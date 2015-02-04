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Analiz : Apple bu yıl 23 milyon Mac satışı yapabilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple bu yıl 23 milyon Mac satışı yapabilir

Akıllı telefon pazarında satışlarını artıran ve Samsung'a rakip olan Apple, bilgisayar pazarında da benzer bir başarıya imza atıyor. Durgun giden pazara rağmen Apple, Mac satışlarında artış yaşıyor. 

Yapılan son analizlere göre geçen yılı toplamda 19.59 milyon Mac satışı ile kapatan ve ABD pazarında ilk üçe girme başarısı gösteren Apple, bu yıl da satışlarını yüzde 10 ila 15 arasında artıracak. Firmanın toplamda 20-23 milyon Mac satışı yapacağı öngörülüyor. Apple bu yıl az bir farkla Asus'u geride bırakıp pazara beşinci sıradan giriş yapabilir. 

Apple'ın Mac satışlarını geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14.09 ve geçen yıl genelinde de yüzde 14.43 artırdığı belirtiliyor. Ancak aynı periyotlarda PC pazarı yüzde 2.4 ve 2.1 düşüş göstermişti. Bu yıl da pazarın yüzde 3 civarında daralabileceği belirtiliyor. 

Özellikle bu yıl 12 inçlik Macbook Air modelinin piyasaya çıkışı ve 11 ile 13 inçlik modellerdeki muhtemel indirimlerin satışlara etki edeceği tahmin ediliyor. Geçen yıla göre ortaya çıkacak 3 milyonluk fark da buradan gelecek.  

http://www.digitimes.com/news/a20150204PD204.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
tutturmuşşunuz yok alım gücünüz yetmediği için eleştiriyorsunz.8 bin tl bir cihaz nasıl oluyor aklın alıyor mu?aynı ekran kartını sana 2 bınden 1500 den atıyorum kısa kısa aynı kartı farklı fıyatlarda satıyorlar gordugun gıbı.bu adamar bu ınsanlar bu paraları odedıkce bu fıyatları daha da yukseltecekler.parası olan dusunmuyor, el kadar telefon 3 bın tl nasıl olur dıye sorgulamıyor.
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TheMarjinaLs 4 yıl
Fiyatlara zam gelmeden önce , Mac bilgisayarlar son süraat satılıyordu. Insanlarda olan - UYUMSUZLUK - tabusu kendi kendine yıkıldı. Mağazaya gelen insanlar ; '' bize eskiden hep uyumsuz , çalıştırmaz '' diyorlardı diye söze başlıyor ve 1 adet Mac edinip çıkıp gidiyorlar !
Apple , satıştaki ürünleri için reklam yapmıyor ancak , çok iyi viral reklam yapıyor !
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TheMarjinaLs 4 yıl
Fiyatlara zam gelmeden önce , Mac bilgisayarlar son süraat satılıyordu. Insanlarda olan - UYUMSUZLUK - tabusu kendi kendine yıkıldı. Mağazaya gelen insanlar ; '' bize eskiden hep uyumsuz , çalıştırmaz '' diyorlardı diye söze başlıyor ve 1 adet Mac edinip çıkıp gidiyorlar !
Apple , satıştaki ürünleri için reklam yapmıyor ancak , çok iyi viral reklam yapıyor !
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doctor_bey 4 yıl
Mac güzel bir sistem ancak Windows'a da çok alıştım, şu an Windows candır der ve giderim
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Deniztns 4 yıl
Yeni kurduğumuz şirkette 3 kişi çalışıyoruz. Ben de Razer Blade 2014, diğer iki yazılımcı arkadaşta MacBook Pro var. Ekran çözünürlüğü olsun,trackpad olsun, işlemci gücü, ssd, grafik kartı olarak benim bilgisayarım macbook ları her şekilde eziyor. Oyunları hiç saymayalım zaten bende GTX 870M arkadaşlarda GTX 650M bulunmakta. Şıklık bakımından Razer'in CEOsu Apple'dan kopya çekmiş orası doğru. Zaten kendisi de dizayn olarak Apple aşığı. Ama bu şekilde Apple daha şık duruyor şeklinde bir yorumda yapılamaz hale geliyor. =)) Hatta bence Razer blade 2014 çok daha güzel esmerliğiyle.

Bu arada bir de bizimkiler ne yapacaksa yine windowsa geçip oradan hallediyorlar işlerini. Ne anladım ben o işten o zaman.


80lerden bugüne bilgisayarla yetişmiş biri olarak hala Apple ın laptoplarına para vermeyi kendi adıma doğru bulmuyorum. Mobilde ise iphone ve ipad kullanıyorum. Orada işler tamamen değişiyor bana göre.
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ciroer 4 yıl
2008 Yılında mac alan birisi hala canavar gibi mac kullanıyor.İşletim sistemi kusursuz virus derdi yok,çok hızlı ve insan kullanırken keyif alıyor.Windows tek guclu oldugu alan business dunyası maalesef.1996 dan beri windows kullanıyordum tıkanmasından agırlıgından kasmasından devamlı format atmaktan bıkmıstım 3 aydır mac kullanıyorum inanılmaz bir nimet.Oyun oynamıyorum oyun gorunce midem bulanıyor eğer sizde oyun sevmiyorsanız tartısmasız en iyisi mac
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Master_Evil 4 yıl
fiyatları yüzünden bize çok uzak
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Utku 4 yıl
Bunun 22. 5 milyonu sadece şekil olsun, tarz dursun diye alıyor.

Kesinlikle parasını haketmeyen, fonksiyonellik anlamında Windows'un yanına bile yaklaşamayan bir işletim sistemi.

İşlevsellik anlamında hem mobilde, hem de pc'de eziliyor; fakat insanlar seviyor nedense. Algı yönetimine kurban giden bu insanlara üzülüyorum.
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hakki.sert 4 yıl
Apple sattığı aletler arasındaki bağı kuvvetlendirdikçe kullanıcılar mac kullanmaya yönelecektir. Bilgisayarlarla eskiden beri çok haşırneşir olanları ikna etmek zor. Çünkü mac os cidden farklı. Kolay kolay alışamıyorsunuz windowsta çok farklı programlar kullanıyorsanız. Office için bile çok kapsamlı tablolarınız varsa şuan mecburen windowsa geçip aynı tabloyu açıp öyle düzenliyorum. Bir iki yine windowstan alıştığın şeyi bulamamak zorluk oluyor. Ama bir izleme dörtgeni var ki ona alışanın windowsta eli kolu bağlanıyor. Tıklamadan biyerlere tuşlara dokunmaya öyle alıştım ki tıklamak rahatsız edici geliyor. Parmağını dokun tıklıyor. İki parmağını dokundur sağ tıklıyor. Diyeceğim windowstan müşteri çalabilir.
Şu var ki eskiden 2000 ile 3000 arası bilgisayarlar pahalı diye düşünülürdü. Ama adam sana 2600 liralık telefonu kapış kapış sattırıyor. Düşün ki bu koskoca bilgisayar. 2600 ona veriyorsan gel bir de 3000 verip mac al. Diyeceğim apple güzel bir firma. Biraz güçlenmesi piyasayı geliştiriyor. Desteklemek lazım.
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fthkn 4 yıl
Apple ürünlerinde şu anlayış var. Ya bizim dünyamıza aitsindir ya da değilsindir. Yani pahalı ve tümüyle kendi kapalı standartlarına sahip bir anlayış. Elit, seçkinci anlayış. Tüm dünya seçkin olsa seçkin olmanın anlamı da kalmaz. Ne bileyim Android alıp her işimi kolayca görebilmek var bir de İphone alıp kendimi lord sanmak var. Herkes bu ikilemi yaşıyor buna eminim.
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General. 4 yıl
Fiyatları biraz uygun olsa havada karada liderliğe oynar malesef pahalı.
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EddyCue 4 yıl
fiyatlar esasinda uygun. macbooklarin fiyat olarak karsilastirilabilecek cihazlar ultrabooklar. onlarin da fiyatlari zaten macbook civarlarinda.

1500 liraya alinan siradan bir laptop ile karsilastirmamak lazim.
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MrFlackoJodye 4 yıl
İlk cumle dikkatimi cekti. Yanlis var. Apple, Samsung'a degil Samsung Apple'a rakip olmaya basladi. Apple'in 163734 tane alt veya orta seviye modeli yok. Satislari baz alirsak.
Mac'e gelecek olursak fiyat biraz ust seviye olabilir ama kesinlikle hak ediyor.
iPad'in o kadar satmasina ragmen Mac'lerin tercih edilmesi buyuk basari.
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ilhan_28 4 yıl MrFlackoJodye
eminim samsung ceo'su firmanın hangi sektör ve segmentte kaç adet modeli olduğunu bilmiyordur.
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celaldk 4 yıl MrFlackoJodye
unibodydesignn

İlk cumle dikkatimi cekti. Yanlis var. Apple, Samsung'a degil Samsung Apple'a rakip olmaya basladi. Apple'in 163734 tane alt veya orta seviye modeli yok. Satislari baz alirsak.



Mac'e gelecek olursak fiyat biraz ust seviye olabilir ama kesinlikle hak ediyor.

iPad'in o kadar satmasina ragmen Mac'lerin tercih edilmesi buyuk basari.

+1 Samsung'un sattıklarının hepsi Note 4 falan olsa Apple rakip oldu denilirdi . Apple şuan çok daha önde . Mac zaten çok kaliteli bir ürün insanlar artık bunu fark edip Mac'e geçiş yapıyorlar . 2009'da aldığım Mac'i anneme vermiştim 6 sene olucak nerdeyse hala çok hızlı çalışıyor . Sadece 8 gb ram'e yükselttim aleti .Başka marka olsa şimdiye kadar kaç tane sorun çıkarırdı kim bilir .
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Statistik 4 yıl MrFlackoJodye
unibodydesignn

İlk cumle dikkatimi cekti. Yanlis var. Apple, Samsung'a degil Samsung Apple'a rakip olmaya basladi. Apple'in 163734 tane alt veya orta seviye modeli yok. Satislari baz alirsak.



Mac'e gelecek olursak fiyat biraz ust seviye olabilir ama kesinlikle hak ediyor.

iPad'in o kadar satmasina ragmen Mac'lerin tercih edilmesi buyuk basari.

Apple'in 163734 modeli olsa satislari daha az olurdu, Samsungun da bu kadar fazla modeli olmasaydi Telefonlari daha degerli olup daha fazla satardi
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