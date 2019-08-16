Sperm ayırma tekniği ile istenilen cinsiyette yavrular üretildi

Hiroshima University kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre bilim insanları doğacak farelerin cinsiyetlerini belirleyebilecek. X kromozomu ile Y kromozomunu birbirinden ayırabilecek biyobelirteç arayışında olan araştırma ekibi; farelerde yaptıkları analizlerde X kromozomunun Y kromozomuna oranla çok daha fazla gen barındırdığını tespit etti.

Teknik fare spermlerine uygulandı

PLOS Biology

https://newatlas.com/sperm-separation-technique-gender-mice/61064/

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Ekip yaptığı araştırmalar neticesindetanımladı. Daha sonra'yı taşıyanazalmasını sağlayankeşfetti. Keşfedilen genler üzerinde çalışan ekip buve sperm hareketliliğini kısıtlayan birmeydana getirdi.Araştırma ekibi geliştirdikleri reaksiyonuuyguladıklarında spermlerinettiklerini gözlemledi. Bu olay neticesinde detaşıyan spermler iletaşıyan spermler birbirlerinden farklı hızlarda yüzmeye başladı.Ekip geliştirdikleri yöntemivetest etti. Sonuçlara göre ekip istedikleri cinsiyetteki yavruları başarıyla üretti.Geliştirilen yönteminvealanında kullanılması ve çiftlik hayvanlarının istenilen şekilde üretilmesi planlanıyor ancak yöntemin insanlar üzerinde kullanılması düşüncesi hem çeşitlisorunlara hem de bazısebebiyet veriyor.Araştırmadergisinde yayımlandı.