Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona

Kaliforniya eyaleti tarafından otomatik pilotlu araçlarının ruhsatı iptal edilen Uber, araçlarını tırlara yükledi ve eyaleti terk etti. Deneme sürüşleri için yeni rota ise Arizona.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
1
4
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz hafta San Francisco sokaklarında otomatik pilotlu araçlarını kullanıma sokan Uber'a Kaliforniya eyaletinden kötü haber geldi. Kendisinden gerekli izinler alınmadan bu teknolojiye sahip araçların çalışmaya başlamasına sinirlenen Kaliforniya Motorlo Taşıtlar Dairesi, Uber'ın otomatik pilot teknolojisinin yeterince güvenli ve kullanıma hazır olmadığını açıklayarak şirkete ait bütün otomatik pilotlu araçların ruhsatını iptal etti. Ayrıca geçtiğimiz günlerde Uber'ın sürücüsüz araçlarından birisinin kırmızı ışıkta geçme görüntülerinin ortaya çıkmasıyla birlikte Uber'ın güvenilirliği eyalette tartışılır hale gelmişti.
Bütün bu sıkı kuralcılıktan ve eyaletin sürekli kendisine zorluk çıkarmasından sıkılan Uber'dan ise ilginç bir yanıt geldi. Şirket ruhsatı iptal edilen araçların hepsini tırlara yükleyerek Arizona'ya doğru yola çıktı ve otomatik pilotlu araçların deneme sürüşlerine Arizona eyaletinde devam edeceğini açıkladı. Ağustos ayından Otto isimli sürücüsüz tır geliştirme şirketini satın alan ve ekimden beri bu tırlarla teslimatlara başlayan Uber; 16 adet Volvo XC90 model aracını da yine bu sürücüsüz tırlarla göndererek aslında bu teknolojinin kendi araçlarını emanet edebilecekleri kadar güvenli olduğunu göstermiş oldu.
Kaliforniya eyaletinin sürekli yeniliklerin önünü kesmeye çalıştığını söyleyen Arizona Valisi Doug Ducey ise gelişmelerden son derece memnun görünüyor. Ducey geçtiğimiz yıl imzaladığı bir kararla otomatik pilot teknolojisine sahip araçların Arizona'da faaliyet göstermesini kolaylaştırmıştı. Arizona halkı da bütün bu gelişmeleri sevinçle karşıladı ve sokakları ''Kaliforniya sizi istemeyebilir ama biz istiyoruz'' ve ''Arizona Uber'ı ağırlıyor'' yazan afişlerle donattı. Uzun süredir Pittsburgh eyaletinde test sürüşleri yapan şirketin, önümüzdeki haftadan itibaren Arziona sokaklarında da test sürüşlerine başlaması planlanıyor.
Diğer otomatik pilotlu araçlarda olduğu gibi sensörler ve lazerlere yönetilen sürücüsüz araçlar ayrıca GPS ve navigasyon özelliklerine de sahip. Böylelikle müşterilerine ulaşıp onları istedikleri bir noktaya bırakabiliyor. 

http://www.digitaltrends.com/cars/uber-moves-autonomous-cars-to-az-news-details-quotes/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ardaq 2 yıl en beğenilen
über'de tam çomarlaşmış he. hem izin alma hem yeterli test olmadan trafiği tehlikeye at hem de "eyalet bize bahmir" de.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ertug0 2 yıl
Arizonalılar ak partili çıktı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
x2yk 2 yıl
İşin garibi sağdaki aynı araç kırmızı yandığı halde geçti, bu araç sarı ışıkta daha durdu.. Neye göre çalışıyor bunlar.. :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barlas 2 yıl x2yk
Videoyu çeken araç Uber değil bence, daha çok polis aracı gibi duruyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaq 2 yıl en beğenilen
über'de tam çomarlaşmış he. hem izin alma hem yeterli test olmadan trafiği tehlikeye at hem de "eyalet bize bahmir" de.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Alien: Covenant'ın ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Firefox XP ve Vista'yı Eylül 2017'ye kadar destekleyecek 2 yıl Rusların uçan tabut lakaplı uçağı: Tupolev TU-154 yine düştü! 2 yıl 2016 yılında Google üzerinde hangi ülke en çok kimi aradı? 2 yıl KFC'nin yeni akıllı restoranı yüz ifadesine bakarak sipariş önerecek 2 yıl Karabük Üniversitesi öğrencileri robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu 2 yıl LG G5 2016 yılının en kolay tamir edilebilir telefonu seçildi 2 yıl Cyanogen yolun sonuna geldi 2 yıl A-Data UE710 incelemesi "iOS cihazlar için ek depolama alanı" 2 yıl ABD yargısından sürpriz karar: Polisler telefonları inceleyebilir 2 yıl Sosyal ağlarda terörü destekleyen paylaşımlarda bulunan 1656 kişi tutuklandı 2 yıl Microsoft "Surface Phone" ile yeni bir kategori getirmek istiyor 2 yıl Volvo'dan araba anahtarlarının İsviçre çakısı: "Red Key" 2 yıl Find Him: Eğlenceli ve bir o kadar da dikkat istiyor 2 yıl "2017'de telefon fiyatlarında ciddi artış olacak" 2 yıl Dünya'ya çok da uzak olmayan devasa bir galaksi kümesi bulundu 2 yıl Apple'ın olası anlaşmazlıklardaki en büyük silahı: Apple Store 2 yıl Nvidia Hot Fix sürücü yayınlandı 2 yıl Makyajlanan yeni Volkswagen Golf R artık daha güçlü 2 yıl Nvidia çalışanları, köpeklerini şirkete götürebiliyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sürücüsüz Uber araçları Kaliforniya'ya veda ediyor: Yeni durak Arizona Sonraki Türkiye’nin ilk yerli yapım online dizisi: Masum 2 yıl Opera Max 50 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktı 2 yıl Cherry MX Silent Switchleri tüm üreticilere açtı 2 yıl Apple Watch için kameralı kayış CMRA satışa çıkıyor 2 yıl Firefox'un çoklu işlem mimarisi yakında daha fazla kullanıcıya sunulacak 2 yıl Google 2017'de iki premium akıllı saat çıkaracak 2 yıl Audi, Q8 konseptinin yeni bir görselini yayınladı 2 yıl 2si1 "Alayına Yerli" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Mercedes-Benz A serisi, sedan bir versiyona kavuşabilir 2 yıl ABD ülkeye giriş yapacak kişilerden sosyal ağ hesaplarını bildirmelerini istiyor 2 yıl Suyun üstünde uçarak giden elektrikli araç: Quadrofoil 2 yıl Tesla Powerpack sistemi Fiji adalarına gidiyor 2 yıl SK Hynix, düşük bütçeli akıllı telefonlar için 8GB RAM yongaları üretmeye başladı 2 yıl Volkswagen’in efsane otomobili elektrikli olarak geri dönüyor 2 yıl 10nm sürecinde sorunlar var 2 yıl ASELSAN'dan 291 milyon dolarlık sözleşme 2 yıl Dünyanın "elektrik üreten" çevre dostu ilk yolu açıldı 2 yıl Hükümetler Facebook'u daha fazla bilgi almak için zorluyor 2 yıl Speedtest, Türkiye’nin internet karnesini açıkladı 2 yıl Robert De Niro, Scorsese'nin yeni filmi The Irishman'de CGI ile gençleştirilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
ZULA Süper Lig 3. Sezon İnfografiği
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim