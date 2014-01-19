Analiz : Bitcoin değeri 100 bin dolara kadar çıkabilir





Japon bir hacker tarafından 2008 yılında geliştirilen ve kısa sürede en güvenilir sanal ödeme yöntemi olarak kabul edilmeye başlanan Bitcoin, ayrıca en değerli para birimi durumunda.





Bir ara bir Bitcoin değeri 1000$ seviyesine kadar çıkarken, bugün 840$ seviyesinde seyrediyor. Bitcoin birimi, Japon hacker tarafından geliştirilmiş kırılması çok zor bir algoritmanın temel aldığı kod bloklarının madenci adı verilen bilgisayarlar kullanılarak çözülmesi ile elde ediliyor.





Bu bilgisayarların 4-5 adet ekran kartı taşıyacak şekilde optimize edilmesi gerektiği için madencilik oldukça masraflı oluyor. Bu da Bitcoin'in değerini artırıyor.





Ancak Bitcoin algoritması sınırsız üretime izin vermeyecek şekilde tasarlanmış. Kod blokları toplamda 21 milyon adet Bitcoin barındırıyor. Bu rakamdan sonra sadece dolaşımdaki Bitcoin'ler kullanılabilecek.





Şimdiye kadar 12.2 milyon Bitcoin üretildi ve 2017 yılında tüm Bitcoin'lerin tamamen biteceği öngörülüyor. Analizlere göre Bitcoin'in değeri 100 bin dolara kadar çıkabilecek. Bunun en büyük sebebi giderek azalan madenler. Ayrıca Bitcoin değişimi yapan girişimlerin önemli yatırımlar elde etmesi, para biriminin değerini de artırıyor. Sonra olarak ABD merkez bankası eski başkanı Bernanke, Bitcoin'in ekonomik bir enstrüman olma yolunda ilerlediğini açıklamıştı.





İlk yıllardan bu yana Bitcoin'leri elinde tutanlar zengin olmuş durumda. Zira geçen yıl 13$ olan birim değeri yüde 6000 artış gösterdi. Analizlerdeki tahminler tutarsa, son Bitcoin de çıkarıldığında dünyadaki tüm Bitcoin'lerin değeri 2.1 trilyon doların da üzerine çıkacak.

http://vr-zone.com/articles/single-bitcoin-worth-100k-future-says-silicon-valley-vc/69690.html