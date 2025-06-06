Amazon'un Mass Effect dizisi için somut adımlar atılmaya başlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör The Last of Us, Fallout, The Super Mario Bros. Movie gibi oyun uyarlamalarının son dönemde yakaladığı başarı, yeni oyun uyarlamalarının da önünü açtı. Nitekim son dönemde pek çok oyunun dizi ya da filme uyarlanacağını duymaya başladık. Bu oyunlardan biri de Mass Effect oldu. Amazon, Mass Effect serisinden uyarlanan live-action bir dizi çekileceğini geçtiğimiz yılın Kasım ayında resmi olarak duyurdu.

Amazon, Mass Effect Dizisini Doug Jung'a Emanet Etti

Bu uyarlamayı kısa süre içerisinde hayata geçirmeye kararlı görünen Amazon, kayda değer bir bütçe ayıracağı bu diziyi emanet edeceği ismi belirledi. Amazon'un Mass Effect dizisi Doug Jung öncülüğünde hazırlanacak. Jung dizinin yürütücü yapımcısı ve dizi sorumlusu (showrunner) olacak.

Daha önce Simon Pegg ile birlikte Star Trek Beyond'un senaryosunu yazan Doug Jung, bunun yanı sıra Dark Blue, Banshee, Mindhunter gibi dizilerin de senarist ekibinde yer aldı.

Tüm zamanların en iyi uzay dizileri 1 gün önce eklendi

Doug Jung dizi sorumlusu olarak projenin başına getirilmiş olsa da senarist ekibinde bir değişiklik yapılmayacak. Dizinin senaryosunu Kasım ayında duyurulduğu gibi Daniel Casey (Hızlı ve Öfkeli 9) yazacak.

Amazon'un senaristten sonra dizi sorumlusunu da belirlemesi, 2021'den beri gündemde olan bu projenin artık çok daha somut bir hâl almaya başladığını gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Mass Effect dizisi için somut adımlar atılmaya başlandı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: