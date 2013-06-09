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Analiz : Android tabletler kısa süre içerisinde iPad modellerini geride bırakacak

5 yıl
1,1b
1
65
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Android tabletler kısa süre içerisinde iPad modellerini geride bırakacak

Tablet pazarının adeta patlama yaptığı 2010 yılındaki iPad lansmanı sonrasında Apple, pazardaki hakim unsur olarak bugüne kadar geldi. Android tarafında Samsung, Asus, Acer gibi markaların ilk örnekleri başarılı bulunsa da iPad ile rekabet edecek kadar başarılı olamadı. Apple pazarda yüzde 60-70 arasında bir pazar payını sürekli hanesine yazdırdı.

Geçen yılın başlarına kadar durum bu şekilde devam ederken, bileşen maliyetlerinin düşmesi, pahalı bileşenlere alternatif daha düşük kalitede üretim yapan firmaların ortaya çıkması yeni bir dönemin kapılarını açtı. Bu andan itibaren özellikle Çinli birçok üreticinin adeta pazara akın ettiği görüldü.

Genelde 7 inçlik boyuta sahip tabletler Asya ülkelerinde tercih edilmeye başladı. Amazon'un Kindle Fire ile bu segmente girmesi ve büyük başarı elde etmesi diğer devlerin dikkatini çekti. Geçen yılın ortalarına doğru Nexus 7 piyasaya çıktı ve sonrasında Lenovo, Acer, Asus maliyet odaklı 7 inçlik tabletler piyasaya sürdü. Android cephesinde yaşanan bu gelişmeler satış rakamlarına olumlu yansıdı. Bu da pazarda dengeleri değiştirmeye başladı. 

ABI Research tarafından yapılan yeni bir analize göre Android işletim sistemi  yavaş yavaş pazarda liderliği eline almaya hazırlanıyor. Geçen çeyrekte Apple tüm tablet satışlarının yüzde ellisine hakim durumdaydı. Ancak özellikle 200$ altı Android modellerin gelişmekte olan ülkelerdeki popülaritesi platformun tablet pazarında büyümesini hızlandırıyor. 

ABI kesin bir tarih vermese de önümüzdeki aylarda Android tabletlerin iPad hakimiyetini sona erdireceğini belirtiyor. Bununla birlikte marka bazında Apple ile rekabet edebilecek herhangi bir üretici olmayacak. 


http://news.cnet.com/8301-1035_3-57586831-94/android-poised-to-overtake-apple-in-tablets-abi-says/ Yorum Yaz
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Jül Sezar 5 yıl en beğenilen
O kadar markayla hala gecememisse bu androidin basarisizligidir.
3 Yanıt Yanıtla +16
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tablette ios rakibsiz android onlarca markasına karşılık iosta tek ipad var
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DH Misafiri 5 yıl
themagnificent
ertanunver nexus 7 ve retina ekranli ipad var. nexus en fazla 5 defa sarz etmisimdir. ipadi her gun sarz ediyorum. gerisini siz dusunun.
bu dediğinden ne çıkarmamız gerek

ben sunu cikarttim:
iPad günlük kullaniliyor,
Nexus 7 alindigindan beri tozlanmaya terkedilmis.
1 Yanıt Yanıtla
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Steve Paul Jobs 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

themagnificent

ertanunver nexus 7 ve retina ekranli ipad var. nexus en fazla 5 defa sarz etmisimdir. ipadi her gun sarz ediyorum. gerisini siz dusunun.
bu dediğinden ne çıkarmamız gerek


ben sunu cikarttim:

iPad günlük kullaniliyor,

Nexus 7 alindigindan beri tozlanmaya terkedilmis.

+1
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Carfreak 5 yıl
Ipad'in rakibi anca Note serisinin büyük ekranlı modelleri olur ama en az 3 yıl sonra falan.
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Chuckly 5 yıl


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Zenci Forvet 5 yıl
Bekleyip göreceğiz.
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olağan_şüpheli 5 yıl
piyasa android işlemcili namaz/ezan ve yemek uygulamalı tabletlerden geçilmiyor ki...



neredeyse gazeteyle beraber verecekler ... haliyle geçmesi normaldir...
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aydinozsoy 5 yıl
7 kilo balı 100 liraya satanlar şimdi aynı fiyata android tablet satıyorlar. Hala geçememişse androide yazık.
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-technology4ever- 5 yıl
100 TL olan herkesin alabileceği seviyede bile Android tablet satılıyorsa ve hala geçememişse evet bu Android'in başarısızlığıdır.
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Illuminn 5 yıl
Apple 'ın sektör bilgisayarları haricinde tek başarılı bulduğum ürünü iPad, geçememesi androidin başarısızlığından ziyade iPadin çok başarılı olması.
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Yenqec 5 yıl
ABI Research çalışanları ne içiyorsa bende istiyorum
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1tiger1 5 yıl
Tablette ios akar
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gymetlimiss 5 yıl
5489456465465 tane marka var gidipte android yaparsa herhalde geçer.Şunu niye hep android ve ios şeklinde kıyaslarlar ki marka şeklinde yapsalar ya.
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