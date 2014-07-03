Analiz : Android L sürümü tasarruf modu kapalı iken bile yüzde 36 daha fazla kullanım süresi sunuyor





Google'ın Android L sürümü ile birlikte ekosisteme hediye ettiği en büyük yeniliklerden birisi şüphesiz batarya ömrüne olumlu katkı yapan Project Volta çözümü. Sistem genelinde enerji tüketimini azaltan ve tasarruf modunda yaklaşık 2 saat ekstra kullanım süresi kazandıran Project Volta bir analize konu oldu.





Project Volta'nın en önemli ayağını Dalvik sanal makinesinden ART sanal makinesine geçiş oluşturuyor. Uygulanın her başlatılışında değil ilk başlatılışında derleme yapan ART daha hızlı, daha az işlem gücü kullanan ve daha verimli bir hale geliyor. Böylece enerji tüketiminde de tasarruf yapılabiliyor.





Projenin diğer bir ayağı ise JobScheduler programlama arayüzü. Normalde Android cihazı bir saniyeliğine uykudan uyandığında bekleme süresinden yaklaşık iki dakika yiyor. Buna ise uyanan uygulamaların güncellemeler için işlemci ve modemi de uyandırması sebep oluyor. JobScheduler ile geliştiriciler önemsiz uygulamaların veritabanı temizleme, log yükleme gibi taleplerini tutabilecek. İsterse bu talepleri cihaz şarja takılana kadar bekletebilecek. Ayrıca aktif bir ağ bağlantısı yokken bir ağ görevinin cihazı uyandırmasını da engelleyecek.





Google ayrıca Battery Historian adı verilen gelişmiş bir batarya takip arayüzü hazırlamış. Bu sayede tepeden tırnağa en ince detayına kadar bataryayı hangi uygulamaların nasıl bir şekilde kullandığı istatiksel olarak görülebiliyor. Google da enerji tasarrufu adına uç noktalara neşter vurabiliyor.





Analizlerde Nexus 5 üzerinde KitKat ve Android L sürümünün nasıl bir batarya performansı verdiği ölçülmüş. Ekran sürekli açık ve 200 kandela parlaklık değerinde iken batarya bitene kadar 15 saniyelik yükleme aralıkları ile WiFi üzerinden web sayfaları görüntülenmiş. Nexus 5 cihazında KitKat sürümü ile ilk deney yapıldıktan sonra formatlanarak Android L kurulmuş ve testler bu sürümle devam etmiş.





Sonuçlara göre Android L sürümü Android KitKat sürümüne göre yüzde 36 civarında yani yaklaşık 2 saat daha fazla kullanım süresi sunuyor. Analizde dikkat çeken nokta ise enerji tasarrufu modunun kapalı tutulması. Normalde bu modla yaklaşık 2 saatlik bir ekstra kullanım sağlanmaktaydı. Mod kapalı olmasına rağmen sistemin standart çalışma sırasında önemli bir enerji tasarrufu sağladığı görülüyor. Eğer mod açık olsaydı ekstra zamanın 4-5 saate kadar çıkabileceği belirtiliyor.





Android L halen geliştirici önizlemesi sürecinde olduğu için elde edilen rakamlar değişebilir. Nihai sürüm yayımlandığında daha da etkileyici sonuçlar alınabileceği tahmin ediliyor.

http://arstechnica.com/gadgets/2014/07/examining-project-volta-we-put-android-l-through-our-battery-test/