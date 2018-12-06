Apple'dan 299 TL'ye şeffaf kılıf

Apple, geçtiğimiz ay mağazalardaki yerini alan LCD ekranlı iPhone XR için şeffaf bir kılıf çıkardı. Bildiğiniz üzere iPhone XR birçok farklı renk seçeneğine sahip. Dolayısı ile şirket şeffaf bir kılıf sunarak müşterilerine, bu göz alıcı renklerden mahrum kalmadan telefonlarını çizilmelere ve darbelere karşı koruma olanağı sundu.

Ayrıca Bkz.

"Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün fotoğrafları yayınlandı"

Apple yurtdışı fiyatı 39 dolar olan bu şeffaf kılıfın “optik olarak şeffaf polikarbonat ve esnek TPU malzemelerin karışımı" ile üretildiğini söylüyor. Ancak piyasada üçüncü parti aksesuar üreticilerinin renkli iPhone'lar için tasarladığı çok daha uygun fiyatlı şeffaf kılıflar olduğu için iPhone XR'ın resmi şeffaf kılıfının böyle bir fiyatla satması oldukça zor görünüyor.

Türkiye fiyatı sadece (!) 299 TL

Apple'ın uygun fiyatlı olarak lanse ettiği ancak bu tanımın Türkiye için geçerli olmadığı iPhone XR, ülkemizde daha yeni satışa sunuldu. Apple'ın online satış mağazasına baktığımızda "iPhone XR Şeffaf Kılıf" aksesuarının Türkiye için de listelendiğini görüyoruz. Ancak henüz stoklarda mevcut değil. Şeffaf kılıfın fiyat etiketi ise 299 TL olarak belirlenmiş. Hem de 99,67 TL x 3 aya kadar taksitle alınabiliyor.

https://www.apple.com/tr/shop/product/MRW62ZM/A/iphone-xr-%C5%9Feffaf-k%C4%B1l%C4%B1f