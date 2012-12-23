Analiz : Apple'ın büyümesi 2015 yılında tek haneye inecek

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Son dönemde piyasaya sürdüğü yenilikçi ürünleriyle satış rekorları kıran ve borsa değeri açısından dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple, her mali çeyrek yılda rekor gelir ve yükseliş açıklıyor. Steve Jobs sonrası Apple'ın ne kadar daha bu pozisyonunu sürdürebileceği merak edilirken, önemli bir analiz yayınlandı.
Bernstein analiz firması uzmanlarından Toni Sacconaghi, firmanın önümüzdeki üç yılı için bazı öngörülerde bulundu. Sacconaghi, firmanın 2013 mali yılı için yüzde 22 büyüme öngörürken, 2014 mali yılı için yüzde 15, 2015 mali yılı için ise yüzde 8 oranında bir büyüme öngörüyor.
iPhone ve iPad satışları sayesinde firmanın hisse başı kazancı önümüzdeki iki yılda 60$'a ulaşacak. Akıllı telefon pazarının ise önümüzdeki 5 yılda 690 milyon üniteden 1.4 milyar üniteye çıkması bekleniyor. Apple'ın genel pazar payında ise düşüş yaşanacak. Apple'ın bu düşüşü engellemesi için bütçe dostu bir cihaz piyasaya sürmesi şart.
Dünya çapında 900 operatörden 240 tanesi iPhone satışı yapıyor. Bu sayı 2014 yılına kadar iPhone gelirlerinin yüzde 40 artmasına neden olacak. Apple önümüzdeki 3 yıl operatörlere 25 milyon yeni abone kazandıracak.
Tablet pazarı ise büyümeye devam edecek. 2013 yılında 232 milyon, 2014 yılında 324 milyon tablet cihazının satılması bekleniyor. 2015 yılına kadar Apple'ın ürün gamına büyük bir ekleme yapması beklenmiyor. Ancak hissedarlara yapılan büyük geri ödeme sonrasında Apple'ın 49 milyar dolarlık bir nakit akışı oluşturması bekleniyor.
iPad bugün Apple'a yıllık 32 milyar dolar gelir getiriyor ve iPad ayrı bir firma olsaydı, ABD'nin en büyük 11. teknoloji firması olacaktı.
Firmanın yatırımcılarının ise 300$ altı bir iPhone modeli beklentisi içerisinde olduğuna dikkat çekiliyor. Yatırımcılara göre Apple'ın bazı opsiyonlarını hayata geçirerek büyümeyi yavaşlatmama imkanı olduğu ifade ediliyor. Bu opsiyonlar orta seviye bir iPhone modeli, bir televizyon çözümü, daha büyük bir iPad, iOS platformundan reklamcılık ve arama ile gelir modeli oluşturma.
http://www.forbes.com/sites/ericsavitz/2012/12/20/apple-bernstein-trims-target-says-growth-is-slowing/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ancak bu kesin bir hüküm değil, belkide Apple bunun tam tersine tam gaz büyümeye her mali yılı raporlarında birbirleriüstne katlanan gelirlerde görebiliriz.. Bu Apple'ın diriliğine ve rakip firmaların ataklarına bağlı bir durumda elbet.
Public analizler konusunda, özellikle de beklenmedik gelişmelerin olabileceği alanlarda, finans kuruluşlarının analizlerine her zamn körü körüne güvenmeyin. Bu arkadaşların çoğu sağlam okumuş çocuklar olsa da, %90 finans-yatırım-geri dönüşüm olaylarından bakar analiz yapar. Teknik temelli küçük değişimlerin, geliştirilirse büyük devasa değişiklik yapacak teknolojiler vs. doğal olarak gözardı edilir.
2-3 sene sonraya kadar, ihtiyaçlardan daha hızlı gelişen bi tür yeni çip geliştirip bunun yeni dengeler oluşturabilmesine imkan veren teknolojik temellere bu analizci amcalar çok fazla değer vermez. Olursa ama, bu yeni Apple ürünü her zmankinden daha da arzulanır hale gelir. İnsider destekli olan bu tür bilgilerde public olarak ortaya çıkmazlar zaten.
Harfi harfine katiliyorum
Apple bastırsın Türk hükümetine, onlar da yurtdışından telefon getirmeyi "2sene"den "2ay"a indirsinler, o zaman gör bak Apple'ın büyümesini. ;)
Şaka falan bir yana gerçekten kendini piyasanın kabadayısı olarak gören ve hiçbir zaman hiç kimsenin eline düşmeyecekmişcesine piyasayı kontrol altında tutmaya çalışan bu firma hakkında endişelerim var. Örnek vermek gerekirse haklı veya haksız patent davalarıyla çeşitli ülkelerde insanların en doğal hakkı olan istedikleri ürüne istedikleri şekilde ulaşma hakkını kısıtlamaya çalışan bir teknoloji firması olması acı verici. Bir teknoloji ve internet firması da diyebileceğimiz bu şirket kendi kullanıcılarını cihazlarıyla yeterince kısıtlarken ürünlerinin kullanıcısı olmayan insanların da başka markaları kullanma hakkını böyle basitçe ortadan kaldır(a)mamalı.
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