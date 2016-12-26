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Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor

Ağustos ayında 40 adet kargo uçağı kiralayarak kendi teslimat ağını kurmayı planlayan Amazon, uçakların kullanılmasının ardından nakliye ücretlerinin de düştüğünü açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor
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Siparişlerine kısa sürede ulaşmak isteyenlerin gözdesi haline gelen Amazon uçakları, düşük nakliye ücretleriyle de şirket yetkililerin yüzünü güldürmüş durumda. Amazon kurucusu Jeff Bezos’un Reuters’a yaptığı açıklamaya göre ise işin sırrı ürünleri ağırlık ve hacimlerine bakarak farklı yöntemlerle kargolamak.

Şu an için sadece Fedex ve UPS’i destekleyen uçaklar ilerleyen dönemlerde teslimatın her aşamasında Amazon araçlarının olduğu bir sevkiyat ağının parçası olabilir. Ancak şirket yetkilileri Fedex ve UPS’den vazgeçmeye pek niyetli görünmüyor. Zira kargo şirketlerinin ağırlıktan ziyade hacimle ilgilenmeye başlamasının ardından şirket yetkilileri de nakliye ücretlerini düşürmek için hafif ama hacmi büyük olan ürünleri uçakla gönderirken diğer ürünleri tırlarla kargoluyor. Reuters raporuna göre neredeyse tam kapasitede uçan uçaklar ağırlıklarının yarısı kadar enerji harcıyor böylece yakıttan da tasarruf etmiş oluyor.

Şimdilik sadece 10 havaalanına uçan Amazon, az hava trafiğine sahip ve düz arazide olan havaalanlarını tercih ediyor. Bu sayede günün her saati uçuş yaparak insanları da akşam saatlerinde bile alışveriş yapmaya teşvik ediyor.


http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=80972279 Yorum Yaz
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alex59 2 yıl en beğenilen
Bir insan kendi ülkesindeki devlet destekli soyguncuların batmasını isteyip elin yabancı firmasının daha çok kazanmasını istermi bilmiyorum, ama ben bunu yürekten istiyorum.
Bir insan kendi ülkesindeki devlet destekli soyguncuların batmasını isteyip elin yabancı firmasının daha çok kazanmasını istermi bilmiyorum, ama ben bunu yürekt...
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1 Yanıt Yanıtla +64
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dere.beyi 2 yıl alex59
alex59

Bir insan kendi ülkesindeki devlet destekli soyguncuların batmasını isteyip elin yabancı firmasının daha çok kazanmasını istermi bilmiyorum, ama ben bunu yürekten istiyorum.

yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler

bizim dolandırıcılar için yaşasın emperyalist AMAZON
alex59Bir insan kendi ülkesindeki devlet destekli soyguncuların batmasını isteyip elin yabancı firmasının daha çok kazanmasını istermi b...
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Mephalay 2 yıl
Geldik evde yoktunuz diye not dussun. Aramasin bile. Hic kafasi calismiyor bunlarin. Yurt ici kargodan ogrenmesi gereken cok seyleri var.
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DH Misafiri 2 yıl
Amazon Almanya'dan 9 Euro ya gelen SSD'yi geri dönermek istediğimde 216 TL fiyat verdiler kargo ücreti. Pazarlıkla 155 TL ye indirdim. Amazon 9 euroya kadar karşılarız demişti. Amazon müşteri hizmetlerine mail attım, ödediğim parayı(155 TL) ertesi gün kredi kartıma iade ettiler. Böyle bir firma yok...
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alemburda34 2 yıl
Hepsiburada lafa gelince e-ticaret firmalari icinde 1.yiz der ama gel gor ki yenilik sifir surekli sadece site degisiyor. Hala yurtici kargo hala yilda 2-3 kampanya
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kadirirdem 2 yıl
Hiç fena fikir değil deli ürün satıyorlar kendi ağları olması oldukça mantıklı.
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Virinom 2 yıl
Ya sen vergi kaçırmanın yolunu bul ben kendim gelip alırım.
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alex59 2 yıl en beğenilen
Bir insan kendi ülkesindeki devlet destekli soyguncuların batmasını isteyip elin yabancı firmasının daha çok kazanmasını istermi bilmiyorum, ama ben bunu yürekten istiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +64
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dere.beyi 2 yıl alex59
alex59

Bir insan kendi ülkesindeki devlet destekli soyguncuların batmasını isteyip elin yabancı firmasının daha çok kazanmasını istermi bilmiyorum, ama ben bunu yürekten istiyorum.

yiğidi öldür ama hakkını yeme demişler

bizim dolandırıcılar için yaşasın emperyalist AMAZON
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