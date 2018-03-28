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Anadolu Farm soruşturmasında tutuklama

Piramit yapı olduğuna karar verilen ve soruşturma açılan Anadolu Farm sisteminin sahibi tutuklandı. Şimdi yatırımcılara paralarının nasıl ödeneceği sorusu gündeme geldi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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İkinci Çiftlik Bank skandalı olarak tanımlanan Anadolu Farm soruşturması tamamlandı ve kurucusu İsa Karademir tutuklandı. Sistemin yaklaşık 200 milyon TL topladığı iddia ediliyor.

Anadolu Farm nedir?

Kayseri’de faaliyet gösteren Anadolu Farm adındaki internet üzerinden faaliyet yürüten bir piramit yapının sanal oyun ile 4 bin 500 kişiden 8 ayda toplamda 200 milyon TL para topladığı tespit edildi.

Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi tarafından geliştirilen Anadolu Farm, yaklaşık 8 ay önce faaliyetine başladı. Bu süre içerisinde toplamda 44 bin kişinin üye olduğu, bunların yaklaşık 4 bin 500'ünün aktif olarak sisteme dahil olup para yatırdığı tespit edildi.

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Oyun çiftlik hayvanlarını sanal ortamda alıp satarak para kazanmaya yönelik bir sistem barındırıyor. Yatırılan ana paranın 5 ay sonra geri verileceği garantisi verilirken, bu zamandan sonra da üyelerinin her alacağına karşılık yüzde 200 kâr payı vaadinde bulunuluyor.

Ayrıca bu süreçte üyelerin satın aldıkları sanal ürünleri iade garantisi söz konusu ve sanal çiftlik hayvanlarının alım satım işlemlerindeki para transferi banka üzerinden yapılıyor. Güven kazanmaya yönelik her türlü yolu deneyen şirket kâr payını alabilmek için ise aktif olarak sistemde oyun oynama koşulunu sunuyor.

Yapılan soruşturma sonucunda kurucusu olduğunu belirten ve yurt dışına çıkmaya hazırlanan İsa Karademir göz altına alınmıştı. Savcılık soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Karademir tutuklandı. Karademir’den başka yazılım ekibinin de olduğu 6 kişi daha önce tutuklanmıştı. Firmanın hesabı bloke olduğu için bir süredir müşterilere ödeme yapamıyordu.

 

https://www.ntv.com.tr/turkiye/anadolu-farmin-kurucusu-isa-karademir-tutuklandi,1Bg7rAhgxk6mvvtysRCCAQ Yorum Yaz
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kartal172 1 yıl en beğenilen
Bu devlet bugüne dek neredeydi?
1 Yanıt Yanıtla +15
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Guest-753AA071F 1 yıl
devlet şuan kıskançlığından geberiyordur bukadar sığırı ben nasıl sağamadım diye. o yüzden el atmaya başladı. artık kimsede şikayet etmesin ekonomik kriz var diye. bunlar sadece bilenenler kim bilir daha ne kadar böyle firma var. demekki millette para varki hibe ediyorlar.
devlet şuan kıskançlığından geberiyordur bukadar sığırı ben nasıl sağamadım diye. o yüzden el atmaya başladı. artık kimsede şikayet etmesin ekonomik kriz var di...
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Yanıtla +8
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redoracle 1 yıl
Oha adamın ayağında Marty mcfly'ın giydiği ayakkabı var
1 Yanıt Yanıtla +4
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Ömer Göktaş VOQDX 1 yıl
köydeki insanlarin sayisi ne kadar fazla ki 200 milyon tl lik kazançları olsun arkadasim rakamlar biraz sisirme gibi geliyor
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redoracle 1 yıl
Oha adamın ayağında Marty mcfly'ın giydiği ayakkabı var
1 Yanıt Yanıtla +4
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Kerim5100 1 yıl redoracle
Onlar Nike MAG değil miydi ya
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alighieri 1 yıl
Sağamadım derken?
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recep.ali 1 yıl
Bende çalışıyorum. Çalıştığım ortamda çok farklı tiplerle karşılaşıyorum. Misal olarak 28 yaşında bir genç var. Çocuk yaştaki kişiyi ilk gördüğümde ticarette nasıl kazanılacağı, bir sürü anı vb. anlattı. Bende kaç yaşındasın dedim. 28 yaşındayım deyince. Bu kadar anlattığın şeyleri 40 yaşındaki yaşamamıştır. Ya yalan söylüyorsun ya da toysun. Konuşmak için en az 15 sene bekle deyip şutladım. Beni görünce hep kaçar. Çiftlik ve bu gibi yerlerde şu tipleri görmüyorlar mı? İnsanlarımızın çoğu yatıp para kazanmak hevesinde... Onun için bunlara para kaptıranları acımıyorum, iyi olmuş. O para kaptıranlara birisi yapmayın diye anlatsa, anlata geri zekalı derler. Millet helal-haram, beleş olsun isterse hırsızlık malı olsun diye düşünürse sonu böyle olur. O bitcoincilerin sonuda benzer olacak... Emeksiz kazanılan paradan hayır gelmez.
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Escapetolife 1 yıl
Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi.
Bu kalıbı gördün mü kaçacan.
Yanıtla +2
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Guest-753AA071F 1 yıl
devlet şuan kıskançlığından geberiyordur bukadar sığırı ben nasıl sağamadım diye. o yüzden el atmaya başladı. artık kimsede şikayet etmesin ekonomik kriz var diye. bunlar sadece bilenenler kim bilir daha ne kadar böyle firma var. demekki millette para varki hibe ediyorlar.
Yanıtla +8
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kartal172 1 yıl en beğenilen
Bu devlet bugüne dek neredeydi?
1 Yanıt Yanıtla +15
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kreat 1 yıl kartal172
kartal172
Bu devlet bugüne dek neredeydi?

Daha daha nerelere vergi koyabilirim derdinde olabilme ihtimali çok yüksek
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FRAPS_TR 1 yıl
200 milyonnu , bu habercilerin şişirme rakamlarida artik biktirdi. Bu sirketin facebook sayfasini taş catlasa 50 kişi takip ediyordu.
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hazarRS 1 yıl FRAPS_TR
Hocam dünya facebooktan ibaret değil. Yatırımın büyük kısmı köylerdeki yaşlı insanlardan geliyorsa sayfayı takip etmelerini bekleyemezsiniz. Ki ben bile yatırım yapacağım firmayı facebooktan takip etmem.
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