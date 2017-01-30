Norveç menşeili havacılık şirketi Griff Aviation tarafından geliştirilen Griff 300, drone dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip. Hem Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA)'ndan hem de ABD Federal Havacılık Kurulu (FAA)'ndan uçuş sertifikası alan Griff 300, aynı boyuttaki diğer dronelar'dan 10 kat daha fazla yük taşıyabiliyor. Üstelik bu etkileyici drone, uçuş süresi konusunda da en iyilerden biri.

75 kg ağırlığındaki Griff 300, kendi ağırlığının yanı sıra 225 kg'a kadar yük taşıyabiliyor. Bu da drone'un ortalama iki kişiyi rahatlıkla taşıyabileceğini gösteriyor. Griff 300'ün uçuş süresi ise yaklaşık 45 dakika. Birçok farklı aparatın eklenebildiği Griff 300, her tür yükün taşınmasına olanak sağlayan bu özelliği sayesinde yangın söndürmeden arama kurtarmaya, birçok farklı alanda kullanılabilir.

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Drone'lar için sıcak fırsatlar!

Bugüne kadar geliştirilen en etkileyici dronelar'dan birini geliştirilen Griff Aviation'ın kökleri Norveçli film şirketi Magic Air'e dayanıyor. Norveç'te havadan film çekimi konusunda bir numaralı şirket olan Magic Air, drone geliştirme işine de bu alanda rakiplerini geride bırakmak için girmiş.

Drone'un üretimi sırasında, böylesi bir hava aracının film çekimi dışında da birçok alanda kullanılabileceğini fark eden şirket, bunun üzerine tamamen dronelar'a odaklanacak Magic Innovation'ı kurmuş. Innovation Norway ve Sykkylven Business Development'ın desteği ile Griff 300'ün de aralarında bulunduğu dronelar'ı geliştiren Magic Innovation, şimdi bu dronelar'ı Griff Aviation markası altında satışa sunuyor.

Profesyonel hava çekimciliği alanında 20 yıllık tecrübesi bulunan Griff Aviation CEO'su Leif Johan Holland; hem havacılık sektörü hem de profesyonel müşterileri için güvenliğin öncelikli olduğunun farkında olduklarını, bu yüzden de en başından beri uluslararası havacılık sertifikaları almaya kararlı olduklarını ifade etti. Bu hedeflerine ulaştıklarını belirten Holland, böylece profesyonel müşterilere sertifikalı dronelar satan ilk uluslararası şirket olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

225 kg'a ulaşan yük taşıma kapasitesi ile uluslararası güvenli uçuş sertifikalarını bir araya getirerek drone dünyası için müthiş bir başarıya imza atan Griff Aviation, bununla da yetinmeyecek gibi görünüyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni drone'u Griff 800'ün 800 kg'a kadar taşıyabileceği söyleniyor.

http://dronelife.com/2016/12/20/griff-aviation-launches-griff-300-one-big-drone/