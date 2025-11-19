Amazon'da tüm "vasıfsız" işler robotlara devredilecek: Yarım milyon insan işsiz kalabilir

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka alanında yaşanan patlamanın dev bir işsizlik krizine sebep olacağı gerçeği, uzmanları uzun süredir endişelendiren bir konu. Ne var ki bu alanda hem ülkeler hem de şirketler seviyesinde kıyasıya bir yarışa girilmiş olması, yaklaşan bu tehlikenin büyük ölçüde göz ardı edilmesine sebep oluyor. Üstelik kamuoyu da bu konuda yeterli farkındalığa ulaşmış gibi görünmüyor. Ancak yakın bir gelecekte bu sorunu göz ardı etmek imkânsız hâle gelebilir. Çünkü milyonlarca insanın işini otomasyona kaptırdığı bir gerçekliğin artık arifesindeyiz. Bu hafta Amazon cephesinden gelen kritik bir açıklama, bir süredir yaklaşan bu dönüşümün artık somut planlara evrildiğini gösteriyor.

Sadece Amazon'da 600 Bin İş Ortadan Kalkacak

Amazon Robotics’in teknoloji şefi Tye Brady, Web Summit 2025’te yaptığı konuşmada şirketin iş gücüne yönelik stratejisini net bir dille özetledi: “Her türlü sıradan, tekrar eden ve monoton işi ortadan kaldırmak istiyoruz. Vizyonumuz bu yönde.” Brady'nin bu açıklaması, Amazon'daki "vasıfsız" işlerin tamamının yakın bir gelecekte ortadan kalkacağı anlamına geliyor.

Sadece Amazon'da 600 bin potansiyel işe alımın yapay zeka ve robotlar sebebiyle iptal edileceği öngörülüyor. Şirket içi yazışmalar, ABD’de 2027’ye kadar 160.000 potansiyel işe alımın gereksiz hâle gelebileceğini, 2033’e gelindiğinde ise bu sayının 600.000’i aşabileceğini ortaya koyuyor.

Amazon’un Florida’daki 650.000 metrekarelik yeni robotik depo merkezi, iş gücündeki dönüşümün somut bir örneği olarak öne çıkıyor. Bu tesis, ürün toplama, paketleme ve sevkiyat süreçlerinin büyük bölümünü robotlarla yürütecek. Blue Jay ve Vulcan gibi yeni nesil robotlar, depo içi işlerin yaklaşık %75’ini otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Project Eluna AI modeli, karar alma süreçlerini gerçek zamanlı optimize ederek insan müdahâlesini minimuma indiriyor.

Amazon, iş kaybını dengelemek için Future Ready 2030 girişimini başlattı. 2,5 milyar dolarlık bu program, 2030'a kadar 50 milyon kişiye eğitim ve beceri kazandırmayı amaçlıyor. Bunun işleri ortadan kalkan insanlara yeni imkânlar yaratabileceği savunulyor. Ancak uzmanlar, kitlesel otomasyonun hızını göz önünde bulundurarak, mevcut eğitim programlarının iş kaybını telafi etmede yetersiz kalabileceğini belirtiyor.

İşin daha korkutucu kısmı bu dönüşümün yalnızca Amazon'la, hatta genel olarak lojistik ve perakende sektörüyle sınırlı olmaması. Yaşanan bu dönüşümün neredeyse tüm iş kollarında ciddi bir işsizlik sorunu yaratması kaçınılmaz görünüyor. Şimdi asıl soru devletlerin çok daha büyük sorunlara sebep olmadan önce bu konuda bir önlem alıp almayacağı.

