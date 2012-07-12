Amazon, yeni nesil Kindle e-okuyucunun sevkiyatını erteleyebilir

Kindle e-okuyucu modelleriyle yeni bir trende öncülük eden Amazon, iddialara göre yeni nesil Kindle modellerini hazırlamakla meşgul. Ancak gelen haberler bazı problemlerin yaşandığını öne sürüyor.





DigiTimes tarafından verilen habere göre Amazon, yeni Kindle modelinde ön panel aydınlatması kullanmayı istiyor. Hali hazırdaki modelde olmayan bu özellik düşük ışıklı ortamlarda ekstra bir ışık kaynağı sağlıyor. Benzer bir teknoloji GlowLight adında B&N firmasının Nook Simple Touch e-kitap okuyucusunda da kullanılıyor.





Ancak Kindle dijital okuyucusuna e-mürekkep ekranlar tedarik eden E Ink firması, ön aydınlatmalı panel üretiminde yaşanan bazı problemler nedeniyle Temmuz-Ağustos aylarında üretimi durdurma kararı aldı. Bunun sonucunda Amazon'a gönderilecek ekranlar da askıya alındı.





Bu problem E Ink firmasının üretimini 1.5-.18 milyon birim düşürmüş olacak. Firma gelen taleplerin çoğunu da karşılayamayacak.





Amazon yeni nesil Kindle okuyucusunu Temmuz sonunda piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak gelişmeler neticesinde Eylül ayı sonlarında bahse konu cihaz piyasaya sürülmüş olacak.