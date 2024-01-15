FedEx, Amazon ile rekabet edebilmek için yeni bir e-ticaret platformu kuruyor

Tam Boyutta Gör FedEx bu yıl içinde "fdx" adında bir e-ticaret platformu açmayı planlıyor. Kargo şirketi bu hamlesini geçtiğimiz gün duyurdu ve fdx'i satıcılara potansiyel müşterilere ulaşmaktan sipariş karşılama ve iadelere kadar her konuda çözümler sunmayı amaçlayan uçtan uca çevrimiçi alışveriş merkezi olarak tanımladı. FedEx, resmi lansman için 2024 sonbaharını hedeflediğini söylüyor.

FedEx’ten yeni e-ticaret platformu: “fdx”

FedEx’in yeni “fdx” platformu, işletmelerin tedarik zincirlerini yönetmelerine, müşterilere satış yapmalarına ve teslimatları yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Detaylar şu ana kadar oldukça yetersiz ancak fdx, satın alma ve satış sürecinin temelde her bölümünü optimize etmek için FedEx'in içgörülerini kullanacak "veri odaklı" bir platform olarak tanımlanıyor.

Tam Boyutta Gör Başlangıçtan itibaren, fdx'teki satıcılar FedEx'in sahibi olduğu e-ticaret sitesi ShopRunner'daki mevcut müşteri ağına erişebilecek. Ayrıca müşteriler ürünlere göz atarken ve sepetlerine bir şeyler eklerken, hatta ödeme yapmadan önce teslimat tahminlerini görebilecekler. Satıcı tarafında ise tedarik zinciri kararları, optimum sevkiyat rotaları ve daha fazlasıyla ilgili karbon emisyon raporları sunulacak.

WhatsApp, yeni metin biçimlendirme seçeneklerini test ediyor 1 gün önce eklendi

FedEx’in bu girişiminin arkasındaki itici güç ise elbette ki Amazon. 2019 yılında FedEx, Amazon kargolarını FedEx Express üzerinden taşımak için sözleşme yenilemeyi reddetmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Amazon, satıcılarının tatil dönemlerinde Prime teslimatları için FedEx'i kullanmasını yasaklamış ve bu yasağı bir sonraki yıl kaldırmıştı. FedEx, UPS gibi Amazon'a karşı giderek güç kaybediyor, öyle ki Amazon, 2022 yılında ABD'de her ikisinden de daha fazla eve paket teslimatı yaptı. FedEx, fdx'i "türünün ilk örneği" bir platform olarak nitelendiriyor, ki bu biraz abartılı olsa da Amazon ile nasıl rekabet edeceğini yakında göreceğiz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

FedEx, yeni hepsi bir arada e-ticaret platformu kuruyor