Amazon'un Kindle Fire 2 tableti 31 Temmuz'da resmen duyurulabilir





Geçtiğimiz yıl Amerika'da Android işletim sistemine sahip ilk tableti Kindle Fire ile yüksek satış rakamları elde etmeyi başaran Amazon'un, sektördeki yerini sağlamlaştırabilmek için bu seriyi devam ettireceği iddia ediliyordu. Kindle Fire 2 olarak adlandırılan cihazın Haziran'da, yılın üçüncü çeyreğinde ve hatta yılın ikinci yarısında geleceği ile ilgili haberler yapıldı.

CNET sitesinin güvenilir kaynaklarına göre ise; Kindle Fire 2'nin resmi tanıtımı 31 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek. Ancak tabletin ne zaman çıkış yapacağı bilinmiyor. DigiTimes'ın tedarik zincirinden edindiği bilgiler ışığında satışın okula dönüş döneminde başlayacağı ortaya çıkmıştı.

7 inç büyüklüğünde 1280 x 800 piksel çözünürlüklü bir ekran, OMAP4430'dan daha iyi bir çipset ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich versiyonuna sahip olması beklenen Kindle Fire 2, şuan satışta olan Kindle Fire ile aynı fiyattan, yani 199$'dan satılacak. Orijinal Kindle Fire'ın 50 dolar indirimle 149$ seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Apple ile benzer bir fiyatlandırma politikası uygulayacak olan Amazon, giriş seviyedeki rekabeti kızıştıracak olan Google'ın ASUS üretimi Nexus tableti karşısında mücadele etmeye çalışacak. Yüksek işlem ve grafik performansına sahip yeni nesil çiplerin yanı sıra NVIDIA Kai platformunun piyasaya sürülmesiyle bu yıl gerek giriş gerekse üst düzey tablet bilgisayar segmentleri için oldukça hareketli geçecek.

http://reviews.cnet.com/8301-33198_7-57459872-286/kindle-fire-2-may-hit-as-soon-as-july/