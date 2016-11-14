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Amerikan donanması yüksek mermi fiyatı nedeniyle yeni silahını kullanamıyor

Geçtiğimiz haftalarda faaliyete başlayan Amerikan donanmasının yeni gemisi USS Zumwalt'da kullanılan gelişmiş silah sistemi 1 milyon dolara yaklaşan mermi fiyatları nedeniyle kullanılamıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Savunma Sanayi
Caner Köksel
Haber Editörü
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Amerikan donanması 1 milyon dolara yaklaşan mermi fiyatı nedeniyle 70 mil üzeri uzaklıktaki hedefi vurabilen yeni silahını kullanamıyor.
En gelişmiş savaş gemisi USS Zumwalt'ı göreve sokmasından birkaç hafta sonra açıklama yapan donanma servisi, gemide bulunan gelişmiş silah sisteminin kullandığı Uzun Menzilli Kara Saldırı Roketi (LRLAP) isimli güdümlü mermilerin yeni cephane alımının yapılmayacağını duyurdu.
Donanma tarihinde en iyi hedefi vuran en uzun menzilli roket sistemi 155mm'lik mermi kullanıyor ve mermi başına 800 bin dolar ile 1 milyon dolar arası değişen fiyatlarıyla en pahalı kullanılan sistemlerden birisi. İlk başlarda 2000 adet mermi almayı planlayan donanma bunlar için 2 milyar dolar ödeyecekti.
İlk etapta 32 adet bu gelişmiş silaha sahip hayalet gemi almayı planlayan Amerikan donanması gemilerin 4 milyar dolara yaklaşan fiyatları ve bütçe aşımı nedeniyle bu sayıyı 3'e düşürmüş. Gemi adetlerinin düşmesi nedeniyle mermi fiyatları artarken binlerce mermi almayı planlayan donanmanın planları da şimdilik suya düşmüş.

Şu an için gelişmiş silah sisteminde kullanılabilecek dahaa uygun fiyatlı mermi arayışına giren donanmanın geminin denemelerinin bitip filoya katılacağı 2018 yılına kadar alternatif bulabilmesi pek olası görünmüyor. 

http://www.businessinsider.com/navy-lrlap-gun-rounds-2016-11 Yorum Yaz
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen
Allah başka dert vermesin
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TIMERIDER 3 yıl
çinde yaptırsa teknolojiyi kaptıracak o da olmuyor
Amerikanın korkunç borcu var,rusya bir video yayınlamıştı amerikan ekonomisi hakkında.izleyin.Bu da iphone alıp kontör alamayanlar gibi olmuş
çinde yaptırsa teknolojiyi kaptıracak o da olmuyorAmerikanın korkunç borcu var,rusya bir video yayınlamıştı amerikan ekonomisi hakkında.izleyin.Bu d...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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deoksiriboz1001 3 yıl
1 milyon dolarlık mermiyi 3-5 eşşekçinin tepesine yollamak benim de içimi cızlatırdı valla.
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Umutcan 3 yıl
Normal, 2 eşekle 1 toyota kamyonet vuracağım diye servet harcanması pek de mantıklı değil.
Bu kadar teknolojik silahlar anca caydırıcı olarak büyük ülkelere karşı gözdağı amaçlı kalır.
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darkaura 3 yıl
zumwalt sinifi destroyerlerin tasarim amaci dusmanin zirhli silah kapasitesini kirip, tanklarini yok etmek. tasarim konseptinde minimal radar kesitiyle dusman karasularina tespit edilmeden yaklasip, dusman tanklarini uzun menzilli roketlerle vurarak yok etmek. soguk savas devrinin kalabalik sovyet tank ordularina karsi birebir etkili bir konsept ama sorun suki artik modern ordularin hic biri buyuk tank birlikleri kurmuyor. keza hava ustunlugu olmadan agir tanklarin hepsi modern savaslarda acik hedef oluyorlar. dolayisiyla ortada 5-10milyon dolarlik acik hedefler olmayinca 4milyar dolarlik hayalet gemi, 1 milyon dolarlik uzun menzilli roketler gereksiz maliyet haline donustu. simdi ortada argesine yapimina cok ciddi paralar harcanmis yeni konsept bir silah var ama amerikan donanmasi bu silahi nerde, ne amacla kullanacagini bilmiyor.
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gun 3 yıl
Bizde böyle birşey olsa ne kıyamet kopar düşünebiliyor musunuz ?
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Yosunluel 3 yıl
Ülkelerin savunma sanayiine ayırdıkları kaynak, aynı zamanda diğerlerine gözdağı demek... Sanırım USN içindeki bir klik bu kadar pahalı gözdağını gereksiz buldu.
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kadirirdem 3 yıl
Aman ne büyük bir dert...
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Krone 3 yıl
Cidden bu kadar para edecek ne varmış bu mermilerin içinde ? Hesaplamamışlar mı bu silahı yaparken ?
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NeroWin 3 yıl
Roketlerin içine ne koyuyorlar? En gelişmiş işlemci ve bileşenleri koysalar bile bu kadar değmez patlayıp giden basit bir rokete...
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1982-utkan 3 yıl NeroWin
NeroWin
Roketlerin içine ne koyuyorlar? En gelişmiş işlemci ve bileşenleri koysalar bile bu kadar değmez patlayıp giden basit bir rokete...

Aksam aksam iyi guldum hocam saol



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Ridianod 3 yıl
İçler acısı bir durum. koca evrende toz kadar canlılar olarak birbirimizi öldürecek silahları üretmek için ömrümüzü satıp kazandığımız kağıt parçalarını harcıyoruz. Yani dolaylı yoldan görünen bu olay aslında birisinin ömrünü sonlandırmak için ömrünü satmak gibi oluyor. İşte insanoğlu böyle lanet bir egoya sahiptir. Bunu anlamak için de illaha inançlı olmak değil insan olmak şart.
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deoksiriboz1001 3 yıl
1 milyon dolarlık mermiyi 3-5 eşşekçinin tepesine yollamak benim de içimi cızlatırdı valla.
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emre1393 3 yıl
bizdeki hollandalı metrobüs gibi bir şey o zaman bu gemiler.
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