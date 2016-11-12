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Makyajlı 2017 Volkswagen Golf önemli detaylarıyla karşınızda

Volkswagen şu ana kadarki en başaralı modeli Golf'ü yeniledi. Dış tasarımda ufak dokunuşlar yer alan modelde önemli ölçüde teknolojik yenilikler bulunuyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
29,4b
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72
Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Volkswagen önceden duyurusunu yaptığı üzere 10 Kasım tarihinde makyajlanan yeni Golf'ün lansmanını gerçekleştirdi. Firma içerisinde "Mk7.5" olarak adlandırılan yeni araç Mk8 öncesi müşterilerin modele ilgisini sürdürme hedefine sahip. Dış ve iç tarafında önemli değişikliklere sahip araç ile Volkswagen'in tüketici güvenini yeniden kazanmayı deneyeceğini de söyleyebiliriz.
En büyük yeniliklerden biri olarak yeni bilgi/eğlence sistemlerine kavuşan modelde Passat ve Audi'lerde görmeye alıştığımız "Aktif Bilgi Ekranı" opsiyonu yer alacak. Bütün yeni Golf'lerin orta konsolunda en azından 6.5 inç boyutunda renkli ekran yer alırken şu anda 6.5 inç bulunan versiyonlarında ise 8 inçlik bir ekrana geçilecek. En üst seviye olan Discover Pro sistemi de 8 inçten 9.2 inçe büyürken ekranın çözünürlüğü de 800x480 pikselden 1280x640 piksele çıkarken sistemle birlikte sesli komut ve Volkswagen'in bu boyutta bir araçta ilk defa kullanıldığını belirttiği el hareketiyle kontrol de modele kazandırılacak.
Bunların yanısıra yeni modelde sistem yazılımı da güncellenmiş ve artık sistemin ana sayfası kişiselleştirilebiliyor. Bağlantı seçenekleri bakımından da zenginleştirilen modelde destekleyen telefonların kablosuz şarj imkanının yanısıra akıllı telefonlardan yapılan uzaktan bağlantı (örneğin arka koltuk) ile sistemi kontrol etmek de mümkün hale gelmiş. Tüm bunlara ektra olarak iyice popülerleşen Apple CarPlay ve Android Auto desteği de yeni Golf ile sunulanlar arasında.
Daha önceden sözü edilen 1.5 litre hacimli yeni turbo benzinli motora kavuşan Golf'te bu motor 148 beygir güç üretiyor ve önceden de aşina olduğumuz silindir kontrol sistemine sahip. Firma tarafından motorun Bluemotion etiketine sahip daha ekonomi odaklı bir versiyonunun da yolda olduğu belirtilirken bu motor da 129 beygir güç üretecek. Şanzıman tarafında da değişiklikler yaptığını belirten Volkswagen yurtdışında daha yüksek hacimli motor bulunan versiyonlarında kullandığı 6-ileri ıslak kavramalı DSG şanzımanın yerini 7-ileri bir versiyona bırakacağını söylüyor.
Makyajla birlikte yeni güvenlik donanımları da sunan modelde yarı otonom "Trafikte Sürüş Asistanı" ve "Şehir İçi Acil Frenleme Fonksiyonu" gibi özelliklerin yanında römork bağlıyen geri manevraları yan aynaları kontrol eden joystick ve geri görüş kamerası ile yapmanıza olanak sağlayan "Römork Asistanı" gibi donanımlar yer alıyor.
Pek çok yerde değişiklik yapıldığı gibi dış tasarımda da ufak değişiklikler yapılan yeni Golf'ün ön yüzünde opsiyon olarak LED farlar sunulurken, tamponun da ızgara tasarımı elden geçirilmiş. Değişiklerden arka kısım da nasibini alırken bundan böyle yeni Golf'lerde LED'li arka aydınlatma standart olarak sunulacak ve üst seviye donanımlı versiyonlarda ise animasyonlu sinyaller yer alacak.
Ufak dokunuşlar iç kısımda da devam ederken modelde yeni koltuk desenleri ve kapı panelleri ile orta konsolda yeni materyaller kullanılmış.
Yenilenen Mk7.5 Golf'ün Şubat ayında Avrupa'da satışa sunulması planlanıyor.

http://www.autoexpress.co.uk/volkswagen/golf/91568/new-2017-vw-golf-specs-pics-video-and-release-date Yorum Yaz
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Respectformuslims 3 yıl en beğenilen
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1 Yanıt Yanıtla +182
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mehmedaltair 3 yıl Respectformuslims
Respectformuslims
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Adam önce ben atıp artıları toplayayım diye aceleden linki yapıştırmak yerine ekran görüntüsü almış
RespectformuslimsAdam önce ben atıp artıları toplayayım diye aceleden linki y...
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Ragnarok. 3 yıl
Biri sürreyya hanımın muhteşem değişimini atsın
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yanik033 2 yıl
Önceki aracım 1.2 tsi idi,şimdi 1.4 tsi.1.4tsi olanlarda bağımsız süspansiyon var.Belki aracın yeni olması psikolojikte olabilir.
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van_hoijdonk 2 yıl
Highline dizel otomatik alsak, bu şerit takip vs. güvenlik özelliklerini eklesek 150 civarına mı çıkıyor?
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Ekose53 2 yıl
Makyajlı golf sahibiyim. Yaklaşık 6 haftadır kullanıyorum 1200km oldu. Araçtan genel olarak memnunum özellikle konforundan ki tercih sebebim de buydu zaten. DSG de iyileştirme var mı bilmiyorum ama hala erken 2 ye atma durumu mevcut. Ayrıca düşük hızda genellikle arnavut kaldırımı olan yerlerde camı açtığımda bariz bir ses geliyor şanzımandan. En fazla 3 kere zorlamışımdır arabayı. Yoğun trafikte manuel kullanıyorum ve park ederken boşa alıp el freni cekiyorum. Yakıt tüketimi uzun dönem 7 lt (full istanbul trafiği)
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yanik033 2 yıl
Golf 7 makyajlı kasa 2 haftadır kullanıyorum.Makyajsız kasalara göre yol tutuşu hissedilir derecede artmış.Aracın arka tampon kısmında bariz değişiklikler var.Makyajlı kasadaki 100 kg üzerindeki artışın nedenini bilen var mı?Birde bugün dikkatimi çeken bir detay, Dsg önceki aracımda hemen 1 vitesten 2 ye geçiyordu.Şimdi çok yavaş gaza basıldığında 10 km üstü hıza geçmeden 2 vitese geçmiyor.Dsg ile ilgili bir değişiklik var mı?
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DeadLifter 2 yıl yanik033
Önceki aracınız hangi modeldi? Şimdiki hangisi? Jant ölçüsü lastiklerde değişiklik var mı? Aynı platformun aracı yol tutuşu nasıl iyileşebilir ki..
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Golf.7 2 yıl yanik033
Yol tutuşu olayı tamamen psikolojik hocam. Hatta azalmış bile olabilir aracın ağırlığı arttığı için.
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DH Misafiri 2 yıl
Hocam highline sunrooflu paketinde kablosuz telefon şarj etme özelliği var mı ?
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mustafa0009 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Hocam highline sunrooflu paketinde kablosuz telefon şarj etme özelliği var mı ?

opsiyonel olarak ekletebiliyosunuz
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ALBAY 2 yıl
9.2 inç ekran full hd olsa maliyeti kaç lira artırır? Ayıp be. 1280 nedir? Koy 4k gitsin.
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ugur.k 2 yıl
Yeni kasa ne zaman cikacak bilen var mi 8den bahsediyorum:)
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bahaman 2 yıl ugur.k
ugur.k
Yeni kasa ne zaman cikacak bilen var mi 8den bahsediyorum:)

2018 sonu deniyor ama kesin bilgi değil.
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DH Misafiri 2 yıl
golfe diyecek lafım yok lakin 1,0 arabaya 85.000 tl verenin aklıda yok. full alsan 100.00 derler. motorsiklet motorundan araba yapıyorlar 100.00 tl ye satıyorlar yuhh be.
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Uwais 3 yıl
Kayan sinyaller akıyor.
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defrecmantasyon 3 yıl

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