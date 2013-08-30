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Analiz : Apple ve Samsung 5 yılda akıllı saat satışlarını patlatabilir

5 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Apple ve Samsung 5 yılda akıllı saat satışlarını patlatabilir

Samsung'un 4 Eylül'de Galaxy Gear adlı bir akıllı saat tanıtacağının kesinleşmesinin ardından gözler Apple'ın üzerinde çalıştığı tahmin edilen iWatch adlı modele çevrilmişti. Analizler akıllı saat pazarına da bu iki ismin hakim olacağını öngörüyor.

Analizlere göre, hem akıllı telefon hem de tablet pazarının en çok satan iki ismi olan Apple ve Samsung'un akıllı saat pazarına girmesi, satışları adeta patlatacak. Akıllı saat pazarında da bu iki ismin lider duruma gelmesi bekleniyor.

Akıllı saat pazarının bu yıl tahmin edilen sevkiyat rakamı bir milyon civarında. 2018 yılında ise bu rakamın 36 milyona yükselmesi ve yaklaşık yüzde 3600 artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca sağlık takip aksesuarlarının da artış göstererek 2018 yılında 170 farklı üründe karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor. 

Apple ve Samsung'un piyasaya hızlı girişi, Pebble, Sony, Motorola gibi akıllı saat üreticilerinin de hızlanmasına neden olacak ve piyasayı hareketlendirecek. Bunun yanında LG, Google, Microsoft gibi firmaların da akıllı saat üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Apple-and-Samsung-to-push-smartwatch-shipments-from-just-1M-today-to-36M-in-5-years_id46811 Yorum Yaz
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Illustrious. 5 yıl en beğenilen
Apple'de yapsa Samsung'da yapsa Sony'de yapsa bu icat gereksiz kere gereksiz.
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eyupyilmaz1453 5 yıl
Tüm yorumları okudum. hepsi için ortak düşüncem: Daha önünü göremeyen insanlar geleceği tahmin bile edemezler. Gereksiz zırvalık gibi baktığınız birşeyi eminim kafanızda birkaç saniye bile tasarlamadınız ve ya siz birşeyler ortaya çıkarmak için az da olsa saksıyı çalıştırmadınız. Aman aman sakın düşünmeyin, beyninizin şarjı eksilmesin.
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Guest-F8946C419 5 yıl
IGZO panel kullanılan bir akıllı saat ile piyasaya çıkabilir, Apple.
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senersongur 5 yıl
Zaten herkesde akilli telefon olacak. Bu dandik saatlerin esprisi ne acaba? Telefonla çok daha fazlasi yapiliyor.
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bluebest 5 yıl
Şarj edilmesi gereken bir şey daha çıktı başımıza
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NoxT 5 yıl
hadi hayırlısı bakalım, bi 12 taksitte onun için çekeriz anasını satayım....
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okan_cehapelioglu 5 yıl
akıllı telefon satacak insan kalmadı kapitalistler ne yapalım nasıl soyalım bu adamları diye düşünüp şimdide akıllı saati cıkarttı
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onsos1100 5 yıl
Niye apple ile samsung?
İ. M wacht varken sektörde oncuyken sony 2 senedir saat üretirken insanların sadece bu 2 markayı beklemesi ilginç.
Ayrıca bu gelişme şunu gosteriyorki samsung alanlarda apple alanlar gibi marka için aliyor.
İphone 5 ciktimi galaxy s4 ciktimi ......
1 Yanıt Yanıtla +1
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Steve Paul Jobs 5 yıl
saçma olmuş
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Jül Sezar 5 yıl onsos1100
onsos1100
Niye apple ile samsung?
İ. M wacht varken sektörde oncuyken sony 2 senedir saat üretirken insanların sadece bu 2 markayı beklemesi ilginç.
Ayrıca bu gelişme şunu gosteriyorki samsung alanlarda apple alanlar gibi marka için aliyor.
İphone 5 ciktimi galaxy s4 ciktimi ......

Apple ın saati cikmadan neden sony nin saati ile bir tutuyorsun? Telefon sektorunde hali ortada.
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multiTYRT 5 yıl
Bu alet bana telefondaki bildirimlerden, takvim, anımsatıcı vs. Bunlardan fazlasını verirse alırım
Yoksa telefonu cepten çıkarıp 2 saniye bakmak çok zor birşey değil.
Hava atmak için alacaksan ayrı ki akıllı bir kullanıcı hiçbir cihazını hava atmak için almaz, kullanmak için alır
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cabriolet1981 5 yıl
Saati gören diyecek ki "vaay bunda apple telefon da var". Mantık bu yani. Tüketim özentiliği.
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LilTunechi 5 yıl
Sırf özentilik için satılır yoksa telefon ekranı büyürken saat gibi küçük ekranlı bir cihazı kullanmanın mantığı olmaz.Amaç tüketim çılgınlığı
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gokooo 5 yıl
Zorla ürün çıkartıldı resmen şahsen almayı planlamıyorum dedikodulardan gerçek ürün çıkartıldı resmen
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TheShadow 5 yıl
Bu teknolojinin yaygınlaşması için pil sorununun çözülmesi şart. Onu geçtim bu ürünler sadece genç kesime hitap eder diye düşünüyorum. Bir anlamda saat prestij işidir. İş adamları trilyonluk saatler varken bunları almaz diye düşünüyorum.
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arel.gr 5 yıl
dunya genelinde bankalarin tuketici kredilerinin artik var olmadigini dusunursek,ne istedigini bilene de nihai kullanim sekli 7''civari ebatlarda katlanip,acilabilir olmadikca kim ne yapsa ancak kese kagidi patlatir.
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