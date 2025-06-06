Amazon'un Mass Effect dizisi için somut adımlar atılmaya başlandı

Amazon, Mass Effect Dizisini Doug Jung'a Emanet Etti
Bu uyarlamayı kısa süre içerisinde hayata geçirmeye kararlı görünen Amazon, kayda değer bir bütçe ayıracağı bu diziyi emanet edeceği ismi belirledi. Amazon'un Mass Effect dizisi Doug Jung öncülüğünde hazırlanacak. Jung dizinin yürütücü yapımcısı ve dizi sorumlusu (showrunner) olacak.
Daha önce Simon Pegg ile birlikte Star Trek Beyond'un senaryosunu yazan Doug Jung, bunun yanı sıra Dark Blue, Banshee, Mindhunter gibi dizilerin de senarist ekibinde yer aldı.
Doug Jung dizi sorumlusu olarak projenin başına getirilmiş olsa da senarist ekibinde bir değişiklik yapılmayacak. Dizinin senaryosunu Kasım ayında duyurulduğu gibi Daniel Casey (Hızlı ve Öfkeli 9) yazacak.
Amazon'un senaristten sonra dizi sorumlusunu da belirlemesi, 2021'den beri gündemde olan bu projenin artık çok daha somut bir hâl almaya başladığını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.