Amazon'dan 50$'lık 6-inç tablet geliyor

Dünyanın en büyük çevrimiçi alışveriş siteleri arasında yer alan ve kendi donanım ürünlerini de hazırlayan Amazon, The Wall Street Journal'ın son haberine göre yeni bir tablet modeli üzerinde çalışma gösteriyor.

Amazon'un yıl sonunda satışa sunmayı planladığı 6-inç'lik yeni tableti, hali hazırda satılan Fire HD'den yarı yarıya daha ucuza yani 50$'a satılacak ve bu sayede firmanın ürettiği en ucuz "Fire" serisi tablet modeli olma özelliğini taşıyacak. Genel tablet pazarı için bakıldığı zaman da oldukça uygun fiyatlı bir çözüm oluşturacak olan tablet, özellikle basit işlemler için tercih edilebilecek bir çözüm oluşturacak.

6-inç ekran boyutuna sahip yeni tableti yanında 8-inç ve 10-inç Fire tablet modellerini de kullanıcıların beğenisine sunmayı hedefleyen Amazon, aynı zamanda 50$'lık bir Kindle (E-Kitap okuyucu) modelini de satışa çıkartacak. Şuan en ucuz Kindle 79$ fiyat etiketiyle raflarda yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/09/07/amazon-50-dollar-tablet/