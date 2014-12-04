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Amazon'un Mekanik Türk çalışanları kendilerine yapılan haksız tanımlamalara isyan etti

4 yıl
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121
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Amazon'un Mekanik Türk çalışanları kendilerine yapılan haksız tanımlamalara isyan etti

Dünyanın en büyük e-kitap ve perakende ağı olarak kabul edilen Amazon, yapay zekanın yeterli olmadığı işlerde freelance şeklinde internet kullanıcılarının yardımına başvurduğu Mekanik Türk adında bir sistem kullanıyor. 

2005 yılından beri kullanılan bu sistem resim etiketleme veya yazıya dökme gibi pek çok işi bu freelance çalışan dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara gönderiyor ve yapılan iş başına 20 cent ödeniyor. Yaklaşık 500 bin kişinin çalıştığı bu sistem talep eden üçüncü parti firmalara da destek sağlıyor. 

Ortaya çıkan bu havuz sayesinde Amazon'un ürün sayfalarında pek çok düzenleme otomatik olarak yapılabiliyor. Firma bunun için ekstra tam zamanlı çalışan istihdam etmek zorunda kalmıyor. 

Yoğun çalışan kişilerin yüzbinlerce görevi yerine getirdiği bu sisteme Mekanik Türk adı veriliyor ve yoğun çalışan kişilerin bugüne kadar 800 bin civarında görev bitirdiği belirtiliyor. Mekanik Türk kavramı 1770 yılında Avusturya kraliçesi Maria Theresa'nın hizmetinde çalışan mekanikçi Wolfgang von Kempelen tarafından yapılan bir satranç otomatından geliyor. 

Bu otomat mekanik bir satranç tahtası ve üzerinde bir Osmanlı askeri figüründen oluşuyordu ve karşısındaki kişileri yenebilecek kadar da başarılıydı. Üzerine kitaplar yazılan Mekanik Türk'ün yıllar sonra içine gizlice giren bir satranç ustası tarafından yönetildiği ortaya çıkmıştı. 

Mekanik Türk sisteminde çalışan kişilere daha çok robot veya vasıfsız işçi yakıştırmaları yapıldığı için bu kişiler bundan rahatsız ve Amazon patronu Jeff Bezos'a yönelik bir email kampanyası başlattılar. Maillerde kendilerinin yetenekli ve esnek insanlar olduklarını belirten çalışanlar Amazon'un bu şekilde tanımlama yapılmasının önüne geçmesini ve kendilerini oldukları gibi lanse etmesini istiyor. Amazon tarafından henüz konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.  

http://www.theguardian.com/technology/2014/dec/03/amazon-mechanical-turk-workers-protest-jeff-bezos Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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DH Misafiri 4 yıl
sadistçe
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Fantastik.
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Kabus87 4 yıl
Ne kadar da ilginç bir o kadar degisik peh peh peh :)
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amanhem 4 yıl
iiisssssyyyeeeeeeaaannnnn

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sertacxx 4 yıl
Cibili cibili cibili şaq şaq şaq
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GenkaNuan 4 yıl
Zart zort zart zart zort
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mtvh3570 4 yıl
yav h e hee
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herakles24 4 yıl
İŞSİZLER
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Furkovic 4 yıl
Bunu daha önce görmüştüm.. Bu isim iyi en azından Türk adı var ve amazon çalışanları merak edip Türkiyeyi osmanlıyı araştırmıştır...
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samsung95 4 yıl
zibino
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