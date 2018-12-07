Amazon ve Google önümüzdeki yıl kendi AirPods'larını çıkarabilir

Apple'ı sevsek de sevmesek de şirketin piyasaya sürdüğü ürünlerin oldukça iyi sattığı bir gerçek. Hal böyle olunca da diğer teknoloji markaları çıkardıkları ürünlerde Apple'ınkilerden "esinlenmeye" başladılar. Büyük bir çoğunluk tarafından "çirkin" olarak kabul edilen "çentikli tasarım" bunun en son örneği. iPhone’un kullanıcı arayüzü ve AirPods gibi aksesuarları da buna dahil edebiliriz.

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Son raporlar, Google ve Amazon gibi iki devin önümüzdeki yıl kendi AirPods versiyonlarını çıkarmayı planladıklarını gösteriyor. Endüstri analisti Ming-Chi Kho, AirPods'un gösterdiği başarının Google ve Amazon’un dikkatini çektiğini ve bu iki şirketin AirPods'a benzeyen kablosuz kulaklıklarını 2019’un ikinci yarısında piyasaya süreceğine inandığını söyledi.

AirPods 2 geliyor

2019 yılı sonuna kadar her iki markanın toplamda 10-20 milyon adet kablosuz kulaklık satabileceği belirtiliyor. Hem Amazon hem de Google'ın AirPods gibi bir üründe kullanabilecekleri yetenekli dijital asistanları var. Öte yandan Apple’ın önümüzdeki yıl çıkaracağı AirPods 2 ile önemli yenilikler sunması bekleniyor. Şirketin yeni kablosuz kulaklığı biyometrik sensörler ve ve hatta gürültü önleme teknolojisi ile gelebilir.

https://www.idownloadblog.com/2018/12/05/kuo-google-and-amazon-working-on-competing-airpod-alike-wireless-earbuds-for-2019-launch/