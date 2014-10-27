Amazon'dan bu kez Fire TV Stick çevrimiçi video adaptörü





Fire TV adlı set üstü televizyon kutusu ile başarılı satış rakamlarına ulaşan Amazon, bu kez kutuyu daha küçük boyutlara getirerek bir HDMI adaptörü şeklinde tüketicilere sunmaya başladı.





Fire TV Stick ürünü HDMI üzerinden televizyonlara bağlanıyor ve Netflix, Amazon Prime gibi video kaynakları üzerinden çeşitli içerikleri izlemenize imkan sağlıyor. Cihazda 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, çift bant WiFi yer alırken, uzaktan kumanda aparatı da unutulmamış.





Cihaz ile ayrıca Fire Phone akıllı telefonu veya Kindle Fire tabletlerinizin ekranlarını yansıtmanız da mümkün hale getirilmiş. Bu yansıtma imkanı Miracast teknolojisi taşıyan tüm cihazlara da sunuluyor. Ayrıca Fire TV oyun kontrolcüsü bu cihazla da uyumlu. Amazon Prime müşterileri için cihaz 19$ fiyat etiketine sahip. Standart fiyatı ise 39$. Model 19 Kasım itibari ile astışa başlayacak.

http://www.amazon.com/dp/B00GDQ0RMG/ref=kin_dps_buel