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Amazon'u dolandıran çifte 6 yıl hapis cezası verildi

Amazon'un iade politikasını kötüye kullanarak 1.2 milyon dolar değerinde ürün çalan ve bu ürünleri satarak 750 bin dolarlık kazanç sağlayan ABD'li çifte yaklaşık 6 yıl hapis cezası verildi.
11 ay
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Furkan Babur
Yazar
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Amazon'un iade politikası ülkemizdeki kullanıcılar da dahil olmak üzere dünya genelinde internetten alışveriş yapan kişilerin oldukça faydalı bulduğu bir uygulama. Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak isteyen şirket; ürünün hasar gördüğünü, hatalı olduğunu ya da kendisine ulaşmadığını(çalındığını) söyleyen kullanıcılara yeni ürünler gönderirken çoğu zaman hasarlı ürünün iadesini talep etmiyor. Bu uygulama müşteriler için oldukça avantajlı olsa da kötüye kullanmaya da açık. Şirketin iade politikasını kötüye kullanan ABD'li bir çifte verilen ceza ise kötüye kullanmanın önüne geçebilir.

1.2 milyon dolarlık zarar 

ABD'nin Indiana eyaletinde yaşayan 38 yaşındaki Erin Joseph Finan ve Leah Jeanette Finan çifti, 2014-2016 yılları arasında Amazon'da yüzlerce sahte hesap kullanarak oyun konsolları, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar ve kameralar başta olmak üzere 2.700'den fazla elektronik ürün satın aldı. Çift daha sonra ürünlerinin hasar gördüğünü veya kapılarının önünden çalındığını söyleyerek Amazon'dan yeni ürün talebinde bulundu. Ürünleri ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul eden Amazon, çifte yeni ürünler gönderirken çift bu ürünleri 29 yaşındaki satıcı Danijel Glumac'a sattı.
Çifte iade ettiği ürünler nedeniyle Amazon 1.2 milyon dolarlık zarara uğrarken çift ise bu ürünleri Glumac'a satarak 750 bin dolarlık kazanç elde etti. Dolandırıcılığı fark eden Amazon, çift hakkında suç duyurusunda bulundu ve ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Pratt geçtiğimiz günlerde olayla ilgili kararı verdi. Erin ve Leah Finan sırasıyla 71 ve 68 ay hapis cezasına çarptırılırken Danijel Glumac'a ise kara para aklama ve çalıntı malları satma suçundan 24 aylık hapis cezasına hükmedildi. Ayrıca üç sanığın toplamda 1.2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.
Kararla ilgili açıklama yapan Savcı Josh Minkler, ürün iade programını kötüye kullanarak faillerin sadece kazanç elde etmediğini aynı zamanda diğer tüketicileri daha yüksek ücretler ödemek zorunda bıraktığını açıkladı. Kararı caydırıcılık açısından doğru bulan Minkler ''Dolandırıcılık yoluyla online alışverişin rahatlığını istismar etmek isteyen kişiler bu davayı hatırlasın. Yakalanacaksınız, yargılanacaksınız ve uzun süre hapishanede kalacaksınız.'' dedi. 

Yeni uygulamalar gündemde 

Bu olayın Amazon tarafındaki yansıması ise şirketin iade politikasını biraz daha sıkı hale getirmesi şeklinde kendisini gösterdi. Şirket artık ürünlerin hasar gördüğü iddiasıyla çok fazla para iadesi ya da yeni ürün talebinde bulunan kullanıcıları platformdan uzaklaştırmaya çalışıyor. Şirket ayrıca ürün iadesi talebinde bulunurken diğer tüketicilerden çok daha farklı bir sebep gösteren kişilere de iade yapmamayı planlıyor. 

https://www.engadget.com/2018/06/06/amazon-return-policy-abusers-sentenced-six-years-prison/ Yorum Yaz
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herectos95 11 ay en beğenilen
şerefsizler
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deoks 11 ay
Amazon Türkiye’ye aynı politikalarla gelirse bu haberlerin onlarcasını görürüz.
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interwap 11 ay
Çifte iade ettiği ürünler nedeniyle Amazon 1.2 milyon dolarlık zarara uğrarken çift ise bu ürünleri Glumac'a satarak 750 bin dolarlık kazanç elde etti. Dolandırıcılığı fark eden Amazon, çift hakkında suç duyurusunda bulundu ve ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Pratt geçtiğimiz günlerde olayla ilgili kararı verdi. Erin ve Leah Finan sırasıyla 71 ve 68 ay hapis cezasına çarptırılırken Danijel Glumac'a ise kara para aklama ve çalıntı malları satma suçundan 24 aylık hapis cezasına hükmedildi. Ayrıca üç sanığın toplamda 1.2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Türk adaletinde olsa yatarlar çıkarlar para yanlarına kâr kalır.
Çifte iade ettiği ürünler nedeniyle Amazon 1.2 milyon dolarlık zarara uğrarken çift ise bu ürünleri Glumac'a satarak 750 bin dolarlık kazanç elde etti. Dolan...
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Ray Kurzweil 11 ay
Amazonu burada da dolandıran şerefsizler oldu. Birçok ürünün TR’ye gönderimi kapandı bu şerefsizler yüzünden sonra.
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Guest-C192699FC 11 ay
Türkiyede olur mu? Olur ama ilk kurbana öyle bir ceza gelir ki ibretlik olur ibretlik :))
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Lumibrite 11 ay
Türkiye piyasısına girince, bu tür "olağan" durumlara alışması lazım!
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Serkan_Yılmaz 11 ay
.Türkiye : Denetimli tahliyesine karar verilmiştir.
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arel.gr 11 ay Serkan_Yılmaz
yunanistan : 10 yıl sonra ele alınan davanın zaman aşımına uğradığı anlaşılır !
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teknokaptan 11 ay
İade olayı çok güzel ama o kari koca yüzünden bir çok geri iade etmek isteyenler için caydırıcı önlemler alacaklar ve alıcı uğraşacak OLMADI çekin cezanizi.
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interwap 11 ay
Çifte iade ettiği ürünler nedeniyle Amazon 1.2 milyon dolarlık zarara uğrarken çift ise bu ürünleri Glumac'a satarak 750 bin dolarlık kazanç elde etti. Dolandırıcılığı fark eden Amazon, çift hakkında suç duyurusunda bulundu ve ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Pratt geçtiğimiz günlerde olayla ilgili kararı verdi. Erin ve Leah Finan sırasıyla 71 ve 68 ay hapis cezasına çarptırılırken Danijel Glumac'a ise kara para aklama ve çalıntı malları satma suçundan 24 aylık hapis cezasına hükmedildi. Ayrıca üç sanığın toplamda 1.2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Türk adaletinde olsa yatarlar çıkarlar para yanlarına kâr kalır.
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ufo 11 ay

interwap
Çifte iade ettiği ürünler nedeniyle Amazon 1.2 milyon dolarlık zarara uğrarken çift ise bu ürünleri Glumac'a satarak 750 bin dolarlık kazanç elde etti. Dolandırıcılığı fark eden Amazon, çift hakkında suç duyurusunda bulundu ve ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Tanya Pratt geçtiğimiz günlerde olayla ilgili kararı verdi. Erin ve Leah Finan sırasıyla 71 ve 68 ay hapis cezasına çarptırılırken Danijel Glumac'a ise kara para aklama ve çalıntı malları satma suçundan 24 aylık hapis cezasına hükmedildi. Ayrıca üç sanığın toplamda 1.2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Türk adaletinde olsa yatarlar çıkarlar para yanlarına kâr kalır.

O yüzden gelmiyorlar zaten
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BlueDay_86 11 ay
Heybetini gizli tut yiğidim 🙃
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akbirkurt 11 ay
Bir ara DH de dolandırdı diyorlardı ne oldu o iş? ??
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rambocuk 11 ay
milyon dolar yapana kadar amazon uyanamamışmı ilginç
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Redunay 11 ay
Adamlar resmen şirket kurmuşlar
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