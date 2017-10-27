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Motorola'dan 45. yıla özel Snapdragon 835'li telefon: Moto Z 2018

Akıllı telefon üreticisi Motorola, 45. yıldönümü şerefine Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM ve çift kameralı bir akıllı telefon çıkardı. İşte Moto Z 2018'in tüm detayları...
1 yıl
6,9b
1
23
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Motorola/Lenovo'nun Moto Z2 serisini duyurmasının üzerinden çok uzun bir süre geçmedi. Şiket şimdi ise Çin'de Moto Z 2018 olarak adlandırılan yeni bir model duyurdu. Aslına bakılırsa Moto Z 2018, Motorola'nın ilk cep telefonunu piyasaya sürmesinin 45. yıldönümü şerefine çıkarılımış bir akıllı telefon.
Ayrıca Bkz. "Microsoft'un katlanabilir yeni mobil cihazıyla ilgili detaylar geldi"
Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihaz lüks düşkünlerine hitap edecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda en son mobil donanım bileşenleriyle donatıldığını belirtelim. Sadece 6.1 mm kalınlığında olan cihazda havacılık sınıfı alüminyum kulanılmış. Ayrıca ShatterShield korumalı 2K çözünürlük sunan 5.5 inç AMOLED ekrana sahip.
Motorola'nın yeni telefonunda Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinin yanı sıra 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı var. Telefon ayrıca, 85 derece geniş açılı 5MP ön kamera ve çift 12MP'lik arka kamerayla geliyor. Turbo Hızlı Şarj desteğine sahip olan cihazda 2.730mAh kapasiteli bir pil kullanılmış.

Kingsman VIP Special Edition varyantı da var

Moto Z 2018 ayrıca bir Kingsman VIP Special Edition varyantına da sahip. Bu model evrak çantası gibi tasarlanmış bir kutu, VIP kart, TurboPower pil modu, kablosuz şarj modu, USB-C 3.5 mm ses adaptörü, deri kılıf, 45. yıldönümü not defteri, USB-C Hi-Fi kulaklık ve bir garanti kartıyla geliyor.
Şu an için sadece Çin'de 6 Kasım itibariyle piyasaya sürülecek Moto Z 2018'in fiyatı açıklanmadı. Kingsman VIP Special Edition varyantını satın almak isteyenlerin ise 9.999 yuan (1.500 dolar) ödemesi gerekecek.

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javaprof 1 yıl en beğenilen
45 yıl iyi dayandık hadi batalım.
1 Yanıt Yanıtla +28
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darkaura 1 yıl SEHZADE63
SEHZADE63

Bari batarya yi yükseltseydin vijdansiz cok büyük süprizmiş gibi cok büyük yenilikmiş gibi sürmeye calişiyon sene 2017-2018 2750 amh kaldi yuh:))

yanliz moto z nin ikinci bir bataryasi daha var. arkasina takilip orjinal kapagi gibi govdeyle birlesiyor. telefon biraz kalinlasiyor ama kullamini rahatsiz edecek kadar degil. ikinci batarya ile toplamda 4950mah a cikiyor. ikinci bataryayi takmadiginizda piyasadaki en ince telefonlardan biri oluyor. cepte varligi yoklugu belli olmuyor. acikcasi quick charge oldugu icin uzun yolculuklar yada tatildeki asiri kullanim disinda harici bataryayi nadiren ariyor insan. moto z sahibiyim. telefon kendi sarj cihazindan 1 saatde, ozel guc portu olmayan standand pc usb sinden 2 saatde full doluyor. gun icinde sarj biterse 20 dakikada %50 sarji alip gunun sonunu nasil kullanirsam kullaniyim cikartiyorum. ikinci batarya nadiren
sarj biterde sarj etmeye firsatim olmazsa lazim oluyor. eski telefonum 3000mah ti. o zaman batarya konusunda moto z deki kadar rahat esnek olmadigimi soyliyebilirim.
SEHZADE63Bari batarya yi yükseltseydin vijdansiz cok büyük süprizmiş gibi cok büyük yenilikmiş gibi sürmeye calişiyon sene 2017-2018 275...
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SEHZADE63 1 yıl
Bari batarya yi yükseltseydin vijdansiz cok büyük süprizmiş gibi cok büyük yenilikmiş gibi sürmeye calişiyon sene 2017-2018 2750 amh kaldi yuh:))
1 Yanıt Yanıtla +6
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Technotronic 1 yıl
Zenginler almaz bu gereksiz telefonu
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circassianmen 1 yıl
Motorola kaliteli marka ama tr de tutulmuyor yapcak bişi yok.
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T A R I K 1 yıl
Arka kamera tasarımı harika :)
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Obscurus 1 yıl
5 yıl daha sabredememiş herhalde.
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huhuq 1 yıl
kingsman paketindeki vip kart ne işe yarıyor acaba
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ztalan 1 yıl
Motorola kendini Xiaomi ye satsın iyi iş yapar.
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Adiyamanmp3 1 yıl
Tipsizlik abidesi.
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.i. 1 yıl
Yazık valla, 45.yıla aynı 2017nin modelini kakala, adam utanır ya, bunlarda utanmada yok. 2018de o ekran kasa oranıyla utanmayacak mısın moto?
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ztalan 1 yıl
Moto iyidir ama üretenler dandiktir.
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~Lion King~ 1 yıl
Pilden dolayı ölü doğdu.
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