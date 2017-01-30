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Griff 300 drone dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip

Hem 225 kg'a kadar yük taşıyabilen hem de uluslararası havacılık ajanslarından güvenlik sertifikası alan Griff 300, bugüne kadar tanıtılan en heyecan verici dronelar arasında yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Norveç menşeili havacılık şirketi Griff Aviation tarafından geliştirilen Griff 300, drone dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip. Hem Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)'ndan hem de ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA)'ndan uçuş sertifikası alan Griff 300, aynı boyuttaki diğer dronelar'dan 10 kat daha fazla yük taşıyabiliyor. Üstelik bu etkileyici drone, uçuş süresi konusunda da en iyilerden biri.
75 kg ağırlığındaki Griff 300, kendi ağırlığının yanı sıra 225 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Bu da drone'un ortalama iki kişiyi rahatlıkla taşıyabileceğini gösteriyor. Griff 300'ün uçuş süresi ise yaklaşık 45 dakika. Birçok farklı aparatın eklenebildiği Griff 300, her tür yükün taşınmasına olanak sağlayan bu özelliği sayesinde yangın söndürmeden arama kurtarmaya, birçok farklı alanda kullanılabilir.
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Bugüne kadar geliştirilen en etkileyici dronelar'dan birini geliştirilen Griff Aviation'ın kökleri Norveçli film şirketi Magic Air'e dayanıyor. Norveç'te havadan film çekimi konusunda bir numaralı şirket olan Magic Air, drone geliştirme işine de bu alanda rakiplerini geride bırakmak için girmiş.
Drone'un üretimi sırasında, böylesi bir hava aracının film çekimi dışında da birçok alanda kullanılabileceğini fark eden şirket, bunun üzerine tamamen dronelar'a odaklanacak Magic Innovation'ı kurmuş. Innovation Norway ve Sykkylven Business Development'ın desteği ile Griff 300'ün de aralarında bulunduğu dronelar'ı geliştiren Magic Innovation, şimdi bu dronelar'ı Griff Aviation markası altında satışa sunuyor.
Profesyonel hava çekimciliği alanında 20 yıllık tecrübesi bulunan Griff Aviation CEO'su Leif Johan Holland; hem havacılık sektörü hem de profesyonel müşterileri için güvenliğin öncelikli olduğunun farkında olduklarını, bu yüzden de en başından beri uluslararası havacılık sertifikaları almaya kararlı olduklarını ifade etti. Bu hedeflerine ulaştıklarını belirten Holland, böylece profesyonel müşterilere sertifikalı dronelar satan ilk uluslararası şirket olmaktan gurur duyduklarını söyledi.
225 kg'a ulaşan yük taşıma kapasitesi ile uluslararası güvenli uçuş sertifikalarını bir araya getirerek drone dünyası için müthiş bir başarıya imza atan Griff Aviation, bununla da yetinmeyecek gibi görünüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni drone'u Griff 800'ün 800 kg'a kadar taşıyabileceği söyleniyor.

http://dronelife.com/2016/12/20/griff-aviation-launches-griff-300-one-big-drone/ Yorum Yaz
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
beni İstanbul trafiğinden kurtarsın da kabine falan gerek yok bim poşetinde de giderim
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DH Misafiri 2 yıl
havada süzülme olayı olsa tadından yenmez albatroslar gibi
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Barış Manço 2 yıl
Yakında kabin de ilave edilip satışa sunulur.
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brshr 2 yıl
drone lar helikopter olma yolunda ilerliyor
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Umutcan 2 yıl
225kg taşıyabilmesi iyi bir gelişme, fakat teknolojinin karanlık yanlarını da düşünmek lazım.
Teröristler altına 225kg patlayıcı bağlayıp uzaktan istediği yeri patlatır izini de kaybettirir.
İnsanlığın kanseri olan bu örgütler malesef her gelişmeyi kötüye kullanmayı deneyeceklerdir.
Bu şirket belki satmaz ama yakında Çinliler bu şekilde ağır yük taşıyan taklitlerini yapınca kimin
nerden nereye sattığını bulamazlar. Büyük drone'lar ve yedek parçalarının satışına kesinlikle ciddi
denetimler getirilmeli.
1 Yanıt Yanıtla
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CWaRRioR 2 yıl Umutcan
Umutcan

225kg taşıyabilmesi iyi bir gelişme, fakat teknolojinin karanlık yanlarını da düşünmek lazım.
Teröristler altına 225kg patlayıcı bağlayıp uzaktan istediği yeri patlatır izini de kaybettirir.
İnsanlığın kanseri olan bu örgütler malesef her gelişmeyi kötüye kullanmayı deneyeceklerdir.
Bu şirket belki satmaz ama yakında Çinliler bu şekilde ağır yük taşıyan taklitlerini yapınca kimin
nerden nereye sattığını bulamazlar. Büyük drone'lar ve yedek parçalarının satışına kesinlikle ciddi
denetimler getirilmeli.

Kesinlikle katılıyorum. Her ne kadar güzel gelişmeler olsa da kötü niyetli insanlar yüzünden uçuşları, askeri (ya da yasaklı) bölgeleri, özel yaşamı tehlikeye sokabiliyor dronelar. Kaldı ki drone kullanan terör örgütleri olduğu da bilinen bir gerçek. Bu nedenle yasalarla desteklenen sıkı bir denetime tabi tutulmaları maalesef gerekli bir durum. Maalesef diyorum çünkü hobi ya da iş için drone düşünenler de bu süreçlerden geçmek durumunda kalacaklar.
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esmercrazy 2 yıl
istanbulda işe gidip gelinir, trafikten kurtulmak için
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kadirirdem 2 yıl
İşte geleceğin uçan arabaları :).
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sosisvesalam 2 yıl en beğenilen
beni İstanbul trafiğinden kurtarsın da kabine falan gerek yok bim poşetinde de giderim
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Musty3535123 2 yıl
uçan araba klişesi vardı drone larla gerçek oldu. tek-çift kişilik kabinli bir drone yapılıp yeni bir pazar yaratılması ne kadar sürer ?
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Captain_Ivy 2 yıl
Helikopter ve uçak taşımacılığına bir alternatif de bu olacak gibi görünüyor..
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Ac1DBuRN 2 yıl
Altına hamağı bağla helicopter misali kısa mesafeleri git
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