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Apple'dan 299 TL'ye şeffaf kılıf

Apple birçok farklı renk seçeneği ile satışa sunulan iPhone XR için şeffaf kılıf çıkardı. Şirketin satışa sunduğu ilk şeffaf kılıf olma özelliği taşıyan aksesuarın fiyat etiketi cep yakıyor.
5 ay
8,8b
1
109
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple, geçtiğimiz ay mağazalardaki yerini alan LCD ekranlı iPhone XR için şeffaf bir kılıf çıkardı. Bildiğiniz üzere iPhone XR birçok farklı renk seçeneğine sahip. Dolayısı ile şirket şeffaf bir kılıf sunarak müşterilerine, bu göz alıcı renklerden mahrum kalmadan telefonlarını çizilmelere ve darbelere karşı koruma olanağı sundu.
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Apple yurtdışı fiyatı 39 dolar olan bu şeffaf kılıfın “optik olarak şeffaf polikarbonat ve esnek TPU malzemelerin karışımı" ile üretildiğini söylüyor. Ancak piyasada üçüncü parti aksesuar üreticilerinin renkli iPhone'lar için tasarladığı çok daha uygun fiyatlı şeffaf kılıflar olduğu için iPhone XR'ın resmi şeffaf kılıfının böyle bir fiyatla satması oldukça zor görünüyor.

Türkiye fiyatı sadece (!) 299 TL

Apple'ın uygun fiyatlı olarak lanse ettiği ancak bu tanımın Türkiye için geçerli olmadığı iPhone XR, ülkemizde daha yeni satışa sunuldu. Apple'ın online satış mağazasına baktığımızda "iPhone XR Şeffaf Kılıf" aksesuarının Türkiye için de listelendiğini görüyoruz. Ancak henüz stoklarda mevcut değil. Şeffaf kılıfın fiyat etiketi ise 299 TL olarak belirlenmiş. Hem de 99,67 TL x 3 aya kadar taksitle alınabiliyor.

https://www.apple.com/tr/shop/product/MRW62ZM/A/iphone-xr-%C5%9Feffaf-k%C4%B1l%C4%B1f Yorum Yaz
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lerekdefrans 5 ay en beğenilen
hahahahah geçenki iphone fiyatları konusunda appleın avukatlığına soyunup apple tr nin belirlediği fiyatların son derece normal olduğunu savunan arkadaşlar konuya bekleniyor. argümanlarını şimdiden yazalım:
''bu kılıf androidlerdeki gibi değil daha stabil takılıp çıkarılıyor.''
''apple bu kılıf için o kadar ar-ge yaptı. tabii ki onların ücretini de ekleyecek fiyat normal.''
''türkiyede vergiler kol gibi abi. adamların suçu yok vergi vergi.''
hahahahah geçenki iphone fiyatları konusunda appleın avukatlığına soyunup apple tr nin belirlediği fiyatların son derece normal olduğunu savunan arkadaşlar kon...
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2 Yanıt Yanıtla +102
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Mr. Jingles 5 ay
Sararınca garantiden değişim var mı?
1 Yanıt Yanıtla +71
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FRAPS_TR 5 ay
Arkadaşlar bu kılıf normal kılıf değil. Aple bu kılıf için 8 yıldır arge yapıyor. 640 tane mühendis gece gündüz çalıştı bu ürün için...

Bana göre 300 çok iyimser olmuş sanırım ilk piyasaya giriş için fiyatı uygun tuttular. Bir sonraki versiyon 699 lira olabilir.
Arkadaşlar bu kılıf normal kılıf değil. Aple bu kılıf için 8 yıldır arge yapıyor. 640 tane mühendis gece gündüz çalıştı bu ürün için...Bana göre...
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Fenomenon 3 ay
1 nisan şakası falan mı bu yav. 1$ edecek kılıf 300 lira. amerika fiyatına baktım 40$. benim aldığım mi 6'nin içinden beleş çıktı.
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DH Misafiri 4 ay
Bu ne yav telefon a görünmezlik mi geliyor ? Ama adamlarda haklı 15000 lik telefona 20 liralık kılıf mı olur; 300 liralık kılıf 500 liralık kırılmaz cam lazım yoksa hava atılamaz. ??
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Emre.isikgoz 5 ay
😅😅
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DH Misafiri 5 ay
Bu kılıfı korumak için de bir kılıf çıkar mı?
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Tommy Shelby 5 ay
Sıcak fırsat
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Teknode 5 ay
Fiyat çok uygunmuş.
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DjarumBlack- 5 ay
Bu kadar ucuzsa dandiktir büyük ihtimalle içime sinmedi, belki zam gelirse alırım.
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ULTIMATE93 5 ay
Ali de 1.2dolar olan sey
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tugares 5 ay
Haberi yazan arkadaş fiyat ve takside gönderme yapmak istemiş sanırım. Kılıfa 300 TL verecek olan yiğidi tanımak isteriz 😄
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zotacing 5 ay
AVM'de çalışan modern köleler almaz ama aylık geliri 50.000TL ve üzeri olan kişiler, evde can sıkıntısından sipariş verirken sepete bunu da ekler, Apple Türkiye her türlü satar yani.
Adamların amacı zaten AVM'de çalışan 5 aylık maaşını telefona basan modern köleler değil.
Telekızlar-eskortlar ve türlü meslekleri hedef alıyorlar.
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akıllı telefon, cep telefonu ve
5 etiket daha iphone xr şeffaf kılıf Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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