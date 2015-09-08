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Amazon'dan 50$'lık 6-inç tablet geliyor

3 yıl
3,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amazon'dan 50$'lık 6-inç tablet geliyor
 
Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş siteleri arasında yer alan ve kendi donanım ürünlerini de hazırlayan Amazon, The Wall Street Journal'ın son haberine göre yeni bir tablet modeli üzerinde çalışma gösteriyor.
Amazon'un yıl sonunda satışa sunmayı planladığı 6-inç'lik yeni tableti, hali hazırda satılan Fire HD'den yarı yarıya daha ucuza yani 50$'a satılacak ve bu sayede firmanın ürettiği en ucuz "Fire" serisi tablet modeli olma özelliğini taşıyacak. Genel tablet pazarı için bakıldığı zaman da oldukça uygun fiyatlı bir çözüm oluşturacak olan tablet, özellikle basit işlemler için tercih edilebilecek bir çözüm oluşturacak.
6-inç ekran boyutuna sahip yeni tableti yanında 8-inç ve 10-inç Fire tablet modellerini de kullanıcıların beğenisine sunmayı hedefleyen Amazon, aynı zamanda 50$'lık bir Kindle (E-Kitap okuyucu) modelini de satışa çıkartacak. Şuan en ucuz Kindle 79$ fiyat etiketiyle raflarda yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/07/amazon-50-dollar-tablet/ Yorum Yaz
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tobepeople 3 yıl
sim kart desteği koyulmazsa türkiye ye gönderimi olur
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criminalay 3 yıl
Amazon tablet çıkarıyorsa eğer altında başka projeler de vardır.
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DH Misafiri 3 yıl
6 inçlik windows tablet yapsalarya.
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0MG90 3 yıl
Çıkarsın sipariş veririm, ülkemize gelimi olur dimi yurt dışında sipariş versem?
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OverClocK1ng 3 yıl
O da bir şey mi. Her yer Çin malı 39-40 Dolarlık tablet dolu... :D
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turyunus 3 yıl
720p TFT ekran ile gelir muhtemelen ;eğer donanımı da idare ederse güzel bir seçenek olur bir tane anneme veya babama alabilirim :D
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Guhong01 3 yıl
50$ bence iyi fiyat. Ekranı önemli bi unsur olcak, o fiyat segmentindeki tabletlerin ekranları berbat, Türkiye' yede gönderim yaparlarsa ne alâ
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BekirTemel 3 yıl
Tutmaz ise bu fikri ortaya atan mühendisleri kovular haberlerini duyarsak şaşırmayalım.
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