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Tam Boyutta Gör Elon Musk, sahibi olduğu X platformu için yeni bir mesajlaşma altyapısı olan XChat’i duyurdu. Uzun süredir DM sisteminin yerini alacağı konuşulan XChat, gelişmiş gizlilik ve güvenlik özellikleriyle geliyor. Üstelik şifreleme sistemi, artık Bitcoin benzeri bir yapıya dayanıyor ve Rust programlama dili ile inşa edilmiş durumda.

DM (Direkt Mesaj) sisteminin yerini alacak

Kaçıranlar için Elon Musk, Twitter'ı satın alıp X'e dönüştürdüğünde, yalnızca bir sosyal medya platformu almakla kalmamış, aynı zamanda bu platformu “her şeyin uygulaması” haline getirmeyi hedeflemişti. Bu hedefin bir parçası olan XChat ise, X’in özel mesajlaşma (DM) özelliğini genişletirken görüşmeleri çok daha güvenli hale getirecek.

XChat'in en önemli özelliği, mesajların kaybolabiliyor olması ve kullanıcıların sesli ya da görüntülü aramaları telefon numarası olmadan gerçekleştirebilmesi. Ayrıca, kullanıcılar her türlü dosyayı paylaşabiliyor. Bu da XChat’i sadece bir sohbet uygulaması değil, çok yönlü bir iletişim aracı hâline getiriyor.

Bu özelliklerin uzun süredir Telegram ve Signal gibi platformlarda da bulunduğunu söyleyelim. Ancak Telegram'da şifreleme sadece "Gizli Sohbetler" için geçerli, Signal ise varsayılan olarak uçtan uca şifreleme sunuyor ancak daha sınırlı özelliklerle geliyor. Bu arada X, yalnızca XChat ile sınırlı kalmayacak. Musk, X Mail adı altında yeni bir e-posta servisi üzerinde de çalıştıklarını da duyurmuştu.

XChat ne zaman çıkacak?

Yeni altyapı şimdilik kademeli olarak Premium kullanıcılara sunulmaya başladı. Şirket, kısa süre önce yaptığı açıklamada, mevcut şifreli DM sisteminin geliştirme çalışmaları kapsamında geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu. Son duyurulara göre XChat, önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılacak.

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Elon Musk XChat'i tanıttı: Kaybolan mesajlar ve daha fazlası

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