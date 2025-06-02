Elon Musk XChat'i tanıttı: Kaybolan mesajlar ve daha fazlası

DM (Direkt Mesaj) sisteminin yerini alacak
Kaçıranlar için Elon Musk, Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürdüğünde, yalnızca bir sosyal medya platformu almakla kalmamış, aynı zamanda bu platformu “her şeyin uygulaması” haline getirmeyi hedeflemişti. Bu hedefin bir parçası olan XChat ise, X’in özel mesajlaşma (DM) özelliğini genişletirken görüşmeleri çok daha güvenli hale getirecek.
XChat'in en önemli özelliği, mesajların kaybolabiliyor olması ve kullanıcıların sesli ya da görüntülü aramaları telefon numarası olmadan gerçekleştirebilmesi. Ayrıca, kullanıcılar her türlü dosyayı paylaşabiliyor. Bu da XChat’i sadece bir sohbet uygulaması değil, çok yönlü bir iletişim aracı hâline getiriyor.
Bu özelliklerin uzun süredir Telegram ve Signal gibi platformlarda da bulunduğunu söyleyelim. Ancak Telegram'da şifreleme sadece "Gizli Sohbetler" için geçerli, Signal ise varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunuyor ancak daha sınırlı özelliklerle geliyor. Bu arada X, yalnızca XChat ile sınırlı kalmayacak. Musk, X Mail adı altında yeni bir e-posta servisi üzerinde de çalıştıklarını da duyurmuştu.
XChat ne zaman çıkacak?
Yeni altyapı şimdilik kademeli olarak Premium kullanıcılara sunulmaya başladı. Şirket, kısa süre önce yaptığı açıklamada, mevcut şifreli DM sisteminin geliştirme çalışmaları kapsamında geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu. Son duyurulara göre XChat, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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