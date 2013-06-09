Analiz : Android tabletler kısa süre içerisinde iPad modellerini geride bırakacak





Tablet pazarının adeta patlama yaptığı 2010 yılındaki iPad lansmanı sonrasında Apple, pazardaki hakim unsur olarak bugüne kadar geldi. Android tarafında Samsung, Asus, Acer gibi markaların ilk örnekleri başarılı bulunsa da iPad ile rekabet edecek kadar başarılı olamadı. Apple pazarda yüzde 60-70 arasında bir pazar payını sürekli hanesine yazdırdı.





Geçen yılın başlarına kadar durum bu şekilde devam ederken, bileşen maliyetlerinin düşmesi, pahalı bileşenlere alternatif daha düşük kalitede üretim yapan firmaların ortaya çıkması yeni bir dönemin kapılarını açtı. Bu andan itibaren özellikle Çinli birçok üreticinin adeta pazara akın ettiği görüldü.





Genelde 7 inçlik boyuta sahip tabletler Asya ülkelerinde tercih edilmeye başladı. Amazon'un Kindle Fire ile bu segmente girmesi ve büyük başarı elde etmesi diğer devlerin dikkatini çekti. Geçen yılın ortalarına doğru Nexus 7 piyasaya çıktı ve sonrasında Lenovo, Acer, Asus maliyet odaklı 7 inçlik tabletler piyasaya sürdü. Android cephesinde yaşanan bu gelişmeler satış rakamlarına olumlu yansıdı. Bu da pazarda dengeleri değiştirmeye başladı.





ABI Research tarafından yapılan yeni bir analize göre Android işletim sistemi yavaş yavaş pazarda liderliği eline almaya hazırlanıyor. Geçen çeyrekte Apple tüm tablet satışlarının yüzde ellisine hakim durumdaydı. Ancak özellikle 200$ altı Android modellerin gelişmekte olan ülkelerdeki popülaritesi platformun tablet pazarında büyümesini hızlandırıyor.





ABI kesin bir tarih vermese de önümüzdeki aylarda Android tabletlerin iPad hakimiyetini sona erdireceğini belirtiyor. Bununla birlikte marka bazında Apple ile rekabet edebilecek herhangi bir üretici olmayacak.





http://news.cnet.com/8301-1035_3-57586831-94/android-poised-to-overtake-apple-in-tablets-abi-says/