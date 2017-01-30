Amerikan şirketleri Trump'a karşı harekete geçti

Bu yönde ilk hareket kişisel taksi uygulaması olan Uber tarafından geldi. Daha önce yasağı eleştiren Uber CEO’su Travis Kalanick eleştirilerinin dozunu arttırarak uygulamanın ‘’adaletsiz’’ olduğunu söyledi. Aralık ayında Uber kullanıcılarının bir kısmı Kalanick’in Trump’ın danışmanı olmasının ardından #DeleteUber kampanyası başlatmış ve Uber uygulamasını telefonlarından silmişlerdi. Kalanick ise kararın ardından yaptığı açıklamalarıyla Trump’ın danışmanı olmasının onunla fikir birliğine vardığı anlamına gelmediğini gösterdi.
Kalanick ayrıca yasaktan etkilenen dünyanın her yerindeki Uber sürücüleri için 3 milyon dolarlık bir fon oluşturarak onlara gerekli desteğin sağlanacağının ve 7/24 yasal destek sağlamak için avukatlar ve göçmenlik uzmanlarıyla irtibata geçme imkanı sağlanacağının sözünü verdi.
Uber’ın rakibi bir diğer kişisel taksi uygulaması Lyft ise kararı eleştirerek 4 yıl süreyle Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’ne yıllık 1 milyon dolar bağış yapacağını bildirdi.
Google’ın En Büyük Kriz Kampanyası
Karara tepki gösteren ve yasağa ilişkin hamle yapan bir diğer şirket de Google oldu. Google CEO’su Sundar Pichai’nin yaptığı duyuruya göre Google, 4 milyon dolarlık kriz fonu oluşturmaya hazırlanıyor. Bu fonun 2 milyon doları şirket tarafından karşılanırken geri kalan kısmı çalışanların bağışıyla oluşturacak. Fon yasaktan etkilenen şirket çalışanlarına, Pichai’nin açıklamasına göre şimdilik 187 kişi, yönelik ödemeler ve başta Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olmak üzere göçmen haklarıyla ilgilenen kuruluşlara bağış şeklinde harcanacak.
Teknoloji şirketlerinin yanı sıra Trump’ın kararına tepkisini fiille gösteren şirketlerden birisi de kahve zinciri Starbucks. Starbucks CEO'su Howard Schultz çalışanlarına gönderdiği mesajla ‘’Amerikan Rüyası’’nın sorgulandığı bir zamandan geçtiklerini dile getirdi ve önümüzdeki 5 yıl içinde şirketin faaliyet gösterdiği 75 ülkede toplam 10.000 mülteciyi istihdam edeceklerini duyurdu.
Konaklama hizmetleri sunan Airbnb ise yaptığı açıklamayla 3 milyon adet konutu bünyelerinde barındırdıklarını ve yasaktan etkilenen kişilerin kendilerine başvurarak ücretsiz bir şekilde konaklama hizmetlerinden faydalanabileceğini açıkladı.
https://www.engadget.com/2017/01/29/uber-legal-defense-fund-for-immigration-ban/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başkanın danışmanı bile açık açık muhalif görüş belirtebiliyor olması garip geldi. Malum alışık değiliz :) Bizde kendine en iyi yıkama yağlama yapan adam sadakatinin ödülünü alsın diye danışman oluyor. Danışman dediğin adı üstünde, her zaman doğru karar veremeyeceğin için senin hatalarını söylemesi gereken kişi olmalı. Sonuçta her konuda uzman olamazsın. Farklı alanlarda uzman kişilerle kolektif kararlar vermen gerek.
İki örnek vereyim. Mao tohumları yiyor diye 4 haşere türü öldürülsün diye kampanya başlattı (Four Pests Campaign diye araştırabilirsiniz), ekosistemi çökertti, kıtlık zamanlarını daha da felaket hale getirdi ve milyonlar öldü, Çavuşesku çok adam iyidir mantığıyla 2000 yılına kadar 23 milyonluk nüfusu 30 milyon yapacağız diye tıbbi ve toplumsal boyutu ele almadan kürtajı yasakladı, ve bununla ilgili birçok ağır yasak ve kontroller getirdi, yüzbinlerce kimsesiz çocuk, kürtaj için başka ülkeye kaçarken öldürülen kadınların ve yetersiz koşullardan dolayı ölen bebeklerin dramını bıraktı.
Bu kişiler eğer bu konularda uzman kişilerden bilgi alsa böyle felaketler yaşanır mıydı? O yüzden tek adam olmak çok tehlikeli, Başkan'ı yağlayan değil, denetleyen kişiler her zaman bulunmalı.