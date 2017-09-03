Amazon ve Alibaba "en büyük" olma yarışında

Dünyanın önde gelen iki e-ticaret platformu olan Amazon ve Alibaba, iş hayatına online satış ile başlamış olsa da günümüzde yazılım, para transferi sistemleri, bulut servisleri gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Ancak bu durum iki şirketin de "en büyük e-ticaret platformu" olmayı hedeflemesine engel değil. Bu yılın başında yaklaşık 370 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Amazon, aynı dönemde piyasa değeri 220 milyar dolar seviyesinde olan Alibaba'dan epey önde olsa da yıl içinde ciddi bir çıkış yakalayan Alibaba, aradaki farkı oldukça azalttı ve Amazon'un geçebileceği yönündeki iddiaların artmasını sağladı.





İyi bir yıl geçiren Amazon, yıl içinde piyasa değerini yüzde 30 artırarak büyük bir başarıya imza attı ve piyasa değerini 500 milyar doların üstüne çıkardı. Bu başarı sayesinde şirketin kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos da kısa bir süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi oldu. Alibaba hisseleri ise yıl içinde Amazon'a kıyasla çok daha ciddi bir artış yakalandı. Şirketin hisse değeri neredeyse iki katına çıkarken piyasa değeri de 444 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine yerleşmiş oldu.





Çin Pazarını Temsil Ediyor

İki şirket arasındaki farkın hızla erimesine rağmen analistlerin iki teknoloji devini de desteklemek için mantıklı gerekçeleri var. Öncelikle iki şirket de kendi ülkelerinde e-ticarete hakim durumdalar ve e-ticaret yaygınlaştıkça kazançlarının arttırmaya devam edecekler. İkinci neden ise iki şirket de sadece e-ticaretten gelecek kazancı beklemek yerine gıda, orijinal içerik üretimi ve bulut gibi farklı iş alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Çin pazarı ve ülkedeki orta sınıf hızla büyürken bazı yatırımcıların Alibaba'nın bu büyümeyi temsil ettiğini düşünüyor. Bu da Çinli devin Amazon'a yaklaşmasının bir sebebi olarak görülüyor.





Tabi Alibaba için her şey yolunda gibi görünse de şirketin yatırımcılarının halen ellerindeki hisselere ve şirkete tam anlamıyla güvendiği söylenemez. Şirketteki kısa pozisyon(açık pozisyon) yani yatırımcılar tarafından değer kaybedeceği düşüncesiyle kısa vadede satılacak olan hisselerin toplam değeri 23 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu alanda Alibaba açık ara liderken ikinci sırada bulunan Tesla'daki kısa pozisyon değerlerinin toplamı Alibaba'nın yarısından daha az(10.4 milyar dolar). Görünen o ki şirket 8 ay gibi bir sürede piyasa değerini ikiye katlamayı başarsa da şirkette halen işler tam anlamıyla yolunda gitmiyor.





Şu an için ilerleyen dönemlerde iki şirketten birinin, rakibine ciddi bir üstünlük sağlayabileceğini söylemek pek mümkün değil. İki şirketin de piyasa değeri yarım trilyon dolara yaklaşırken en büyük olma rekabeti bir süre daha sürecek gibi görünüyor.

https://www.cnbc.com/2017/09/01/alibaba-vs-amazon-the-race-to-500-billion.html