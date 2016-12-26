Amazon, kargo ücretlerini düşürmenin yollarını arıyor

Tam Boyutta Gör

Siparişlerine kısa sürede ulaşmak isteyenlerin gözdesi haline gelen Amazon uçakları, düşük nakliye ücretleriyle de şirket yetkililerin yüzünü güldürmüş durumda. Amazon kurucusu Jeff Bezos’un Reuters’a yaptığı açıklamaya göre ise işin sırrı ürünleri ağırlık ve hacimlerine bakarak farklı yöntemlerle kargolamak.

Şu an için sadece Fedex ve UPS’i destekleyen uçaklar ilerleyen dönemlerde teslimatın her aşamasında Amazon araçlarının olduğu bir sevkiyat ağının parçası olabilir. Ancak şirket yetkilileri Fedex ve UPS’den vazgeçmeye pek niyetli görünmüyor. Zira kargo şirketlerinin ağırlıktan ziyade hacimle ilgilenmeye başlamasının ardından şirket yetkilileri de nakliye ücretlerini düşürmek için hafif ama hacmi büyük olan ürünleri uçakla gönderirken diğer ürünleri tırlarla kargoluyor. Reuters raporuna göre neredeyse tam kapasitede uçan uçaklar ağırlıklarının yarısı kadar enerji harcıyor böylece yakıttan da tasarruf etmiş oluyor.

Şimdilik sadece 10 havaalanına uçan Amazon, az hava trafiğine sahip ve düz arazide olan havaalanlarını tercih ediyor. Bu sayede günün her saati uçuş yaparak insanları da akşam saatlerinde bile alışveriş yapmaya teşvik ediyor.

http://www.appy-geek.com/Web/ArticleWeb.aspx?regionid=3&articleid=80972279