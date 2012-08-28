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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon üzerinden son bir yılda 100 milyon Kindle'a özel e-kitap indirildi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Dijital kitap satışını başlatarak hemen ardından Kindle adlı e-okuyucu cihazlarıyla dijital kitap pazarını hareketlendiren Amazon, yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alıyor.

Kindle Fire tabletinin yanında Kindle adlı pek çok e-okuyucu versiyonu piyasaya süren Amazon, on milyonluk satış rakamlarına ulaşmıştı. E-kitap satışı yanında premium hizmetler de sunan Amazon, ücretli Prime müşterilerine Kindle Owners' Lending Library adını verdiği kütüphaneden aylık olarak ücretsiz bir kitap ödünç veriliyor. Kütüphanede sadece Kindle cihazlarına özel satılan kitaplar da bulunurken, ücretli ve ücretsiz 180 000 dijital kitaba erişmek mümkün.

Amazon bugün yaptığı duyuruda Kindle Owners' Lending Library üzerinden son bir yılda 100 milyon Kindle'a özel e-kitap indirildiğini açıkladı. 

Bunlar arasında Helen Bryan imzalı War Brides, 270 000 kez ödünç veya satın alınmışken, Karen McQuestion imzalı A Scattered Life, Easily Amused ve The Long Way Home eserleri 500 000 kez ödünç veya satın alındı.

1956 tarihinde basılan ve ilk kez dijital olarak satışa sunulan 87th Precinct serisi 250 000 kez satın alındı. Debora Geary imzalı A Modern Witch ve Stephanie Bond imzalı Our Husband ise 200 000'er kez satıldı.

Amazon, sadece Kindle cihazlarına özel kitap yayınlamak isteyen yazarlara KDP Select adlı bir program sunuyor. Bu programa katılan yazarların kitaplarından elde ettikleri gelir daha fazla oluyor. Popüler yazarlar da bu programa daha çok ilgi gösteriyor.

http://phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=176060&p=irol-newsArticle&ID=1729200&highlight= Yorum Yaz
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Neyıh 7 yıl
En az % 50 indirim ve daha aşağı fiyatları olan e-kitapları Türkiye'de daha uzun yıllar göremeyeceğiz heralde
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nurettinaz 7 yıl
Bence mükemmel bir buluş. Ülkemizde normal kitap hala yaygınlaşmadı. Ancak bu cşhazlardan umudum var. Yurdum insanı elektronik cihazları sever. Şu cihazı türkiye ye getirmeyen kodamanlara da pes. Yemin ediyorum güçüm olsa geitrir ve bir sene sonra paraya para demezdim. Garanti ve temiz iş.
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Illuminn 7 yıl nurettinaz
nurettinaz

Bence mükemmel bir buluş. Ülkemizde normal kitap hala yaygınlaşmadı. Ancak bu cşhazlardan umudum var. Yurdum insanı elektronik cihazları sever. Şu cihazı türkiye ye getirmeyen kodamanlara da pes. Yemin ediyorum güçüm olsa geitrir ve bir sene sonra paraya para demezdim. Garanti ve temiz iş.

Bu buluş değil, sadece bir ürün. E-kitap desteği zaten çoğu akıllı elektronikte vardı.
1 Yanıt Yanıtla
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bushways444 7 yıl
Amazon bugün yaptığı duyuruda Kindle Owners' Lending Library üzerinden son bir yılda 100 milyon Kindle'a özel e-kitap indirildiğini açıkladı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Statistik 7 yıl
Bizi pek ilgilendirmez ne de olsa kitap okumayi sevmeyen bir milletiz, okumak istesek de fiyatlar ABD 3-4 kat daha fazla oldugu icin yine alamiyacaz
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