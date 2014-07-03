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Analiz : Android L sürümü tasarruf modu kapalı iken bile yüzde 36 daha fazla kullanım süresi sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Android L sürümü tasarruf modu kapalı iken bile yüzde 36 daha fazla kullanım süresi sunuyor

Google'ın Android L sürümü ile birlikte ekosisteme hediye ettiği en büyük yeniliklerden birisi şüphesiz batarya ömrüne olumlu katkı yapan Project Volta çözümü. Sistem genelinde enerji tüketimini azaltan ve tasarruf modunda yaklaşık 2 saat ekstra kullanım süresi kazandıran Project Volta bir analize konu oldu.

Project Volta'nın en önemli ayağını Dalvik sanal makinesinden ART sanal makinesine geçiş oluşturuyor. Uygulanın her başlatılışında değil ilk başlatılışında derleme yapan ART daha hızlı, daha az işlem gücü kullanan ve daha verimli bir hale geliyor. Böylece enerji tüketiminde de tasarruf yapılabiliyor. 

Projenin diğer bir ayağı ise JobScheduler programlama arayüzü. Normalde Android cihazı bir saniyeliğine uykudan uyandığında bekleme süresinden yaklaşık iki dakika yiyor. Buna ise uyanan uygulamaların güncellemeler için işlemci ve modemi de uyandırması sebep oluyor. JobScheduler ile geliştiriciler önemsiz uygulamaların veritabanı temizleme, log yükleme gibi taleplerini tutabilecek. İsterse bu talepleri cihaz şarja takılana kadar bekletebilecek. Ayrıca aktif bir ağ bağlantısı yokken bir ağ görevinin cihazı uyandırmasını da engelleyecek.

Google ayrıca Battery Historian adı verilen gelişmiş bir batarya takip arayüzü hazırlamış. Bu sayede tepeden tırnağa en ince detayına kadar bataryayı hangi uygulamaların nasıl bir şekilde kullandığı istatiksel olarak görülebiliyor. Google da enerji tasarrufu adına uç noktalara neşter vurabiliyor. 

Analizlerde Nexus 5 üzerinde KitKat ve Android L sürümünün nasıl bir batarya performansı verdiği ölçülmüş. Ekran sürekli açık ve 200 kandela parlaklık değerinde iken batarya bitene kadar 15 saniyelik yükleme aralıkları ile WiFi üzerinden web sayfaları görüntülenmiş. Nexus 5 cihazında KitKat sürümü ile ilk deney yapıldıktan sonra formatlanarak Android L kurulmuş ve testler bu sürümle devam etmiş. 

Sonuçlara göre Android L sürümü Android KitKat sürümüne göre yüzde 36 civarında yani yaklaşık 2 saat daha fazla kullanım süresi sunuyor. Analizde dikkat çeken nokta ise enerji tasarrufu modunun kapalı tutulması. Normalde bu modla yaklaşık 2 saatlik bir ekstra kullanım sağlanmaktaydı. Mod kapalı olmasına rağmen sistemin standart çalışma sırasında önemli bir enerji tasarrufu sağladığı görülüyor. Eğer mod açık olsaydı ekstra zamanın 4-5 saate kadar çıkabileceği belirtiliyor. 

Android L halen geliştirici önizlemesi sürecinde olduğu için elde edilen rakamlar değişebilir. Nihai sürüm yayımlandığında daha da etkileyici sonuçlar alınabileceği tahmin ediliyor.  

http://arstechnica.com/gadgets/2014/07/examining-project-volta-we-put-android-l-through-our-battery-test/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 5 yıl en beğenilen
Görmekten dolayı sinir olmadığım mobil haberlerden biri...
Yanıtla +39
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Batuist 5 yıl
Androidin ios karşısındaki dezavantajları bir bir gidiyor. google birde şu mağazadaki çöpleri temizlese ios ile başabaş olacak...
3 Yanıt Yanıtla +28
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dokuzcanlicanavar 5 yıl
Android L'nin şu ana kadar ki en iyi Android sürümü olacağı kesin gibi..
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El_domingo 5 yıl
sanal tus programlaması kotu...ciddi eksiklikler var ve bu cihazdan sogutacak kadar ciddi sıkıntı...yoksa ios da sanal tus kullanıyor ve basarılı..
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Darklord Sauron 5 yıl
işletim sisteminin tükettiği şarjı azaltmak güzel ama yetmez; android 4.xx kullanıcıları telefonlarını sadece "telefon" olarak kullansa zaten şarjları 3-4 gün rahat gider. benim 3 yıllık telefonum ölmüş bataryasıyla 2 günü geçiyor. şarjın büyük bölümünü yüklü uygulamalarımız götürüyor. özellikle internete girme, oyun oynama gibi aktivitelere çözüm bulmak zor. teknoloji biraz daha gelişse ve gün ışığında aydınlatma ihtiyacı olmayan ekran panelleri çıksa aynı zamanda amiral gemi işlemcilerin voltaj düşürülmüş versiyonları olsa telefonun aktif kullanım süresi çok yukarılara taşınabilir.
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Technotronic 5 yıl
Umarım xperia z bu güncellemeyi alır . Vermezse sony hayatının hatasını yapar.
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aykutuludag 5 yıl ekrem71
Sanırsam önümüzdeki 2 yıl içersinde telefonlar 1-2 hafta şarja takılmadan kullanılabilecek. Donanım cephesinde de gelişmiş batarya, düşük enerji tüketimli işlemci ve şu anda teorik olan mikro güneş panalleri kullanımı ile 1 aya bile çıkabilir. 10 yıl sonra telefonlar hiç bir zaman şarja takılmaya ihtiyaç duymayacak bence :D
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Umutcan 5 yıl
Stok arayüz kullanmak için zorunluluk getirseler de isteyene de istediği arayüzü rom olmaksızın custom olarak yükleme imkanı sunulsa ? (Sadece launcher değil)
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wolfestein 5 yıl
Pil ve kamera uygulamasına daha fazla önem verilecek.
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Lightr 5 yıl
Nexus 5 eksiklerini kapatacak gibi
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DH Misafiri 5 yıl
Keşke geliştiricilerin isteğine bırakılmasa da iOS gibi zorunlu olsa şu uyku moduna geçme işini. Facebook gibi hatta google'ın kendisi bile telefonun uyku moduna geçmesine izin vermiyor ki
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V4LKyR 5 yıl
Android L iOS'u geçti bile.
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muradovcavid 5 yıl
Bir şey sorayım mesela bende s5 var dalvikle çalışıyor, android 4.5 aldığında ART kullandığımda ARTın tüm imkanlarından yararlana bilicekmiyim, yoksa donanımsal bir şeymi bu?
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Swonz 5 yıl
Android böyle giderse iosu geçer
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deadric 5 yıl
Buton ikonlarını beğenmeyen arkadaşlar burada android'den bahsediyoruz. Kafanıza göre özelleştirirsiniz istediğiniz ikonu kullanırsınız.
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