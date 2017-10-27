Motorola'dan 45. yıla özel Snapdragon 835'li telefon: Moto Z 2018

Motorola/Lenovo'nun Moto Z2 serisini duyurmasının üzerinden çok uzun bir süre geçmedi. Şiket şimdi ise Çin'de Moto Z 2018 olarak adlandırılan yeni bir model duyurdu. Aslına bakılırsa Moto Z 2018, Motorola'nın ilk cep telefonunu piyasaya sürmesinin 45. yıldönümü şerefine çıkarılımış bir akıllı telefon.

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Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihaz lüks düşkünlerine hitap edecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda en son mobil donanım bileşenleriyle donatıldığını belirtelim. Sadece 6.1 mm kalınlığında olan cihazda havacılık sınıfı alüminyum kulanılmış. Ayrıca ShatterShield korumalı 2K çözünürlük sunan 5.5 inç AMOLED ekrana sahip.

Motorola'nın yeni telefonunda Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinin yanı sıra 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı var. Telefon ayrıca, 85 derece geniş açılı 5MP ön kamera ve çift 12MP'lik arka kamerayla geliyor. Turbo Hızlı Şarj desteğine sahip olan cihazda 2.730mAh kapasiteli bir pil kullanılmış.

Kingsman VIP Special Edition varyantı da var

Moto Z 2018 ayrıca bir Kingsman VIP Special Edition varyantına da sahip. Bu model evrak çantası gibi tasarlanmış bir kutu, VIP kart, TurboPower pil modu, kablosuz şarj modu, USB-C 3.5 mm ses adaptörü, deri kılıf, 45. yıldönümü not defteri, USB-C Hi-Fi kulaklık ve bir garanti kartıyla geliyor.

Şu an için sadece Çin'de 6 Kasım itibariyle piyasaya sürülecek Moto Z 2018'in fiyatı açıklanmadı. Kingsman VIP Special Edition varyantını satın almak isteyenlerin ise 9.999 yuan (1.500 dolar) ödemesi gerekecek.