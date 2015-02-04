Analiz : Apple bu yıl 23 milyon Mac satışı yapabilir

Haber Editörü
Akıllı telefon pazarında satışlarını artıran ve Samsung'a rakip olan Apple, bilgisayar pazarında da benzer bir başarıya imza atıyor. Durgun giden pazara rağmen Apple, Mac satışlarında artış yaşıyor.
Yapılan son analizlere göre geçen yılı toplamda 19.59 milyon Mac satışı ile kapatan ve ABD pazarında ilk üçe girme başarısı gösteren Apple, bu yıl da satışlarını yüzde 10 ila 15 arasında artıracak. Firmanın toplamda 20-23 milyon Mac satışı yapacağı öngörülüyor. Apple bu yıl az bir farkla Asus'u geride bırakıp pazara beşinci sıradan giriş yapabilir.
Apple'ın Mac satışlarını geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14.09 ve geçen yıl genelinde de yüzde 14.43 artırdığı belirtiliyor. Ancak aynı periyotlarda PC pazarı yüzde 2.4 ve 2.1 düşüş göstermişti. Bu yıl da pazarın yüzde 3 civarında daralabileceği belirtiliyor.
Özellikle bu yıl 12 inçlik Macbook Air modelinin piyasaya çıkışı ve 11 ile 13 inçlik modellerdeki muhtemel indirimlerin satışlara etki edeceği tahmin ediliyor. Geçen yıla göre ortaya çıkacak 3 milyonluk fark da buradan gelecek.
http://www.digitimes.com/news/a20150204PD204.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple , satıştaki ürünleri için reklam yapmıyor ancak , çok iyi viral reklam yapıyor !
Apple , satıştaki ürünleri için reklam yapmıyor ancak , çok iyi viral reklam yapıyor !
Bu arada bir de bizimkiler ne yapacaksa yine windowsa geçip oradan hallediyorlar işlerini. Ne anladım ben o işten o zaman.
80lerden bugüne bilgisayarla yetişmiş biri olarak hala Apple ın laptoplarına para vermeyi kendi adıma doğru bulmuyorum. Mobilde ise iphone ve ipad kullanıyorum. Orada işler tamamen değişiyor bana göre.
Kesinlikle parasını haketmeyen, fonksiyonellik anlamında Windows'un yanına bile yaklaşamayan bir işletim sistemi.
İşlevsellik anlamında hem mobilde, hem de pc'de eziliyor; fakat insanlar seviyor nedense. Algı yönetimine kurban giden bu insanlara üzülüyorum.
Şu var ki eskiden 2000 ile 3000 arası bilgisayarlar pahalı diye düşünülürdü. Ama adam sana 2600 liralık telefonu kapış kapış sattırıyor. Düşün ki bu koskoca bilgisayar. 2600 ona veriyorsan gel bir de 3000 verip mac al. Diyeceğim apple güzel bir firma. Biraz güçlenmesi piyasayı geliştiriyor. Desteklemek lazım.
1500 liraya alinan siradan bir laptop ile karsilastirmamak lazim.
Mac'e gelecek olursak fiyat biraz ust seviye olabilir ama kesinlikle hak ediyor.
iPad'in o kadar satmasina ragmen Mac'lerin tercih edilmesi buyuk basari.
+1 Samsung'un sattıklarının hepsi Note 4 falan olsa Apple rakip oldu denilirdi . Apple şuan çok daha önde . Mac zaten çok kaliteli bir ürün insanlar artık bunu fark edip Mac'e geçiş yapıyorlar . 2009'da aldığım Mac'i anneme vermiştim 6 sene olucak nerdeyse hala çok hızlı çalışıyor . Sadece 8 gb ram'e yükselttim aleti .Başka marka olsa şimdiye kadar kaç tane sorun çıkarırdı kim bilir .
Apple'in 163734 modeli olsa satislari daha az olurdu, Samsungun da bu kadar fazla modeli olmasaydi Telefonlari daha degerli olup daha fazla satardi