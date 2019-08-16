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Sperm ayırma tekniği ile istenilen cinsiyette yavrular üretildi

Hiroshima University kurumundan bir grup araştırmacı, doğacak farelerin cinsiyetlerini belirleyebilecek yeni bir kimyasal reaksiyon geliştirdi. Yeni yöntem sığırlarda ve domuzlarda test edildi.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Hiroshima University kurumundan bir grup araştırmacının yaptığı çalışmaya göre bilim insanları doğacak farelerin cinsiyetlerini belirleyebilecek. X kromozomu ile Y kromozomunu birbirinden ayırabilecek biyobelirteç arayışında olan araştırma ekibi; farelerde yaptıkları analizlerde X kromozomunun Y kromozomuna oranla çok daha fazla gen barındırdığını tespit etti.

Ekip yaptığı araştırmalar neticesinde X kromozomuna özgü olarak bulunan, Y kromozomunda bulunmayan 500 farklı gen tanımladı. Daha sonra 500 aktif genden 18 tanesinin; dişil DNA'yı taşıyan spermlerin yüzme yeteneklerinin azalmasını sağlayan reseptörleri kodladığını keşfetti. Keşfedilen genler üzerinde çalışan ekip bu reseptörleri hedef alan ve sperm hareketliliğini kısıtlayan bir kimyasal reaksiyon meydana getirdi.

Teknik fare spermlerine uygulandı


Araştırma ekibi geliştirdikleri reaksiyonu fare spermlerine uyguladıklarında spermlerin farklı hızlarda hareket ettiklerini gözlemledi. Bu olay neticesinde de X kromozomu taşıyan spermler ile Y kromozomu taşıyan spermler birbirlerinden farklı hızlarda yüzmeye başladı.

Fertilizasyon için hızlı sperm grubu kullanıldığında; doğacak yavruların %90 oranında erkek cinsiyette doğduğu belirlendi. Fertilizasyon için yavaş sperm gurubu kullanıldığında ise doğacak yavruların %81 oranında dişi cinsiyette olduğu tespit edildi.

Ekip geliştirdikleri yöntemi sığırlarda ve domuzlarda test etti. Sonuçlara göre ekip istedikleri cinsiyetteki yavruları başarıyla üretti.

Geliştirilen yöntemin ziraat ve hayvancılık alanında kullanılması ve çiftlik hayvanlarının istenilen şekilde üretilmesi planlanıyor ancak yöntemin insanlar üzerinde kullanılması düşüncesi hem çeşitli etik sorunlara hem de bazı sansasyonlara sebebiyet veriyor.
Araştırma PLOS Biology dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/sperm-separation-technique-gender-mice/61064/ Yorum Yaz
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Spider_hip 2 sa. en beğenilen
Bu teknolojinin özellikle cahil bölgelere gelmesi yasaklanmalı. Ne yazık ki bizde dahil çoğu ortadoğu ülkesi bu sınıfa giriyor. Hala daha kızı olana vah vah diyen, kaç çocuğun var denilince eğer 1 erkek 2 kızı var ise 1 çocğum var demeler, kızı insandan saymamalar falan ne yazık ki ülkemizde hala çok yoğun, özellikle anadoluda. Bu teknoloji gelirse 100 sene içinde ülkede sırf erkek kalacağından, artık birbirlerini dürterler.
Bu teknolojinin özellikle cahil bölgelere gelmesi yasaklanmalı. Ne yazık ki bizde dahil çoğu ortadoğu ülkesi bu sınıfa giriyor. Hala daha kızı olana vah vah diy...
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Spider_hip 2 sa. en beğenilen
Bu teknolojinin özellikle cahil bölgelere gelmesi yasaklanmalı. Ne yazık ki bizde dahil çoğu ortadoğu ülkesi bu sınıfa giriyor. Hala daha kızı olana vah vah diyen, kaç çocuğun var denilince eğer 1 erkek 2 kızı var ise 1 çocğum var demeler, kızı insandan saymamalar falan ne yazık ki ülkemizde hala çok yoğun, özellikle anadoluda. Bu teknoloji gelirse 100 sene içinde ülkede sırf erkek kalacağından, artık birbirlerini dürterler.
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veteriner69 2 sa.
Büyük baş hayvanlarda (Sığır vs) bu metodla değil ama başka yöntemlerle yıllardır istenilen cinsiyet belirlenebiliyor. İnsanlarda yasak ama bu yasağın delindiği çok durum oluyor ve istenilen cinsiyette çocuk olmasını sağlayan tüp bebek doktorları da tüm Dünya'da var.
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SC0RPI0N 2 sa.
Şimdilik bir adet Hakkı alayım saha sonra da Ayşe yaparız
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Feyzuli 2 sa.
Bu genetik düzenlemeler filan üstüne şimdi bu doğal üremeye bu tür kavramlar katmak... Bildiğin kendi soyumuzu kurutmak adına emin adımlar ile ilerliyoruz. Ne garip bir dönemde dünyaya geldik arkadaş yıkılışın ilk adımlarını görmek bize nasip olmuş.
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sadrag 2 sa.
Genelde bilimsel araştırma ve keşifleri severim ama nedense bundan hoşlanmadım. Bir an geleceği hayal ettim de..
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