gibi kimse 5 platforma birden üye olmaz. Sadece biri hayatta kalır.
Disney'in elinde çok şey var adam kafasına göre Star Wars falan çekebilir
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kayamtky 3 ay
Yılda otuz film ?? Bu filmler yayınlandıktan sonra, film yorum sitelerin de şimdiden bazı yorumları hayal edebiliyorum:
"izle geç", "sıradan bir film", "kullanılan teknoloji çok yapmacık", vb.
Gişe hasılatı yapan filmlerin yapımını araştırdığımız da, 1 film için milyonlarca dolar masraf ve aylar süren emek var. Sen ayda 2-3 film yaparak o kaliteyi asla yakalayamazsın.
Yani,
diğer yorumcu arkadaşın dediği gibi: "nicelik değil nitelik"
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DH Misafiri 3 ay
Türkiye de satışı var mı
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barbarturk 3 ay
Herkes bildiği işi yapacak arkadaş , bizim buralarda çok yaygındır az eforla çok para kazanma hırsı , en bariz örneği müteahhitlik , adam fabrikatör yada sarraf bakıyor mütahit dikiyor binayı dönüyor köşeyi , lan dur bende yapıyım diyor ama bilmiyor işin nasıl olduğunu , sonra batıyor tabi . Ben burda en şanslı disneyi görüyorum Fox u boşa almadılar , Netflix vs Disney olur , ikiside yollarına devam eder , diğerleri yokolup gider.
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Rindaman 3 ay
Nicelik değil nitelik!
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MMistanbul 3 ay
5 ayrı üyelik alamam, kimse de almaz zaten.
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GuitarxtanbuL 3 ay
Bakınız google+
Artık isminden eser bile yok
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sniper23 2 ay GuitarxtanbuL
Google+ eğer millete zorla kullandırılmasa idi belki bir şeyler olurdu. Ama Youtube ile birleştirilmesinden dolayı çok devasa bir nefrete sebep oldu.
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