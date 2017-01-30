Amerikan şirketleri Trump'a karşı harekete geçti

Donald Trump’ın çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu 7 ülke vatandaşlarına yönelik ABD’ye giriş yasağı getirmesinin ardından Facebook, Twitter, Microsoft gibi ABD’nin önde gelen şirketleri çeşitli mesajlar yayınlamış ve bu kararın doğru olmadığını vurgulamıştı. Şirketler şimdi bu mesajların bir adın ötesine giderek karardan zarar görme ihtimali olan kişilere yönelik çalışmalar başlattı.

Bu yönde ilk hareket kişisel taksi uygulaması olan Uber tarafından geldi. Daha önce yasağı eleştiren Uber CEO’su Travis Kalanick eleştirilerinin dozunu arttırarak uygulamanın ‘’adaletsiz’’ olduğunu söyledi. Aralık ayında Uber kullanıcılarının bir kısmı Kalanick’in Trump’ın danışmanı olmasının ardından #DeleteUber kampanyası başlatmış ve Uber uygulamasını telefonlarından silmişlerdi. Kalanick ise kararın ardından yaptığı açıklamalarıyla Trump’ın danışmanı olmasının onunla fikir birliğine vardığı anlamına gelmediğini gösterdi.

Kalanick ayrıca yasaktan etkilenen dünyanın her yerindeki Uber sürücüleri için 3 milyon dolarlık bir fon oluşturarak onlara gerekli desteğin sağlanacağının ve 7/24 yasal destek sağlamak için avukatlar ve göçmenlik uzmanlarıyla irtibata geçme imkanı sağlanacağının sözünü verdi.

Uber’ın rakibi bir diğer kişisel taksi uygulaması Lyft ise kararı eleştirerek 4 yıl süreyle Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’ne yıllık 1 milyon dolar bağış yapacağını bildirdi.

Google’ın En Büyük Kriz Kampanyası

Karara tepki gösteren ve yasağa ilişkin hamle yapan bir diğer şirket de Google oldu. Google CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı duyuruya göre Google, 4 milyon dolarlık kriz fonu oluşturmaya hazırlanıyor. Bu fonun 2 milyon doları şirket tarafından karşılanırken geri kalan kısmı çalışanların bağışıyla oluşturacak. Fon yasaktan etkilenen şirket çalışanlarına, Pichai’nin açıklamasına göre şimdilik 187 kişi, yönelik ödemeler ve başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere göçmen haklarıyla ilgilenen kuruluşlara bağış şeklinde harcanacak.

Teknoloji şirketlerinin yanı sıra Trump’ın kararına tepkisini fiille gösteren şirketlerden birisi de kahve zinciri Starbucks. Starbucks CEO'su Howard Schultz çalışanlarına gönderdiği mesajla ‘’Amerikan Rüyası’’nın sorgulandığı bir zamandan geçtiklerini dile getirdi ve önümüzdeki 5 yıl içinde şirketin faaliyet gösterdiği 75 ülkede toplam 10.000 mülteciyi istihdam edeceklerini duyurdu.

Konaklama hizmetleri sunan Airbnb ise yaptığı açıklamayla 3 milyon adet konutu bünyelerinde barındırdıklarını ve yasaktan etkilenen kişilerin kendilerine başvurarak ücretsiz bir şekilde konaklama hizmetlerinden faydalanabileceğini açıkladı.

https://www.engadget.com/2017/01/29/uber-legal-defense-fund-for-immigration-ban/?ncid=txtlnkusaolp00000595