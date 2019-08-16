Sperm ayırma tekniği ile istenilen cinsiyette yavrular üretildi

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Hiroshima University kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre bilim insanları doğacak farelerin cinsiyetlerini belirleyebilecek. X kromozomu ile Y kromozomunu birbirinden ayırabilecek biyobelirteç arayışında olan araştırma ekibi; farelerde yaptıkları analizlerde X kromozomunun Y kromozomuna oranla çok daha fazla gen barındırdığını tespit etti.
Ekip yaptığı araştırmalar neticesinde X kromozomuna özgü olarak bulunan, Y kromozomunda bulunmayan 500 farklı gen tanımladı. Daha sonra 500 aktif genden 18 tanesinin; dişil DNA'yı taşıyan spermlerin yüzme yeteneklerinin azalmasını sağlayan reseptörleri kodladığını keşfetti. Keşfedilen genler üzerinde çalışan ekip bu reseptörleri hedef alan ve sperm hareketliliğini kısıtlayan bir kimyasal reaksiyon meydana getirdi.
Teknik fare spermlerine uygulandı
Araştırma ekibi geliştirdikleri reaksiyonu fare spermlerine uyguladıklarında spermlerin farklı hızlarda hareket ettiklerini gözlemledi. Bu olay neticesinde de X kromozomu taşıyan spermler ile Y kromozomu taşıyan spermler birbirlerinden farklı hızlarda yüzmeye başladı.
Fertilizasyon için hızlı sperm grubu kullanıldığında; doğacak yavruların %90 oranında erkek cinsiyette doğduğu belirlendi. Fertilizasyon için yavaş sperm gurubu kullanıldığında ise doğacak yavruların %81 oranında dişi cinsiyette olduğu tespit edildi.
Ekip geliştirdikleri yöntemi sığırlarda ve domuzlarda test etti. Sonuçlara göre ekip istedikleri cinsiyetteki yavruları başarıyla üretti.
Geliştirilen yöntemin ziraat ve hayvancılık alanında kullanılması ve çiftlik hayvanlarının istenilen şekilde üretilmesi planlanıyor ancak yöntemin insanlar üzerinde kullanılması düşüncesi hem çeşitli etik sorunlara hem de bazı sansasyonlara sebebiyet veriyor.
https://newatlas.com/sperm-separation-technique-gender-mice/61064/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle