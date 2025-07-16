Trump, 90 milyar dolarlık yatırımla yeni bir yapay zeka üssü kuruyor

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Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, salı günü düzenlenen “Pennsylvania Enerji ve İnovasyon Zirvesi”nde yaptığı açıklamada, eyaletin yapay zeka ve enerji teknolojilerinde öncü konuma gelmesi için 90 milyar dolardan fazla özel sektör yatırımı planlandığını duyurdu. Hem teknoloji devleri hem de enerji şirketleri bu hedef doğrultusunda büyük ölçekli projeler geliştirecek.

Trump’ın yeniden dillendirdiği “Drill, baby, drill” sloganı, zirvede duyurulan yatırımların enerji odaklı doğasını da gözler önüne serdi. ABD’nin en büyük doğalgaz üretim merkezlerinden biri olan Pennsylvania, bu projelerle aynı zamanda yapay zeka altyapısının da temelini atacak.

Teknoloji ve enerji devlerinden yatırım hamlesi

En dikkat çeken yatırımlar arasında Blackstone’un veri merkezi ve enerji altyapısı geliştirmek için ayırdığı 25 milyar dolar ile First Energy’nin 15 milyar dolarlık genişleme planı yer alıyor. Enbridge, eyalete uzanacak doğalgaz boru hatları için 1 milyar dolarlık yatırım planlarken; Equinor, hem doğalgaz üretimini artıracak hem de bu gazı veri merkezlerinde esnek enerji üretimiyle ilişkilendirecek 1,6 milyar dolarlık bir girişime imza atıyor. Capital Power da önümüzdeki 10 yıl içinde 3 milyar dolarlık bir doğalgaz tesisi modernizasyonuna hazırlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu fosil yatırımların yanında Google, çok sayıda eyaleti kapsayan bir alanda önümüzdeki iki yıl içinde 25 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka altyapısı yatırımı yapacağını açıkladı. Şirket ayrıca Brookfield Energy ile 20 yıllık 3 milyar dolarlık hidroelektrik anlaşması da yaptı.

Dünyanın en büyük yeşil hidrojen ve amonyak üretim tesisi açıldı 3 gün önce eklendi

CoreWeave, Pennsylvania'da 6 milyar dolarlık yeni bir veri merkeziyle yapay zekayı destekleyecekken Anthropic, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde enerji araştırmalarına destek için 3 yıl boyunca 1 milyon dolar, ayrıca siber güvenlik eğitimi için ek 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.

Meta, kırsal Pennsylvania’daki girişimleri desteklemek amacıyla 2,5 milyon dolarlık bir program başlatacak. Amazon, daha önce duyurduğu şekilde eyalette 20 milyar dolarlık bulut bilişim ve yapay zeka altyapısı yatırımı planladığını yineledi. Trump’ın açıkladığı bu dev yatırım paketi sadece enerji üretimi ya da teknoloji altyapısını değil; aynı zamanda eğitimden kırsal kalkınmaya kadar uzanan geniş bir etki alanına sahip

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Trump, 90 milyar dolarlık yatırımla yeni yapay zeka üssü kuruyor

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