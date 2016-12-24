Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona

Geçtiğimiz hafta San Francisco sokaklarında otomatik pilotlu araçlarını kullanıma sokan Uber'a Kaliforniya eyaletinden kötü haber geldi. Kendisinden gerekli izinler alınmadan bu teknolojiye sahip araçların çalışmaya başlamasına sinirlenen Kaliforniya Motorlo Taşıtlar Dairesi, Uber'ın otomatik pilot teknolojisinin yeterince güvenli ve kullanıma hazır olmadığını açıklayarak şirkete ait bütün otomatik pilotlu araçların ruhsatını iptal etti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Uber'ın sürücüsüz araçlarından birisinin kırmızı ışıkta geçme görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Uber'ın güvenilirliği eyalette tartışılır hale gelmişti.

Bütün bu sıkı kuralcılıktan ve eyaletin sürekli kendisine zorluk çıkarmasından sıkılan Uber'dan ise ilginç bir yanıt geldi. Şirket ruhsatı iptal edilen araçların hepsini tırlara yükleyerek Arizona'ya doğru yola çıktı ve otomatik pilotlu araçların deneme sürüşlerine Arizona eyaletinde devam edeceğini açıkladı. Ağustos ayından Otto isimli sürücüsüz tır geliştirme şirketini satın alan ve ekimden beri bu tırlarla teslimatlara başlayan Uber; 16 adet Volvo XC90 model aracını da yine bu sürücüsüz tırlarla göndererek aslında bu teknolojinin kendi araçlarını emanet edebilecekleri kadar güvenli olduğunu göstermiş oldu.

Kaliforniya eyaletinin sürekli yeniliklerin önünü kesmeye çalıştığını söyleyen Arizona Valisi Doug Ducey ise gelişmelerden son derece memnun görünüyor. Ducey geçtiğimiz yıl imzaladığı bir kararla otomatik pilot teknolojisine sahip araçların Arizona'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmıştı. Arizona halkı da bütün bu gelişmeleri sevinçle karşıladı ve sokakları ''Kaliforniya sizi istemeyebilir ama biz istiyoruz'' ve ''Arizona Uber'ı ağırlıyor'' yazan afişlerle donattı. Uzun süredir Pittsburgh eyaletinde test sürüşleri yapan şirketin, önümüzdeki haftadan itibaren Arziona sokaklarında da test sürüşlerine başlaması planlanıyor.

Diğer otomatik pilotlu araçlarda olduğu gibi sensörler ve lazerlere yönetilen sürücüsüz araçlar ayrıca GPS ve navigasyon özelliklerine de sahip. Böylelikle müşterilerine ulaşıp onları istedikleri bir noktaya bırakabiliyor.

http://www.digitaltrends.com/cars/uber-moves-autonomous-cars-to-az-news-details-quotes/