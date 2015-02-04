Analiz : Apple bu yıl 23 milyon Mac satışı yapabilir





Akıllı telefon pazarında satışlarını artıran ve Samsung'a rakip olan Apple, bilgisayar pazarında da benzer bir başarıya imza atıyor. Durgun giden pazara rağmen Apple, Mac satışlarında artış yaşıyor.





Yapılan son analizlere göre geçen yılı toplamda 19.59 milyon Mac satışı ile kapatan ve ABD pazarında ilk üçe girme başarısı gösteren Apple, bu yıl da satışlarını yüzde 10 ila 15 arasında artıracak. Firmanın toplamda 20-23 milyon Mac satışı yapacağı öngörülüyor. Apple bu yıl az bir farkla Asus'u geride bırakıp pazara beşinci sıradan giriş yapabilir.





Apple'ın Mac satışlarını geçen yılın son çeyreğinde yüzde 14.09 ve geçen yıl genelinde de yüzde 14.43 artırdığı belirtiliyor. Ancak aynı periyotlarda PC pazarı yüzde 2.4 ve 2.1 düşüş göstermişti. Bu yıl da pazarın yüzde 3 civarında daralabileceği belirtiliyor.





Özellikle bu yıl 12 inçlik Macbook Air modelinin piyasaya çıkışı ve 11 ile 13 inçlik modellerdeki muhtemel indirimlerin satışlara etki edeceği tahmin ediliyor. Geçen yıla göre ortaya çıkacak 3 milyonluk fark da buradan gelecek.

http://www.digitimes.com/news/a20150204PD204.html