Trump, 90 milyar dolarlık yatırımla yeni bir yapay zeka üssü kuruyor

Trump’ın yeniden dillendirdiği “Drill, baby, drill” sloganı, zirvede duyurulan yatırımların enerji odaklı doğasını da gözler önüne serdi. ABD’nin en büyük doğalgaz üretim merkezlerinden biri olan Pennsylvania, bu projelerle aynı zamanda yapay zeka altyapısının da temelini atacak.
Teknoloji ve enerji devlerinden yatırım hamlesi
En dikkat çeken yatırımlar arasında Blackstone’un veri merkezi ve enerji altyapısı geliştirmek için ayırdığı 25 milyar dolar ile First Energy’nin 15 milyar dolarlık genişleme planı yer alıyor. Enbridge, eyalete uzanacak doğalgaz boru hatları için 1 milyar dolarlık yatırım planlarken; Equinor, hem doğalgaz üretimini artıracak hem de bu gazı veri merkezlerinde esnek enerji üretimiyle ilişkilendirecek 1,6 milyar dolarlık bir girişime imza atıyor. Capital Power da önümüzdeki 10 yıl içinde 3 milyar dolarlık bir doğalgaz tesisi modernizasyonuna hazırlanıyor.
CoreWeave, Pennsylvania'da 6 milyar dolarlık yeni bir veri merkeziyle yapay zekayı destekleyecekken Anthropic, Carnegie Mellon Üniversitesi’nde enerji araştırmalarına destek için 3 yıl boyunca 1 milyon dolar, ayrıca siber güvenlik eğitimi için ek 1 milyon dolar bağışlayacağını duyurdu.
Meta, kırsal Pennsylvania’daki girişimleri desteklemek amacıyla 2,5 milyon dolarlık bir program başlatacak. Amazon, daha önce duyurduğu şekilde eyalette 20 milyar dolarlık bulut bilişim ve yapay zeka altyapısı yatırımı planladığını yineledi. Trump’ın açıkladığı bu dev yatırım paketi sadece enerji üretimi ya da teknoloji altyapısını değil; aynı zamanda eğitimden kırsal kalkınmaya kadar uzanan geniş bir etki alanına sahipBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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