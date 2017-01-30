Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amerikan şirketleri Trump'a karşı harekete geçti

Trump’ın seyahat kısıtlamasına yönelik kararnamesinin ardından pek çok şirket kınama mesajı yayınlarken Google, Uber, Starbucks ve Airbnb karar karşı ilk adımlarını attılar.
2 yıl
3,8b
1
17
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Amerikan şirketleri Trump'a karşı harekete geçti

Donald Trump’ın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülke vatandaşlarına yönelik ABD’ye giriş yasağı getirmesinin ardından Facebook, Twitter, Microsoft gibi ABD’nin önde gelen şirketleri çeşitli mesajlar yayınlamış ve bu kararın doğru olmadığını vurgulamıştı. Şirketler şimdi bu mesajların bir adın ötesine giderek karardan zarar görme ihtimali olan kişilere yönelik çalışmalar başlattı.

Bu yönde ilk hareket kişisel taksi uygulaması olan Uber tarafından geldi. Daha önce yasağı eleştiren Uber CEO’su Travis Kalanick eleştirilerinin dozunu arttırarak uygulamanın ‘’adaletsiz’’ olduğunu söyledi. Aralık ayında Uber kullanıcılarının bir kısmı Kalanick’in Trump’ın danışmanı olmasının ardından #DeleteUber kampanyası başlatmış ve Uber uygulamasını telefonlarından silmişlerdi. Kalanick ise kararın ardından yaptığı açıklamalarıyla Trump’ın danışmanı olmasının onunla fikir birliğine vardığı anlamına gelmediğini gösterdi.

Kalanick ayrıca yasaktan etkilenen dünyanın her yerindeki Uber sürücüleri için 3 milyon dolarlık bir fon oluşturarak onlara gerekli desteğin sağlanacağının ve 7/24 yasal destek sağlamak için avukatlar ve göçmenlik uzmanlarıyla irtibata geçme imkanı sağlanacağının sözünü verdi.

Uber’ın rakibi bir diğer kişisel taksi uygulaması Lyft ise kararı eleştirerek 4 yıl süreyle Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’ne yıllık 1 milyon dolar bağış yapacağını bildirdi.

Google’ın En Büyük Kriz Kampanyası

Karara tepki gösteren ve yasağa ilişkin hamle yapan bir diğer şirket de Google oldu. Google CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı duyuruya göre Google, 4 milyon dolarlık kriz fonu oluşturmaya hazırlanıyor. Bu fonun 2 milyon doları şirket tarafından karşılanırken geri kalan kısmı çalışanların bağışıyla oluşturacak. Fon yasaktan etkilenen şirket çalışanlarına, Pichai’nin açıklamasına göre şimdilik 187 kişi, yönelik ödemeler ve başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere göçmen haklarıyla ilgilenen kuruluşlara bağış şeklinde harcanacak.

Teknoloji şirketlerinin yanı sıra Trump’ın kararına tepkisini fiille gösteren şirketlerden birisi de kahve zinciri Starbucks. Starbucks CEO'su Howard Schultz çalışanlarına gönderdiği mesajla ‘’Amerikan Rüyası’’nın sorgulandığı bir zamandan geçtiklerini dile getirdi ve önümüzdeki 5 yıl içinde şirketin faaliyet gösterdiği 75 ülkede toplam 10.000 mülteciyi istihdam edeceklerini duyurdu.

Konaklama hizmetleri sunan Airbnb ise yaptığı açıklamayla 3 milyon adet konutu bünyelerinde barındırdıklarını ve yasaktan etkilenen kişilerin kendilerine başvurarak ücretsiz bir şekilde konaklama hizmetlerinden faydalanabileceğini açıkladı.


https://www.engadget.com/2017/01/29/uber-legal-defense-fund-for-immigration-ban/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Infinitum 2 yıl en beğenilen
Trump'un kararı çok tartışmalı konu, bence geri adım atabilir ama ben başka bir ayrıntıya değinmek istiyorum.



Başkanın danışmanı bile açık açık muhalif görüş belirtebiliyor olması garip geldi. Malum alışık değiliz :) Bizde kendine en iyi yıkama yağlama yapan adam sadakatinin ödülünü alsın diye danışman oluyor. Danışman dediğin adı üstünde, her zaman doğru karar veremeyeceğin için senin hatalarını söylemesi gereken kişi olmalı. Sonuçta her konuda uzman olamazsın. Farklı alanlarda uzman kişilerle kolektif kararlar vermen gerek.



İki örnek vereyim. Mao tohumları yiyor diye 4 haşere türü öldürülsün diye kampanya başlattı (Four Pests Campaign diye araştırabilirsiniz), ekosistemi çökertti, kıtlık zamanlarını daha da felaket hale getirdi ve milyonlar öldü, Çavuşesku çok adam iyidir mantığıyla 2000 yılına kadar 23 milyonluk nüfusu 30 milyon yapacağız diye tıbbi ve toplumsal boyutu ele almadan kürtajı yasakladı, ve bununla ilgili birçok ağır yasak ve kontroller getirdi, yüzbinlerce kimsesiz çocuk, kürtaj için başka ülkeye kaçarken öldürülen kadınların ve yetersiz koşullardan dolayı ölen bebeklerin dramını bıraktı.



Bu kişiler eğer bu konularda uzman kişilerden bilgi alsa böyle felaketler yaşanır mıydı? O yüzden tek adam olmak çok tehlikeli, Başkan'ı yağlayan değil, denetleyen kişiler her zaman bulunmalı.
Trump'un kararı çok tartışmalı konu, bence geri adım atabilir ama ben başka bir ayrıntıya değinmek istiyorum.Başkanın danışmanı bile a...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +29
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 2 yıl
BUNLAR HEP FEDONUN OYUNLARI KAYYUM ATA TRUMP REISS
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mavizaman 2 yıl
amerikanın gelişmesini istemeyen iç mihraklar seçilmişe kazan kaldırmış olacak iş değil!...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 2 yıl
ABD ne kadar karışırsa bizim için daha iyi malum dolar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf silver 2 yıl
Halbuki Trump hiç birşey bilmiyor ve anlamıyor. Bence artık Türkiye çağın gereklerine uyup o çağı geçti bile. Bu yüzden türkiyeden ders almalilar.. Konuşan Var mı? At bir tane Kayyumu oraya daha fazla konuşup Amerika'yi kötülemesin büyük ve muhteşem Amerika'ya zarar vermesin.. Adam başkan olmayı hak etmiyor. Daha çok eksiği var çokkk..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeblion 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 2 yıl
Birçok kişi mağdur olsada Trum'ın yaptığı Amerika adına gerçekten olumlu bir adım. Adam işsizliği azaltacak, ekonomiye can verecek. En fazla 1 yıl sancı çekerler daha sonra alışır herkes. Adama helal olsun, belli bir millete ait olmayan topraklarda bile bunu uygulayabiliyor. Bizim gibi tek bir millete ait olan topraklarda keşke bunu uygulayabilsek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
Bu adamın fikirleri kaçık değil ama uygulayış ve anlayış konusunda büyük sıkıntıları var, bu işin sonu nereye gidecek merak ediyorum. Çin önemli bir düşman, müslğmanları aratabilecek bir varlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muticoo 2 yıl
bunlar inatçıysa trump da bir o kadar inatçı. yıllardır sömüren amerika iç karışıkla mücadele ediyor. bu fazla görülmüş bir şey değil. içimden yiyin birbirinizi diyesim geliyor. aslında durum bu. yıllarca millete hayal satan amerika birazda kendi iç mesleleriyle uğraşa dursun. dünya gündeminden çıksın ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barış Manço 2 yıl
Hiçbir şey olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Trump i öldürebilirler böyle giderse...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pspoor 2 yıl
Amerikadaki terörün destekcileri ayaklanmis yine, umarim bir gün o göcmenlerin icinde bogulurlar. Ne yazik ki kurunun yaninda yas da yanacak, göcmenleri istemeyenler de zarar görecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3802 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
google, uber ve
8 etiket daha lyft airbnb donald trump travis kalanick Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Samsung Galaxy A7 2017 kutu açma ve ilk izlenimler 2 yıl Apple’ın yeni özelliği kişisel veri gizliliği ihlali yapıyor olabilir 2 yıl Ben Affleck yeni Batman filmini yönetmeyecek 2 yıl Öğrencilerin tasarladığı hyperloop kapsülleri tünelde test edildi 2 yıl Ryzen işlemcilerin fiyatları hakkında yeni iddia [GÜNCELLEME] 2 yıl Trump'a karşı açılan davaya Microsoft ve Amazon'dan destek geldi 2 yıl Finans sektörünün yeni gözdesi Blockchain nedir, kullanım alanları nelerdir? 2 yıl Ağrı kesicilerde bizi bekleyen tehlike 2 yıl Vespa’nın geliştiricisinden kişisel kargo robotu: Gita 2 yıl Netflix arayüzünü zihin gücüyle kontrol edebilen kafa bandı geliştirildi 2 yıl Asus'un 5.000 mAh pilli ZenFone 3s Max modeli önümüzdeki hafta tanıtılacak 2 yıl LG V20 inceleme "Ses ve görsel uzmanı" 2 yıl Türkiye ile İngiltere arasındaki dev anlaşmanın tüm detayları 2 yıl Otomatik pilotlu araçlar birbirlerine göz kulak olacak 2 yıl Wordpress’te ortaya çıkan 3 önemli güvenlik açığı kapatıldı 2 yıl Galaxy Note 7 halen popüler 2 yıl Google, Güney Amerika'nın en büyük güneş enerjisi tesisinden güç alacak 2 yıl Meizu Pro 7 çift kenarı kavisli ekranla ortaya çıktı 2 yıl Pac-Man'in babası Masaya Nakamura hayatını kaybetti 2 yıl Yıldız Teknik Üniversitesi robot yarışları için geri sayım devam ediyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Amerikan şirketleri Trump'a karşı harekete geçti Sonraki Geçmişten gelen tahmin: 100 Yıl içinde kömür kullanımı son bulacak! 2 yıl Türk araştırmacılar 1 saat içinde kendini onarabilen malzeme geliştirdi 2 yıl Amazon Nehrindeki petrol sahası saklı mercan kayalıklarının keşfiyle adını duyurdu 2 yıl Elon Musk: Ulaşımı üç boyutlu hale getirmeliyiz 2 yıl Mobilite: Samsung Galaxy S8 ve LG G6 hakkında her şey 2 yıl Savcılar Samsung veliahtının peşini bırakmıyor, bu kez gündemde safkan bir yarış atı var 2 yıl Griff 300 drone dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip 2 yıl Nokia’nın dijital asistanı karşınızda 2 yıl Danimarka dünyanın ilk "dijital elçi"sini atıyor 2 yıl Android Nougat için Xposed Framework'ün gelmesi aylar sürebilir 2 yıl Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü'nü hediyelerle kutlamaya var mısınız? 2 yıl Moto G5 ortaya çıktı 2 yıl Cep telefonuyla kan tahlili yapılmasını sağlayan uygulama geliştirildi 2 yıl Yerli elektrikli araca İnci Akü desteği 2 yıl Microsoft, Xbox One arayüzünde güncelleştirmeye gidiyor 2 yıl Trump'ın göçmen yasağına teknoloji devlerinden tepki yağdı 2 yıl Apple AirPods'un siyahı da çıktı: BlackPods 2 yıl İrlanda fosil kaynakları terk etme kararı aldı 2 yıl SK Hynix'ten müjdeli haberler var! 2 yıl Seagate 2018'de 16TB'lık sabit disk üretmeyi planlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Beşiktaş Esports, VFŞL Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim