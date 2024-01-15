FedEx, Amazon ile rekabet edebilmek için yeni bir e-ticaret platformu kuruyor

FedEx’ten yeni e-ticaret platformu: “fdx”
FedEx’in yeni “fdx” platformu, işletmelerin tedarik zincirlerini yönetmelerine, müşterilere satış yapmalarına ve teslimatları yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Detaylar şu ana kadar oldukça yetersiz ancak fdx, satın alma ve satış sürecinin temelde her bölümünü optimize etmek için FedEx'in içgörülerini kullanacak "veri odaklı" bir platform olarak tanımlanıyor.
FedEx’in bu girişiminin arkasındaki itici güç ise elbette ki Amazon. 2019 yılında FedEx, Amazon kargolarını FedEx Express üzerinden taşımak için sözleşme yenilemeyi reddetmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Amazon, satıcılarının tatil dönemlerinde Prime teslimatları için FedEx'i kullanmasını yasaklamış ve bu yasağı bir sonraki yıl kaldırmıştı. FedEx, UPS gibi Amazon'a karşı giderek güç kaybediyor, öyle ki Amazon, 2022 yılında ABD'de her ikisinden de daha fazla eve paket teslimatı yaptı. FedEx, fdx'i "türünün ilk örneği" bir platform olarak nitelendiriyor, ki bu biraz abartılı olsa da Amazon ile nasıl rekabet edeceğini yakında göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.