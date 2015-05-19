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Amerika'dan dünyanın en ufak casus hava aracı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Amerika'dan dünyanın en ufak casus hava aracı
Özellikle aktif savaş durumlarında "bilgi" çok büyük önem taşıyor. Yakın geçmişte düşman birliklerinin yerini merkeze bildirmek adına güvercinlerden yararlanan ordular, teknolojinin gelişmesiyle günümüzde artık gelişmiş radarlardan yararlanıyor. Ancak bu teknolojilerin de bazı limitleri bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri Deniz Araştırma Laboratuvar'ı tarafından geçtiğimiz hafta tanıtılan "Cicada" isimleri hava araçları ise boyutlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Uzun zamandır geliştirilen bir proje kapsamında üretilen Cicada, temel olarak avuç içine sığabilecek boyutta tasarlanmış bir akıllı planör olarak nitelendiriliyor. Kağıt uçak formunda olmasına rağmen motorsuz şekilde saatte 70 km hıza uçabildiği belirtilen araç, herhangi bir kargo uçağı ya da balondan atılıyor ve önceden belirlenen GPS rotasını takip ediyor.
Hava durumu, sıcaklık ve nem gibi bilgiler yanında taşıdığı mikrofonlar ve titreşim sensörleri sayesinde düşman birliklerini dinleyerek (Örneğin bölgeden geçen bir tank palet sesiyle tespit edilebiliyor) gökyüzüden konum belirleme yapabilen Cicada, bataryası bitene kadar görev yapıyor ve 250$'lık parça maliyetiyle rahatlıkla gözden çıkartılabiliyor.
Aynı anda yüzlerce atıldığında çok büyük bir alanı hızlı şekilde tarama yapabilme potansiyeli sunan Cicada, geleceğin casusluk sürecini de gözler önüne seriyor.

http://arstechnica.com/information-technology/2015/05/navy-research-lab-develops-cheap-swarm-glider-mini-drones/ Yorum Yaz
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deoksiriboz1000 4 yıl en beğenilen serafon
serafon
Bunlar bize sökmez :D

Tabi canım askerde soydugumuz patatesler kazandıracak bize savaşı.
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serafon 4 yıl
Uçan Gergedan
250 $ cık çok ucuzmuş tek parça maliyeti
Rahatlıkla gözden çıkartan editörümüz var

Diğer füzeler milyon dolarlar olunca 250 dolar çok ucuz tabi ;)
Uçan Gergedan250 $ cık çok ucuzmuş tek parça maliyetiRahatlıkla gözden çıkartan editörümüz varDiğer füzeler ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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emre1393 4 yıl
Gayet iyi, havada tespit edilmesi imkansız, askeri bir ekipman için fiyatı da ucuz.
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Merve7365 4 yıl
emperyalistlerin oyunları
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serafon 4 yıl
Uçan Gergedan
250 $ cık çok ucuzmuş tek parça maliyeti
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Diğer füzeler milyon dolarlar olunca 250 dolar çok ucuz tabi ;)
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olağan_şüpheli 4 yıl
bana pek kullanışlı gelmedi. ufak olduğundan ve motorsuz olduğundan savrulur gider. ayrıca bunun onlarcasını taşıyacak aracında bu bölgeye yaklaşması lazım. gelişmiş bir devlette zaten bu büyklükteki arracı görüp vurur. gerilla grubuysa da bu kadar zımbırtıya gerek olmaz. ella atılan küçük iha lar bile iş görür. bence kullanıma geçmez. gerçi ben bunu dedim ya dünya çapında yayfın kullanıma geçer
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Uçan Gergedan 4 yıl
250 $ cık çok ucuzmuş tek parça maliyeti

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serafon 4 yıl
Bunlar bize sökmez :D
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deoksiriboz1000 4 yıl serafon
serafon
Bunlar bize sökmez :D

Tabi canım askerde soydugumuz patatesler kazandıracak bize savaşı.
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