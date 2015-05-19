Amerika'dan dünyanın en ufak casus hava aracı

Özellikle aktif savaş durumlarında "bilgi" çok büyük önem taşıyor. Yakın geçmişte düşman birliklerinin yerini merkeze bildirmek adına güvercinlerden yararlanan ordular, teknolojinin gelişmesiyle günümüzde artık gelişmiş radarlardan yararlanıyor. Ancak bu teknolojilerin de bazı limitleri bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Araştırma Laboratuvar'ı tarafından geçtiğimiz hafta tanıtılan "Cicada" isimleri hava araçları ise boyutlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Uzun zamandır geliştirilen bir proje kapsamında üretilen Cicada, temel olarak avuç içine sığabilecek boyutta tasarlanmış bir akıllı planör olarak nitelendiriliyor. Kağıt uçak formunda olmasına rağmen motorsuz şekilde saatte 70 km hıza uçabildiği belirtilen araç, herhangi bir kargo uçağı ya da balondan atılıyor ve önceden belirlenen GPS rotasını takip ediyor.

Hava durumu, sıcaklık ve nem gibi bilgiler yanında taşıdığı mikrofonlar ve titreşim sensörleri sayesinde düşman birliklerini dinleyerek (Örneğin bölgeden geçen bir tank palet sesiyle tespit edilebiliyor) gökyüzüden konum belirleme yapabilen Cicada, bataryası bitene kadar görev yapıyor ve 250$'lık parça maliyetiyle rahatlıkla gözden çıkartılabiliyor.

Aynı anda yüzlerce atıldığında çok büyük bir alanı hızlı şekilde tarama yapabilme potansiyeli sunan Cicada, geleceğin casusluk sürecini de gözler önüne seriyor.

http://arstechnica.com/information-technology/2015/05/navy-research-lab-develops-cheap-swarm-glider-mini-drones/