Analiz : Apple'ın büyümesi 2015 yılında tek haneye inecek





Son dönemde piyasaya sürdüğü yenilikçi ürünleriyle satış rekorları kıran ve borsa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple, her mali çeyrek yılda rekor gelir ve yükseliş açıklıyor. Steve Jobs sonrası Apple'ın ne kadar daha bu pozisyonunu sürdürebileceği merak edilirken, önemli bir analiz yayınlandı.





Bernstein analiz firması uzmanlarından Toni Sacconaghi, firmanın önümüzdeki üç yılı için bazı öngörülerde bulundu. Sacconaghi, firmanın 2013 mali yılı için yüzde 22 büyüme öngörürken, 2014 mali yılı için yüzde 15, 2015 mali yılı için ise yüzde 8 oranında bir büyüme öngörüyor.





iPhone ve iPad satışları sayesinde firmanın hisse başı kazancı önümüzdeki iki yılda 60$'a ulaşacak. Akıllı telefon pazarının ise önümüzdeki 5 yılda 690 milyon üniteden 1.4 milyar üniteye çıkması bekleniyor. Apple'ın genel pazar payında ise düşüş yaşanacak. Apple'ın bu düşüşü engellemesi için bütçe dostu bir cihaz piyasaya sürmesi şart.





Dünya çapında 900 operatörden 240 tanesi iPhone satışı yapıyor. Bu sayı 2014 yılına kadar iPhone gelirlerinin yüzde 40 artmasına neden olacak. Apple önümüzdeki 3 yıl operatörlere 25 milyon yeni abone kazandıracak.





Tablet pazarı ise büyümeye devam edecek. 2013 yılında 232 milyon, 2014 yılında 324 milyon tablet cihazının satılması bekleniyor. 2015 yılına kadar Apple'ın ürün gamına büyük bir ekleme yapması beklenmiyor. Ancak hissedarlara yapılan büyük geri ödeme sonrasında Apple'ın 49 milyar dolarlık bir nakit akışı oluşturması bekleniyor.





iPad bugün Apple'a yıllık 32 milyar dolar gelir getiriyor ve iPad ayrı bir firma olsaydı, ABD'nin en büyük 11. teknoloji firması olacaktı.





Firmanın yatırımcılarının ise 300$ altı bir iPhone modeli beklentisi içerisinde olduğuna dikkat çekiliyor. Yatırımcılara göre Apple'ın bazı opsiyonlarını hayata geçirerek büyümeyi yavaşlatmama imkanı olduğu ifade ediliyor. Bu opsiyonlar orta seviye bir iPhone modeli, bir televizyon çözümü, daha büyük bir iPad, iOS platformundan reklamcılık ve arama ile gelir modeli oluşturma.

http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2012/12/20/apple-bernstein-trims-target-says-growth-is-slowing/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter