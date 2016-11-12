Makyajlı 2017 Volkswagen Golf önemli detaylarıyla karşınızda

Volkswagen önceden duyurusunu yaptığı üzere 10 Kasım tarihinde makyajlanan yeni Golf'ün lansmanını gerçekleştirdi. Firma içerisinde "Mk7.5" olarak adlandırılan yeni araç Mk8 öncesi müşterilerin modele ilgisini sürdürme hedefine sahip. Dış ve iç tarafında önemli değişikliklere sahip araç ile Volkswagen'in tüketici güvenini yeniden kazanmayı deneyeceğini de söyleyebiliriz.

En büyük yeniliklerden biri olarak yeni bilgi/eğlence sistemlerine kavuşan modelde Passat ve Audi'lerde görmeye alıştığımız "Aktif Bilgi Ekranı" opsiyonu yer alacak. Bütün yeni Golf'lerin orta konsolunda en azından 6.5 inç boyutunda renkli ekran yer alırken şu anda 6.5 inç bulunan versiyonlarında ise 8 inçlik bir ekrana geçilecek. En üst seviye olan Discover Pro sistemi de 8 inçten 9.2 inçe büyürken ekranın çözünürlüğü de 800x480 pikselden 1280x640 piksele çıkarken sistemle birlikte sesli komut ve Volkswagen'in bu boyutta bir araçta ilk defa kullanıldığını belirttiği el hareketiyle kontrol de modele kazandırılacak.

Bunların yanısıra yeni modelde sistem yazılımı da güncellenmiş ve artık sistemin ana sayfası kişiselleştirilebiliyor. Bağlantı seçenekleri bakımından da zenginleştirilen modelde destekleyen telefonların kablosuz şarj imkanının yanısıra akıllı telefonlardan yapılan uzaktan bağlantı (örneğin arka koltuk) ile sistemi kontrol etmek de mümkün hale gelmiş. Tüm bunlara ektra olarak iyice popülerleşen Apple CarPlay ve Android Auto desteği de yeni Golf ile sunulanlar arasında.

Daha önceden sözü edilen 1.5 litre hacimli yeni turbo benzinli motora kavuşan Golf'te bu motor 148 beygir güç üretiyor ve önceden de aşina olduğumuz silindir kontrol sistemine sahip. Firma tarafından motorun Bluemotion etiketine sahip daha ekonomi odaklı bir versiyonunun da yolda olduğu belirtilirken bu motor da 129 beygir güç üretecek. Şanzıman tarafında da değişiklikler yaptığını belirten Volkswagen yurtdışında daha yüksek hacimli motor bulunan versiyonlarında kullandığı 6-ileri ıslak kavramalı DSG şanzımanın yerini 7-ileri bir versiyona bırakacağını söylüyor.

Makyajla birlikte yeni güvenlik donanımları da sunan modelde yarı otonom "Trafikte Sürüş Asistanı" ve "Şehir İçi Acil Frenleme Fonksiyonu" gibi özelliklerin yanında römork bağlıyen geri manevraları yan aynaları kontrol eden joystick ve geri görüş kamerası ile yapmanıza olanak sağlayan "Römork Asistanı" gibi donanımlar yer alıyor.

Pek çok yerde değişiklik yapıldığı gibi dış tasarımda da ufak değişiklikler yapılan yeni Golf'ün ön yüzünde opsiyon olarak LED farlar sunulurken, tamponun da ızgara tasarımı elden geçirilmiş. Değişiklerden arka kısım da nasibini alırken bundan böyle yeni Golf'lerde LED'li arka aydınlatma standart olarak sunulacak ve üst seviye donanımlı versiyonlarda ise animasyonlu sinyaller yer alacak.

Ufak dokunuşlar iç kısımda da devam ederken modelde yeni koltuk desenleri ve kapı panelleri ile orta konsolda yeni materyaller kullanılmış.

Yenilenen Mk7.5 Golf'ün Şubat ayında Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/golf/91568/new-2017-vw-golf-specs-pics-video-and-release-date