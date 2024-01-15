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    Anlık Bildirim

    FedEx, Amazon ile rekabet edebilmek için yeni bir e-ticaret platformu kuruyor

    FedEx hepsi bir arada e-ticaret platformu kuruyor. Adı 'fdx' olan platform bu yıl içinde piyasaya sürülecek ve işletmelere özel bir satın alma sonrası deneyim sunmalarına yardımcı olacak.
    FedEx, yeni hepsi bir arada e-ticaret platformu kuruyor Tam Boyutta Gör
    FedEx bu yıl içinde "fdx" adında bir e-ticaret platformu açmayı planlıyor. Kargo şirketi bu hamlesini geçtiğimiz gün duyurdu ve fdx'i satıcılara potansiyel müşterilere ulaşmaktan sipariş karşılama ve iadelere kadar her konuda çözümler sunmayı amaçlayan uçtan uca çevrimiçi alışveriş merkezi olarak tanımladı. FedEx, resmi lansman için 2024 sonbaharını hedeflediğini söylüyor.

    FedEx’ten yeni e-ticaret platformu: “fdx”

    FedEx’in yeni “fdx” platformu, işletmelerin tedarik zincirlerini yönetmelerine, müşterilere satış yapmalarına ve teslimatları yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. Detaylar şu ana kadar oldukça yetersiz ancak fdx, satın alma ve satış sürecinin temelde her bölümünü optimize etmek için FedEx'in içgörülerini kullanacak "veri odaklı" bir platform olarak tanımlanıyor.

    FedEx, yeni hepsi bir arada e-ticaret platformu kuruyor Tam Boyutta Gör
    Başlangıçtan itibaren, fdx'teki satıcılar FedEx'in sahibi olduğu e-ticaret sitesi ShopRunner'daki mevcut müşteri ağına erişebilecek. Ayrıca müşteriler ürünlere göz atarken ve sepetlerine bir şeyler eklerken, hatta ödeme yapmadan önce teslimat tahminlerini görebilecekler. Satıcı tarafında ise tedarik zinciri kararları, optimum sevkiyat rotaları ve daha fazlasıyla ilgili karbon emisyon raporları sunulacak.

    FedEx’in bu girişiminin arkasındaki itici güç ise elbette ki Amazon. 2019 yılında FedEx, Amazon kargolarını FedEx Express üzerinden taşımak için sözleşme yenilemeyi reddetmişti. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde Amazon, satıcılarının tatil dönemlerinde Prime teslimatları için FedEx'i kullanmasını yasaklamış ve bu yasağı bir sonraki yıl kaldırmıştı. FedEx, UPS gibi Amazon'a karşı giderek güç kaybediyor, öyle ki Amazon, 2022 yılında ABD'de her ikisinden de daha fazla eve paket teslimatı yaptı. FedEx, fdx'i "türünün ilk örneği" bir platform olarak nitelendiriyor, ki bu biraz abartılı olsa da Amazon ile nasıl rekabet edeceğini yakında göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 5 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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