Motorola'dan 45. yıla özel Snapdragon 835'li telefon: Moto Z 2018

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Motorola/Lenovo'nun Moto Z2 serisini duyurmasının üzerinden çok uzun bir süre geçmedi. Şiket şimdi ise Çin'de Moto Z 2018 olarak adlandırılan yeni bir model duyurdu. Aslına bakılırsa Moto Z 2018, Motorola'nın ilk cep telefonunu piyasaya sürmesinin 45. yıldönümü şerefine çıkarılımış bir akıllı telefon.Ayrıca Bkz. "Microsoft'un katlanabilir yeni mobil cihazıyla ilgili detaylar geldi"
Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi cihaz lüks düşkünlerine hitap edecek şekilde tasarlanmış. Aynı zamanda en son mobil donanım bileşenleriyle donatıldığını belirtelim. Sadece 6.1 mm kalınlığında olan cihazda havacılık sınıfı alüminyum kulanılmış. Ayrıca ShatterShield korumalı 2K çözünürlük sunan 5.5 inç AMOLED ekrana sahip.
Motorola'nın yeni telefonunda Qualcomm Snapdragon 835 yonga setinin yanı sıra 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı var. Telefon ayrıca, 85 derece geniş açılı 5MP ön kamera ve çift 12MP'lik arka kamerayla geliyor. Turbo Hızlı Şarj desteğine sahip olan cihazda 2.730mAh kapasiteli bir pil kullanılmış.
Kingsman VIP Special Edition varyantı da var
Moto Z 2018 ayrıca bir Kingsman VIP Special Edition varyantına da sahip. Bu model evrak çantası gibi tasarlanmış bir kutu, VIP kart, TurboPower pil modu, kablosuz şarj modu, USB-C 3.5 mm ses adaptörü, deri kılıf, 45. yıldönümü not defteri, USB-C Hi-Fi kulaklık ve bir garanti kartıyla geliyor.
Şu an için sadece Çin'de 6 Kasım itibariyle piyasaya sürülecek Moto Z 2018'in fiyatı açıklanmadı. Kingsman VIP Special Edition varyantını satın almak isteyenlerin ise 9.999 yuan (1.500 dolar) ödemesi gerekecek.
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yanliz moto z nin ikinci bir bataryasi daha var. arkasina takilip orjinal kapagi gibi govdeyle birlesiyor. telefon biraz kalinlasiyor ama kullamini rahatsiz edecek kadar degil. ikinci batarya ile toplamda 4950mah a cikiyor. ikinci bataryayi takmadiginizda piyasadaki en ince telefonlardan biri oluyor. cepte varligi yoklugu belli olmuyor. acikcasi quick charge oldugu icin uzun yolculuklar yada tatildeki asiri kullanim disinda harici bataryayi nadiren ariyor insan. moto z sahibiyim. telefon kendi sarj cihazindan 1 saatde, ozel guc portu olmayan standand pc usb sinden 2 saatde full doluyor. gun icinde sarj biterse 20 dakikada %50 sarji alip gunun sonunu nasil kullanirsam kullaniyim cikartiyorum. ikinci batarya nadiren
sarj biterde sarj etmeye firsatim olmazsa lazim oluyor. eski telefonum 3000mah ti. o zaman batarya konusunda moto z deki kadar rahat esnek olmadigimi soyliyebilirim.