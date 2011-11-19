Amazon'un Silk tarayıcısının arkasındaki altyapı dünyanın 42. en güçlü süper bilgisayarı

Kindle Fire adlı tabletiyle pazara iddialı bir giriş yapan Amazon modelinde kullandığı ve daha sonra diğer platformlara uyarlayacağı Silk adlı tarayıcısıyla internette bir devrim yapacağının haberini vermişti. Önbellekleme işlemlerini bulut depolama çözümlerinde yaparak gezinti hızını önemli ölçüde artıran Silk'in arkasında muazzam bir güç olduğu ortaya çıktı.





Dünyanın ilk 500 süperbilgisayarı Kasım 2011 listesinde Amazon'un Elastic Compute Cloud (EC2) hizmeti 42. sırayı alarak otoriteleri şaşırttı. 17 024 çekirdek, 66 000GB RAM, 10 Gigabit Ethernet ve 240 teraflop güç ile Amazon geleceğin en büyük bulut bilişim devi olacağının sinyallerini verdi.





Amazon daha önce 7040 çekirdek ve 41,8 teraflop güç ile listeye 233. sıradan girmiş ancak daha sonra 451'e gerilemişti. Yakın zamanda "Cluster Compute Eight Extra Large" adında yüksek performans işlemi örneğini devreye alan Amazon örneklerin her birine iki adet 16 çekirdekli Xeon işlemci, 60GB RAM ve 3.37TB depolama ekleyerek şimdiki haline getirdi.





Amazon'un bulut bilişim altyapısından bireyler ve kurumlar faydalanabiliyor. Cycle Computing adlı bir şirket eczacılık sektöründeki bir müşterisi için her biri 7GB RAM ve 8 çekirdek içeren 3809 işlem örnekli EC2 sistemini saatliği 1279 dolardan kiralamıştı. 63.7 treaflop gücünde 290 işlem örnekli bir sistemi ise Amazon müşterilerine saatliği 1000 dolardan daha az bir fiyata kiralıyor.





Silk tarayıcısı da önbellekleme işlemini bu süper bilgisayarın örnekleri içerisinde gerçekleştiriyor. Sistem geliştikçe Silk de internet hızını kat kat artıracak özellikler kazanacak.



