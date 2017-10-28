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Amazon'un çalışan sayısı yarım milyonu geçti

Amazon'un çalışan sayısı etkileyici bir şekilde artmaya devam ediyor. Son çeyrekteki %77'lik artışla birlikte şirketin istihdam ettiği personel sayısı 542 bine ulaştı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Bünyesinde 382.400 kişiyi istihdam eden bir şirketin personel sayısını sadece üç ayda %77 oranında arttırabileceğine inanmak zor. Ancak Amazon bunu gerçekleştirmeyi başardı. Şirketin çalışan sayısı etkileyici bir oranda büyümeye devam ediyor. Son rakamlara göre şu anda yarım milyon insana iş imkanı sağlayan Amazon'un çalışan sayısı son çeyrekte 382.400'den 541.909'a yükseldi.
Ayrıca Bkz. "Motorola'dan 45. yıla özel Snapdragon 835'li telefon: Moto Z 2018"
Yeni çalışanların birçoğu Amazon'un satın aldığı diğer büyük şirketlerden gelmiş durumda. Şirketin bünyesine Whole Foods'tan yaklaşık 90 bin kişi, Ortadoğu'da bir e-ticaret şirketi olarak faaliyet gösteren Souq'dan ise bilinmeyen sayıda personel eklendi. Ancak bu şirketlerden gelen çalışanları hesaba katmamış olsak bile Amazon'un personel sayısı yine de %47 oranında artmış olacaktı.
Amazon şu an personel sayısı olarak ABD'nin en büyük ikinci şirketi konumunda. Bununla birlikte hala  2.3 milyon çalışanı olan Walmart'a yetişebilmesi için önünde uzun bir yol var. Öte yandan yarım milyon çalışan sayısına ulaşan Amazon hala personel alımına devam ediyor. Web sitesinde 7.000'i yazılım mühendisleri için olmak üzere 14.000 iş ilanı var.

https://www.nextpowerup.com/news/39336/amazons-employee-base-grows-to-542-000/ Yorum Yaz
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deoks 2 yıl en beğenilen
Bizde olsa aynı hacimdeki işi 10 da 1 personelle halletmeye çalışır, ellerine yüzlerine bulaştırırlardı.
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12 Angry Men 2 yıl
Bızzat şahıt oldum ve calıstım, bır karyoya gırdım sadece 1 tane calısanı vardı. Inanabılıyor musunuz kargosun ve o kadar yükü 1 kişi tasıyor. Haftada 3-5 ton mal girip cıkıyordu ve tek kısı calısıyordu. Sıgorta + yol parası yok ve aylık 200 tl yemek maaş ise 1800 tl şaka gibi yemınle.
Bızzat şahıt oldum ve calıstım, bır karyoya gırdım sadece 1 tane calısanı vardı. Inanabılıyor musunuz kargosun ve o kadar yükü 1 kişi tasıyor. Haftada 3-5 ton m...
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CnZ 2 yıl
382x1.77=676
541/382=1.42
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Dehşetengiz 2 yıl
vay be
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DH Misafiri 2 yıl
esim amazonda calisiyor suan alinan iscilerin hepsi noel zamani icin alines isciler ve is anlasmalari sadece yil sonuna kadar bunlardan sadece %1 i devam calisicak gerisi isten cikarilacak bu her sene yapilan bi islem suan almanyada amazon da calisan en düsük iscinin saat ücreti 11€
1 Yanıt Yanıtla
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Asami Zdrenka 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
esim amazonda calisiyor suan alinan iscilerin hepsi noel zamani icin alines isciler ve is anlasmalari sadece yil sonuna kadar bunlardan sadece %1 i devam calisicak gerisi isten cikarilacak bu her sene yapilan bi islem suan almanyada amazon da calisan en düsük iscinin saat ücreti 11€

Günde 8 saat çalışsa 88 euro eder. Haftada 5 gün çalışsa 440 euro eder. Bir ayı 4 hafta alalım, hesaplayınca 1760 euro ediyor. Bence çok iyi para.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
haber yanlış ! çünkü sen 1000 kişi ile çalışabilirsin ama bunların sigortasını ödemiyorsun ! onların sigortasını kendi şirketleri ödüyor !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu böyle olmamalı !
benim ütopyamda
tüm işleri robotlar yapmalı !
insanlar işsiz kalmalı ! :)
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interwap 2 yıl
Depolarda robot kullanmalarına rağmen.
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Kerim5100 2 yıl
Bizimkiler de sigorta yatırmamak için Suriyeli/çocuk işçi çalıştırma peşinde :/
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12 Angry Men 2 yıl
Bızzat şahıt oldum ve calıstım, bır karyoya gırdım sadece 1 tane calısanı vardı. Inanabılıyor musunuz kargosun ve o kadar yükü 1 kişi tasıyor. Haftada 3-5 ton mal girip cıkıyordu ve tek kısı calısıyordu. Sıgorta + yol parası yok ve aylık 200 tl yemek maaş ise 1800 tl şaka gibi yemınle.
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Frost05 2 yıl
İkinci en büyük pentagon değil miydi?
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CeeMoo 2 yıl
Bizimkiler hemen hepsiburada'yı satmaya çalışır.İşte kafa işte KAFA
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deoks 2 yıl en beğenilen
Bizde olsa aynı hacimdeki işi 10 da 1 personelle halletmeye çalışır, ellerine yüzlerine bulaştırırlardı.
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