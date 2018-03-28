Anadolu Farm soruşturmasında tutuklama

İkinci Çiftlik Bank skandalı olarak tanımlanan Anadolu Farm soruşturması tamamlandı ve kurucusu İsa Karademir tutuklandı. Sistemin yaklaşık 200 milyon TL topladığı iddia ediliyor.

Anadolu Farm nedir?

Kayseri’de faaliyet gösteren Anadolu Farm adındaki internet üzerinden faaliyet yürüten bir piramit yapının sanal oyun ile 4 bin 500 kişiden 8 ayda toplamda 200 milyon TL para topladığı tespit edildi.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından geliştirilen Anadolu Farm, yaklaşık 8 ay önce faaliyetine başladı. Bu süre içerisinde toplamda 44 bin kişinin üye olduğu, bunların yaklaşık 4 bin 500'ünün aktif olarak sisteme dahil olup para yatırdığı tespit edildi.

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Oyun çiftlik hayvanlarını sanal ortamda alıp satarak para kazanmaya yönelik bir sistem barındırıyor. Yatırılan ana paranın 5 ay sonra geri verileceği garantisi verilirken, bu zamandan sonra da üyelerinin her alacağına karşılık yüzde 200 kâr payı vaadinde bulunuluyor.

Ayrıca bu süreçte üyelerin satın aldıkları sanal ürünleri iade garantisi söz konusu ve sanal çiftlik hayvanlarının alım satım işlemlerindeki para transferi banka üzerinden yapılıyor. Güven kazanmaya yönelik her türlü yolu deneyen şirket kâr payını alabilmek için ise aktif olarak sistemde oyun oynama koşulunu sunuyor.

Yapılan soruşturma sonucunda kurucusu olduğunu belirten ve yurt dışına çıkmaya hazırlanan İsa Karademir göz altına alınmıştı. Savcılık soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Karademir tutuklandı. Karademir’den başka yazılım ekibinin de olduğu 6 kişi daha önce tutuklanmıştı. Firmanın hesabı bloke olduğu için bir süredir müşterilere ödeme yapamıyordu.