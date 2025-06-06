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    Amazon'un Mass Effect dizisi için somut adımlar atılmaya başlandı

    Geçtiğimiz yıl duyurulan Mass Effect dizisi için somut adımlar atılmaya başlandı. Amazon, kayda değer bir bütçe ayıracağı bu projeyi emanet edeceği ismi belirledi.       

    Mass Effect dizisi Tam Boyutta Gör
    The Last of Us, Fallout, The Super Mario Bros. Movie gibi oyun uyarlamalarının son dönemde yakaladığı başarı, yeni oyun uyarlamalarının da önünü açtı. Nitekim son dönemde pek çok oyunun dizi ya da filme uyarlanacağını duymaya başladık. Bu oyunlardan biri de Mass Effect oldu. Amazon, Mass Effect serisinden uyarlanan live-action bir dizi çekileceğini geçtiğimiz yılın Kasım ayında resmi olarak duyurdu.

    Amazon, Mass Effect Dizisini Doug Jung'a Emanet Etti

    Bu uyarlamayı kısa süre içerisinde hayata geçirmeye kararlı görünen Amazon, kayda değer bir bütçe ayıracağı bu diziyi emanet edeceği ismi belirledi. Amazon'un Mass Effect dizisi Doug Jung öncülüğünde hazırlanacak. Jung dizinin yürütücü yapımcısı ve dizi sorumlusu (showrunner) olacak.

    Daha önce Simon Pegg ile birlikte Star Trek Beyond'un senaryosunu yazan Doug Jung, bunun yanı sıra Dark Blue, Banshee, Mindhunter gibi dizilerin de senarist ekibinde yer aldı.

    Doug Jung dizi sorumlusu olarak projenin başına getirilmiş olsa da senarist ekibinde bir değişiklik yapılmayacak. Dizinin senaryosunu Kasım ayında duyurulduğu gibi Daniel Casey (Hızlı ve Öfkeli 9) yazacak.

    Amazon'un senaristten sonra dizi sorumlusunu da belirlemesi, 2021'den beri gündemde olan bu projenin artık çok daha somut bir hâl almaya başladığını gösteriyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 10 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 13 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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