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Amazon kendi oyun akış servisini geliştiriyor

Microsoft ve Google gibi devlere alternatif oluşturmak isteyen Amazon da oyun akış servisi işine giriyor. Söylentiler perakende devi şirketin oyun geliştiricileri ile görüşme halinde olduğu yönünde.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Oyun endüstrisinde yerini sağlamlaştırmak isteyen Amazon, kendi oyun akış servisi ile Microsoft'un Project xCloud ve Google'ın Project Stream servislerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Servisin 2020 yılına kadar hizmete girmeyeceği beklense de Amazon, çoktan oyun geliştiricileri ile görüşmelere başlamış.

Bu durum birçok kişi için ise şaşırtıcı değil. Amazon Web Servisleri (AWS) adlı bulut tabanlı altyapısını birçok oyun geliştiricisine açan firmanın kendisinin de bu pastadan pay almak istemesi zaten bekleniyordu.

Amazon’un; liderlik sıralaması, turnuva, sohbet gibi sunucu uygulamaları ile tanınan İrlanda menşeili firma Gamesparks’ı satın alması söz konusu hazırlıkların aslında bir sinyaliydi. Satın alınmadan birkaç hafta sonra, geliştiriciler için söz konusu sunucu uygulamaları destekli GameOn hizmetini sunan Amazon ayrıca Amazon.com üzerinden gerçek ödüller de gönderilmesini mümkün kılmıştı.

Kendi oyun geliştirme stüdyosu ve cryENGINE’den devşirme Lumberyard oyun motorunu dağıtma işlerine de giren şirketin, Microsoft ve Google karşısında ne kadar başarı elde edebileceğini hep birlikte göreceğiz.


https://wccftech.com/amazon-building-game-streaming-service/ Yorum Yaz
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Samura ii 4 ay
herkes servis açsın, 10 tl oraya 12,745 tl oraya, 30 tl oraya
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Rajeesh 4 ay
oyun akış servisi ne yahu
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Seyrim 4 ay
Hadi bakalım. Ucuzluk başlar. Bizim ülke için geçerli olmaz ama..
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Dürüstİnsan 4 ay
Donanım fiyatları pahalı ve yaş ilerledikçe sıkıntılarla uğraşmak zor olabiliyor. Tabi Amazon game pass gibi bir hizmet sunabilir ama stream tabanlı olacaksa eğer bizim gibi ülkeler için daha iyi olur. Fiyatlar arttı ama en azından akk uygulamasından kurtulduk.
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WaylandIZMIR 4 ay
Çeşit iyidir. Fiyatlar iner
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