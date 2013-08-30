Analiz : Apple ve Samsung 5 yılda akıllı saat satışlarını patlatabilir





Samsung'un 4 Eylül'de Galaxy Gear adlı bir akıllı saat tanıtacağının kesinleşmesinin ardından gözler Apple'ın üzerinde çalıştığı tahmin edilen iWatch adlı modele çevrilmişti. Analizler akıllı saat pazarına da bu iki ismin hakim olacağını öngörüyor.





Analizlere göre, hem akıllı telefon hem de tablet pazarının en çok satan iki ismi olan Apple ve Samsung'un akıllı saat pazarına girmesi, satışları adeta patlatacak. Akıllı saat pazarında da bu iki ismin lider duruma gelmesi bekleniyor.





Akıllı saat pazarının bu yıl tahmin edilen sevkiyat rakamı bir milyon civarında. 2018 yılında ise bu rakamın 36 milyona yükselmesi ve yaklaşık yüzde 3600 artış göstermesi bekleniyor. Ayrıca sağlık takip aksesuarlarının da artış göstererek 2018 yılında 170 farklı üründe karşımıza çıkacağı tahmin ediliyor.





Apple ve Samsung'un piyasaya hızlı girişi, Pebble, Sony, Motorola gibi akıllı saat üreticilerinin de hızlanmasına neden olacak ve piyasayı hareketlendirecek. Bunun yanında LG, Google, Microsoft gibi firmaların da akıllı saat üzerinde çalışmalar yaptığı biliniyor.

http://www.phonearena.com/news/Apple-and-Samsung-to-push-smartwatch-shipments-from-just-1M-today-to-36M-in-5-years_id46811