Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon'un Kindle Fire 2 tableti 31 Temmuz'da resmen duyurulabilir

6 yıl
2,1b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz yıl Amerika'da Android işletim sistemine sahip ilk tableti Kindle Fire ile yüksek satış rakamları elde etmeyi başaran Amazon'un, sektördeki yerini sağlamlaştırabilmek için bu seriyi devam ettireceği iddia ediliyordu. Kindle Fire 2 olarak adlandırılan cihazın Haziran'da, yılın üçüncü çeyreğinde ve hatta yılın ikinci yarısında geleceği ile ilgili haberler yapıldı.
CNET sitesinin güvenilir kaynaklarına göre ise; Kindle Fire 2'nin resmi tanıtımı 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Ancak tabletin ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. DigiTimes'ın tedarik zincirinden edindiği bilgiler ışığında satışın okula dönüş döneminde başlayacağı ortaya çıkmıştı.
7 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüklü bir ekran, OMAP4430'dan daha iyi bir çipset ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuna sahip olması beklenen Kindle Fire 2, şuan satışta olan Kindle Fire ile aynı fiyattan, yani 199$'dan satılacak. Orijinal Kindle Fire'ın 50 dolar indirimle 149$ seviyesine gerilemesi bekleniyor.
Apple ile benzer bir fiyatlandırma politikası uygulayacak olan Amazon, giriş seviyedeki rekabeti kızıştıracak olan Google'ın ASUS üretimi Nexus tableti karşısında mücadele etmeye çalışacak. Yüksek işlem ve grafik performansına sahip yeni nesil çiplerin yanı sıra NVIDIA Kai platformunun piyasaya sürülmesiyle bu yıl gerek giriş gerekse üst düzey tablet bilgisayar segmentleri için oldukça hareketli geçecek. 

http://reviews.cnet.com/8301-33198_7-57459872-286/kindle-fire-2-may-hit-as-soon-as-july/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Keşke Amazon.com ve ürünleri Türkiye'ye resmi olarak gelse. Kindle Fire Android tabletler dünyasında ayrı bir kulvar oldu tek başına tam f/p ürünü...
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mrkrkmz 6 yıl
Yahu bu microsd kart olmayan ürünlerden hiç haz etmiyorum günümüzde bu kadar uygulama bu kadar medya ürünü varken 8 16 gb hafızalar kesinlikle yeterli değil birde bu ürünlerde illaki gps anteni olması gerekir gsm data özelliği olmasa bile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 6 yıl
O fiyatlarla burda olsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obiwan165 6 yıl
amazon bu gidişle tablet piyasasını ele geçirecek gibi. adamalar hiçbir donanım üretmeden başkalarına yaptırak sattığı ürünün kalitesine ve fiyatına bakın.bu gidişle el konsollarının da sonu gelecek gibi.sony nin her el konsoluna abidik gubik hafıza kart çıkarması ki okuduğuma göre vita kartların class6 kart civarı performansı olmasına rağmen 6-7misli fiyata satmaya çalışması nintendonun yeni çıkacak olan 3ds xl adaptör koymaması,oyun fiyatlarında bahsetmiyorum bile.
ucuz oyun sürekli güncelenen donanım ve uygun fiyat bide türkiyede bu fiyatlara satılsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
schaffnertpm 6 yıl
DigiTimes'ın tedarik zincirinden edindiği bilgiler ışığında satışın okula dönüş döneminde başlayacağı ortaya çıkmıştı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pardus Linux 6 yıl en beğenilen
Keşke Amazon.com ve ürünleri Türkiye'ye resmi olarak gelse. Kindle Fire Android tabletler dünyasında ayrı bir kulvar oldu tek başına tam f/p ürünü...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AC@DC 6 yıl
bu yaz rekabet dehset google nexus tablet ,amazon kindle fire 2 ,ainol novo 7 aurora 2 bu yaz isminden çok söz ettirecekler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel'in "Small Business Advantage" platformu hakkında tüm detaylar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim