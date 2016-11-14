Amerikan donanması yüksek mermi fiyatı nedeniyle yeni silahını kullanamıyor

Amerikan donanması 1 milyon dolara yaklaşan mermi fiyatı nedeniyle 70 mil üzeri uzaklıktaki hedefi vurabilen yeni silahını kullanamıyor.

En gelişmiş savaş gemisi USS Zumwalt'ı göreve sokmasından birkaç hafta sonra açıklama yapan donanma servisi, gemide bulunan gelişmiş silah sisteminin kullandığı Uzun Menzilli Kara Saldırı Roketi (LRLAP) isimli güdümlü mermilerin yeni cephane alımının yapılmayacağını duyurdu.

Donanma tarihinde en iyi hedefi vuran en uzun menzilli roket sistemi 155mm'lik mermi kullanıyor ve mermi başına 800 bin dolar ile 1 milyon dolar arası değişen fiyatlarıyla en pahalı kullanılan sistemlerden birisi. İlk başlarda 2000 adet mermi almayı planlayan donanma bunlar için 2 milyar dolar ödeyecekti.

İlk etapta 32 adet bu gelişmiş silaha sahip hayalet gemi almayı planlayan Amerikan donanması gemilerin 4 milyar dolara yaklaşan fiyatları ve bütçe aşımı nedeniyle bu sayıyı 3'e düşürmüş. Gemi adetlerinin düşmesi nedeniyle mermi fiyatları artarken binlerce mermi almayı planlayan donanmanın planları da şimdilik suya düşmüş.



Şu an için gelişmiş silah sisteminde kullanılabilecek dahaa uygun fiyatlı mermi arayışına giren donanmanın geminin denemelerinin bitip filoya katılacağı 2018 yılına kadar alternatif bulabilmesi pek olası görünmüyor.

http://www.businessinsider.com/navy-lrlap-gun-rounds-2016-11