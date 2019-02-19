Amazon, Netflix ile savaş planını duyurdu: Yılda 30 film

Teknoloji Editörü
Çok yakında Apple'ın TV servisinin de hizmet vermeye başlamasının ardından, tüketicilerin önünde alternatif yayın hizmetlerinin olması gayet olumlu. Ancak durum şirketler açısından öyle değil. Zira rekabetin kızıştığı bu pazarda tutunmak da, tüm bunlara paralel olarak gittikçe zor bir hale geliyor. Ancak Amazon'un yeni bir stratejisi var.
Apple ve Disney de geliyor
Hollywood Reporter'ın yayınladığı habere göre, Amazon rakiplerinin yükselişine karşı yeni bir planlama yapmış durumda. Yapılan açıklamaya göre şirket yılda en az 30 yeni film piyasaya sürerek rekabette ön sıralarda olmayı düşünüyor. Amazon Stüdyoları şefi Jennifer Salke, Amazon'un TV hizmetinin diğerlerinden farklı olması gerektiğini ve bunun için çalıştıklarını ifade ediyor.Sektöre yakın kaynaklar yılın ilerleyen aylarında Netflix ve Amazon arasındaki rekabetin daha sert bir şekle bürüneceğini belirtiyorlar. Bunun nedeni olarak da Apple'ın ve Disney'in kendi yayın hizmetlerini bu yıl başlatacak olmaları gösteriliyor. İki köklü şirketin de pazara girmesiyle beraber oluşacak rekabetin, tüketicilere nasıl yansıyacağını ise önümüzdeki süreçte göreceğiz.
https://www.hollywoodreporter.com/news/amazon-chief-jennifer-salke-unveils-film-plan-battle-netflix-30-movies-a-year-q-a-1187597 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Disney'in elinde çok şey var adam kafasına göre Star Wars falan çekebilir
"izle geç", "sıradan bir film", "kullanılan teknoloji çok yapmacık", vb.
Gişe hasılatı yapan filmlerin yapımını araştırdığımız da, 1 film için milyonlarca dolar masraf ve aylar süren emek var. Sen ayda 2-3 film yaparak o kaliteyi asla yakalayamazsın.
Yani,
diğer yorumcu arkadaşın dediği gibi: "nicelik değil nitelik"
Artık isminden eser bile yok
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netflix, Disney ve