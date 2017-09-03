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Amazon ve Alibaba "en büyük" olma yarışında

Dünyanın önde gelen iki e-ticaret platformu Amazon ve Alibaba, dünyanın en büyük e-ticaret platformu olmak 500 milyar dolara varan bir yarışta kıyasıya bir rekabet içinde.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın önde gelen iki e-ticaret platformu olan Amazon ve Alibaba, iş hayatına online satış ile başlamış olsa da günümüzde yazılım, para transferi sistemleri, bulut servisleri gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyor. Ancak bu durum iki şirketin de "en büyük e-ticaret platformu" olmayı hedeflemesine engel değil. Bu yılın başında yaklaşık 370 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Amazon, aynı dönemde piyasa değeri 220 milyar dolar seviyesinde olan Alibaba'dan epey önde olsa da yıl içinde ciddi bir çıkış yakalayan Alibaba, aradaki farkı oldukça azalttı ve Amazon'un geçebileceği yönündeki iddiaların artmasını sağladı. 


 

İyi bir yıl geçiren Amazon, yıl içinde piyasa değerini yüzde 30 artırarak büyük bir başarıya imza attı ve piyasa değerini 500 milyar doların üstüne çıkardı. Bu başarı sayesinde şirketin kurucusu ve CEO'su olan Jeff Bezos da kısa bir süreliğine de olsa dünyanın en zengin insanı unvanının sahibi oldu. Alibaba hisseleri ise yıl içinde Amazon'a kıyasla çok daha ciddi bir artış yakalandı. Şirketin hisse değeri neredeyse iki katına çıkarken piyasa değeri de 444 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine yerleşmiş oldu. 


Çin Pazarını Temsil Ediyor 

İki şirket arasındaki farkın hızla erimesine rağmen analistlerin iki teknoloji devini de desteklemek için mantıklı gerekçeleri var. Öncelikle iki şirket de kendi ülkelerinde e-ticarete hakim durumdalar ve e-ticaret yaygınlaştıkça kazançlarının arttırmaya devam edecekler. İkinci neden ise iki şirket de sadece e-ticaretten gelecek kazancı beklemek yerine gıda, orijinal içerik üretimi ve bulut gibi farklı iş alanlarında çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Çin pazarı ve ülkedeki orta sınıf hızla büyürken bazı yatırımcıların Alibaba'nın bu büyümeyi temsil ettiğini düşünüyor. Bu da Çinli devin Amazon'a yaklaşmasının bir sebebi olarak görülüyor. 


Tabi Alibaba için her şey yolunda gibi görünse de şirketin yatırımcılarının halen ellerindeki hisselere ve şirkete tam anlamıyla güvendiği söylenemez. Şirketteki kısa pozisyon(açık pozisyon) yani yatırımcılar tarafından değer kaybedeceği düşüncesiyle kısa vadede satılacak olan hisselerin toplam değeri 23 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu alanda Alibaba açık ara liderken ikinci sırada bulunan Tesla'daki kısa pozisyon değerlerinin toplamı Alibaba'nın yarısından daha az(10.4 milyar dolar). Görünen o ki şirket 8 ay gibi bir sürede piyasa değerini ikiye katlamayı başarsa da şirkette halen işler tam anlamıyla yolunda gitmiyor. 


Şu an için ilerleyen dönemlerde iki şirketten birinin, rakibine ciddi bir üstünlük sağlayabileceğini söylemek pek mümkün değil. İki şirketin de piyasa değeri yarım trilyon dolara yaklaşırken en büyük olma rekabeti bir süre daha sürecek gibi görünüyor.


https://www.cnbc.com/2017/09/01/alibaba-vs-amazon-the-race-to-500-billion.html Yorum Yaz
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Bakın kim işsiz kalmış kim zarar etmiş zerre beni ilgilendirmiyor ben müşteriyim. İnşallah amazon.com.tr faaliyete girdikten sonra tüm yerli e-ticaret siteleri iflas bayrağı çeker. Yeter bunca yıldır bu zulümden bıktık usandık. Ya çinden, amerikadan, avrupadan buraya ücretsiz kargoyla ürün alıyorsun bizim ülke içinde illa yok 100tl üzeri yok 50tl üzeri. Kar payı desen neredeyse üretenle aynı parayı kazanıyorlar.
Bakın kim işsiz kalmış kim zarar etmiş zerre beni ilgilendirmiyor ben müşteriyim. İnşallah amazon.com.tr faaliyete girdikten sonra tüm yerli e-ticaret siteleri ...
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Yanıtla +24
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senjido 1 yıl
yurtdışından buraya ülkemizden daha ucuza ürün getiriyorsun. İnsanının kendi halkına bu kadar çomak soktuğu kaç ülke var acaba.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Kerim5100 1 yıl
Hakkıyla kazanan sayılı şirketlerden. Bizim kan emiciler bi baksınlar da şunlardan ibret alsınlar birazcık...
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Dehşetengiz 1 yıl
hadi bakalim iyi olan kazansin
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alemburda34 1 yıl
Amazonda yilda 1-2 alisveris yaparim hadi 1 tanesi buyuk siparis olsun ancak aliexpress ten verdigim siparisin sayisinin haddi hesabi yok ve yila vurdugumda amazon siparisimin toplam tutarini geciyor.
Suan bile bekledigim siparisler var saolsun dh bir arkadasta fb grubuna eklemis artik telefonda siparis verebiliyorum :D
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Aslanhan. 1 yıl
Amazon ve Alibaba'nın hitap ettikleri kesim oldukça farklı.
Alibaba, daha uygun fiyatlı ve buna bağlı olarak daha alt/orta seviye ürünler satarken,
Amazon daha orta/üst seviye ürünler satmakta.
Amazon'un mükemmel bir müşteri destek sistemi var,
fakat Alibaba'danda alışveriş yaparken kendinizi güvende hissediyorsunuz.
Bu bağlamda İkisi de kendi alanlarında çok iyiler ve bulundukları yeri hak ediyorlar kanımca.
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SONEKTRA 1 yıl
dediğin gibi bizim firmalar iflas ederse devlet yabancı kaynakları kullanmayı engellemeye çalışır
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Virinom 1 yıl en beğenilen
Bakın kim işsiz kalmış kim zarar etmiş zerre beni ilgilendirmiyor ben müşteriyim. İnşallah amazon.com.tr faaliyete girdikten sonra tüm yerli e-ticaret siteleri iflas bayrağı çeker. Yeter bunca yıldır bu zulümden bıktık usandık. Ya çinden, amerikadan, avrupadan buraya ücretsiz kargoyla ürün alıyorsun bizim ülke içinde illa yok 100tl üzeri yok 50tl üzeri. Kar payı desen neredeyse üretenle aynı parayı kazanıyorlar.
Yanıtla +24
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buraoca2 1 yıl
Amazon u tebrik etmek lazim. Hem müşteri memnuniyeti ön planda, hemde en büyük olmak için savaşıyor. Alibaba nin tepeye olmasi normal, Kökeni belli. Fakat Amazon bu denli fazla gidere sahip olmasina ragmen tepeye oynamasi takdire sayan bir durum bana kalirsa.
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senjido 1 yıl
yurtdışından buraya ülkemizden daha ucuza ürün getiriyorsun. İnsanının kendi halkına bu kadar çomak soktuğu kaç ülke var acaba.
1 Yanıt Yanıtla +19
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kadirirdem 1 yıl senjido
başka olduğunu sanmıyorum.
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Kerim5100 1 yıl
Hakkıyla kazanan sayılı şirketlerden. Bizim kan emiciler bi baksınlar da şunlardan ibret alsınlar birazcık...
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