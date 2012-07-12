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E-Kitap Okuyucu ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, yeni nesil Kindle e-okuyucunun sevkiyatını erteleyebilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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E-Kitap Okuyucu
Ekrem71
Haber Editörü
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Kindle e-okuyucu modelleriyle yeni bir trende öncülük eden Amazon, iddialara göre yeni nesil Kindle modellerini hazırlamakla meşgul. Ancak gelen haberler bazı problemlerin yaşandığını öne sürüyor.

DigiTimes tarafından verilen habere göre Amazon, yeni Kindle modelinde ön panel aydınlatması kullanmayı istiyor. Hali hazırdaki modelde olmayan bu özellik düşük ışıklı ortamlarda ekstra bir ışık kaynağı sağlıyor. Benzer bir teknoloji GlowLight adında B&N firmasının Nook Simple Touch e-kitap okuyucusunda da kullanılıyor.

Ancak Kindle dijital okuyucusuna e-mürekkep ekranlar tedarik eden E Ink firması, ön aydınlatmalı panel üretiminde yaşanan bazı problemler nedeniyle Temmuz-Ağustos aylarında üretimi durdurma kararı aldı. Bunun sonucunda Amazon'a gönderilecek ekranlar da askıya alındı. 

Bu problem E Ink firmasının üretimini 1.5-.18 milyon birim düşürmüş olacak. Firma gelen taleplerin çoğunu da karşılayamayacak. 

Amazon yeni nesil Kindle okuyucusunu Temmuz sonunda piyasaya sürmeyi planlıyordu. Ancak gelişmeler neticesinde Eylül ayı sonlarında bahse konu cihaz piyasaya sürülmüş olacak.

http://www.digitimes.com/news/a20120711PD216.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Bence zaten boyle bir urune gerek yok e-ink in goz yormama prensibine ters dusecegini dusunmekteyim.
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tropik17 7 yıl
Bende eski kindle var. Işık gerekmez diyerek alırken ışıklı kılıf almamıştım. Şimdi o kadar pişmanım ki. Kitap okuyucularına ışık kesinlikle gereken bir özellik. Umarım yeni kindle bu sorunu çözer.
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jovanovic 7 yıl
Az karla yetinmesini bilsinler, tabletlerin maliyetlerini görüyoruz son zamanlarda... Ona rağmen fiyatlarını ad görüyoruz.
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