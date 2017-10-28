Amazon'un çalışan sayısı yarım milyonu geçti

Bünyesinde 382.400 kişiyi istihdam eden bir şirketin personel sayısını sadece üç ayda %77 oranında arttırabileceğine inanmak zor. Ancak Amazon bunu gerçekleştirmeyi başardı. Şirketin çalışan sayısı etkileyici bir oranda büyümeye devam ediyor. Son rakamlara göre şu anda yarım milyon insana iş imkanı sağlayan Amazon'un çalışan sayısı son çeyrekte 382.400'den 541.909'a yükseldi.

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Yeni çalışanların birçoğu Amazon'un satın aldığı diğer büyük şirketlerden gelmiş durumda. Şirketin bünyesine Whole Foods'tan yaklaşık 90 bin kişi, Ortadoğu'da bir e-ticaret şirketi olarak faaliyet gösteren Souq'dan ise bilinmeyen sayıda personel eklendi. Ancak bu şirketlerden gelen çalışanları hesaba katmamış olsak bile Amazon'un personel sayısı yine de %47 oranında artmış olacaktı.

Amazon şu an personel sayısı olarak ABD'nin en büyük ikinci şirketi konumunda. Bununla birlikte hala 2.3 milyon çalışanı olan Walmart'a yetişebilmesi için önünde uzun bir yol var. Öte yandan yarım milyon çalışan sayısına ulaşan Amazon hala personel alımına devam ediyor. Web sitesinde 7.000'i yazılım mühendisleri için olmak üzere 14.000 iş ilanı var.

https://www.nextpowerup.com/news/39336/amazons-employee-base-grows-to-542-000/