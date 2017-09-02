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Hackerlar Instagram'daki ünlülerin iletişim bilgilerini satışa çıkardı

Instagram'a saldıran hackerlar, ele geçirdikleri ünlülere ait iletişim bilgilerini, isteyenlerin 10$ karşılığında öğrenebiliceği bir veri tabanı oluşturdu.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Hackerlar Instagram'daki ünlülerin iletişim bilgilerini satışa çıkardı
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Geçtiğimiz günlerde Selena Gomez'in Instagram hesabının hackerlar tarafından ele geçirilmesi ile Instagram'daki güvenlik açıkları ortaya çıkmıştı. Konuyla ilgili açıklama yapan sosyal medya devi, yüksek profilli kullanıcıların e-posta adreslerinin ve cep telefonu numaralarının hackerlar tarafından ele geçirilebileceğine işaret etmiş ve kullanıcılardan dikkatli olmalarını istemişti. Görünen o ki şirketin ve kullanıcıların çabaları hackerları engellemeye yetmemiş zira hackerlar, 10 dolar karşılığında ünlülere ait iletişim bilgilerine ulaşılabilen bir veritabanı oluşturdu. 


Toplam 6 Milyon Hesap

Instagram'ın siber saldırıyı duyurmasından saatler sonra açıklama yapan hackerlar, ünlülere ait bilgilere erişmek için arama yapılabilecek "Doxagram" isimli bir veritabanı oluşturduğunu duyurdu. Hackerlar, Daily Beast'e yaptıkları açıklamada Instagram'da en fazla takipçiye sahip olan 50 hesabın çoğu da dahil olmak üzere Doxagram'da 1000 hesaptan oluşturan bir liste sunduklarını dile getirdi. Bununla birlikte hackerların iddiasına toplamda 6 milyon hesaba ait iletişim bilgileri ele geçirildi. Tabi bu açıklamanın ardından harekete geçen Instagram yetkilileri, Doxagram'ın kapatılmasını sağlasa da hackerların ele geçirdikleri verileri farklı platformlar üzerinden satabileceği düşünülüyor. Ayrıca Doxagram ile hackerların en az 500$ kazandığı tahmin ediliyor. Hackerlar tarafından iletişim bilgileri sunulan ünlülerin listesi ise oldukça kalabalık. Sinema, müzik ve spor dünyasından olmak üzere pek çok ünlüyü içeren listede şu isimler bulunuyor: 


Emma Watson, Emilia Clarke, Zac Efron, Leonardo DiCaprio, Channing Tatum, Harry Styles, Ellie Goulding, Victoria Beckham, Beyoncé, Lady Gaga, Rihanna, Taylor Swift, Katy Perry, Adele, Snoop Dogg, Britney Spears, Floyd Mayweather, Zinedine Zidane, Neymar, David Beckham, Ronaldinho... 



Yaşananlarla ilgili açıklama yapan Instagram ise tekrar insanları hesaplarının güvenliğini sağlama konusunda uyanık olmaya teşvik ederken saldırılardan ötürü üzüntü duyduğunu açıkladı. Şimdi şirket kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışarak ele geçirilen verilerin satışını tamamen durdurmak ve hackerları yakalamak istiyor. Tabi hackerların iddia ettiği gibi gerçekten 6 milyon adet hesaba ait bilgiler çalındıysa Instagram'a daha büyük bir sorumluluk düşüyor zira şirket henüz hangi hesaplara ait bilgilerini ele geçirilmiş olabileceğini dahi açıklayabilmiş değil.


http://www.thedailybeast.com/hackers-make-searchable-database-to-dox-instagram-celebs Yorum Yaz
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axaxa 1 yıl
Takipçi kasarken mi olmuş yoksa 😄
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alemburda34 1 yıl
Birinin telefon numarasini ele gecirmeleri sıkıntı mail vs birsekilde engelleniyor ancak telefon aramalarinin hangi birini engelleyeceksin numara degistirmeyide kimse kolay kolay istemez.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 yıl
İyice sapıttılar artık ne elde edecekler ki e-mail var galiba ki değiştirilmesi çok kolay ne geçiyor ellerine boş iş.
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Nostromo- 1 yıl
Yav iletişim bilgilerini öğrensek ne, öğrenmesek ne ? . En fazla mailine bi 'hi naber yavru'' diye mesaj yollarsın o kadar, karşılığı bile gelmez. Benim Selena Gomez'in iletişim bilgilerini öğrendiğimde onunla iletişime geçip, hatunu tavlayıp yatağa atma ihtimalim var mıdır ?
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kadirirdem 1 yıl
Arada sırada böyle hack haberleri oluyor,amaçları nedir bilmiyorum açıkçası...
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