Amazon kendi oyun akış servisini geliştiriyor

Oyun endüstrisinde yerini sağlamlaştırmak isteyen Amazon, kendi oyun akış servisi ile Microsoft'un Project xCloud ve Google'ın Project Stream servislerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Servisin 2020 yılına kadar hizmete girmeyeceği beklense de Amazon, çoktan oyun geliştiricileri ile görüşmelere başlamış.

Bu durum birçok kişi için ise şaşırtıcı değil. Amazon Web Servisleri (AWS) adlı bulut tabanlı altyapısını birçok oyun geliştiricisine açan firmanın kendisinin de bu pastadan pay almak istemesi zaten bekleniyordu.

Amazon’un; liderlik sıralaması, turnuva, sohbet gibi sunucu uygulamaları ile tanınan İrlanda menşeili firma Gamesparks’ı satın alması söz konusu hazırlıkların aslında bir sinyaliydi. Satın alınmadan birkaç hafta sonra, geliştiriciler için söz konusu sunucu uygulamaları destekli GameOn hizmetini sunan Amazon ayrıca Amazon.com üzerinden gerçek ödüller de gönderilmesini mümkün kılmıştı.

Kendi oyun geliştirme stüdyosu ve cryENGINE’den devşirme Lumberyard oyun motorunu dağıtma işlerine de giren şirketin, Microsoft ve Google karşısında ne kadar başarı elde edebileceğini hep birlikte göreceğiz.

https://wccftech.com/amazon-building-game-streaming-service/