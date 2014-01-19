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Analiz : Bitcoin değeri 100 bin dolara kadar çıkabilir

5 yıl
14,5b
1
52
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bitcoin değeri 100 bin dolara kadar çıkabilir

Japon bir hacker tarafından 2008 yılında geliştirilen ve kısa sürede en güvenilir sanal ödeme yöntemi olarak kabul edilmeye başlanan Bitcoin, ayrıca en değerli para birimi durumunda.

Bir ara bir Bitcoin değeri 1000$ seviyesine kadar çıkarken, bugün 840$ seviyesinde seyrediyor. Bitcoin birimi, Japon hacker tarafından geliştirilmiş kırılması çok zor bir algoritmanın temel aldığı kod bloklarının madenci adı verilen bilgisayarlar kullanılarak çözülmesi ile elde ediliyor.

Bu bilgisayarların 4-5 adet ekran kartı taşıyacak şekilde optimize edilmesi gerektiği için madencilik oldukça masraflı oluyor. Bu da Bitcoin'in değerini artırıyor.

Ancak Bitcoin algoritması sınırsız üretime izin vermeyecek şekilde tasarlanmış. Kod blokları toplamda 21 milyon adet Bitcoin barındırıyor. Bu rakamdan sonra sadece dolaşımdaki Bitcoin'ler kullanılabilecek.

Şimdiye kadar 12.2 milyon Bitcoin üretildi ve 2017 yılında tüm Bitcoin'lerin tamamen biteceği öngörülüyor. Analizlere göre Bitcoin'in değeri 100 bin dolara kadar çıkabilecek. Bunun en büyük sebebi giderek azalan madenler. Ayrıca Bitcoin değişimi yapan girişimlerin önemli yatırımlar elde etmesi, para biriminin değerini de artırıyor. Sonra olarak ABD merkez bankası eski başkanı Bernanke, Bitcoin'in ekonomik bir enstrüman olma yolunda ilerlediğini açıklamıştı.

İlk yıllardan bu yana Bitcoin'leri elinde tutanlar zengin olmuş durumda. Zira geçen yıl 13$ olan birim değeri yüde 6000 artış gösterdi. Analizlerdeki tahminler tutarsa, son Bitcoin de çıkarıldığında dünyadaki tüm Bitcoin'lerin değeri 2.1 trilyon doların da üzerine çıkacak.   

http://vr-zone.com/articles/single-bitcoin-worth-100k-future-says-silicon-valley-vc/69690.html Yorum Yaz
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Tamamen saçmalık. Yüzyıllar önce lale soğanlarının patladığı gibi buda patlar. Ekrem abimiz gibilerin cahilce yanlış yönlendirdiği kişilerde lanet ve beddua okurlar bu haberleri yapanlara.
Tamamen saçmalık. Yüzyıllar önce lale soğanlarının patladığı gibi buda patlar. Ekrem abimiz gibilerin cahilce yanlış yönlendirdiği kişilerde lanet ve beddua oku...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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Tall Man 5 yıl
İyi hoşta bu çözülen algoritmalar kimin ne işine yarıyorda bu kadar değerli ? Bu soruyu defalarca sordum cevap alamadım belki burda cevap alırım...
3 Yanıt Yanıtla +16
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senersongur 5 yıl
Olmayan şey nasıl değerleniyor? Karşılığı nedir? Kim bu para birimini üretiyor?
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1 Avatar
Tolga_06tr 1 yıl
vay be mesajlara bakıyorum da şöyle bi.. geldiği yerew bak şimdi btc nin... :))) 8.000 usd
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DH Misafiri 1 yıl
Merhablar 2010 yılında bir oyun icin bitcoin almıstım 5 dolar karsılıgında 10 bitcoin simdi 10 bitcoin 27780 dolar olmus bunu ben tesaduf eseri bir seminerde ogrendim bileydim ne var ne yok alırdım. Bitcoin 7 senede bu degeri kazanmıssa ucmus gitmis simdi ne mümkün
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DH Misafiri 2 yıl
Bitcoin in ne olduğunu anlatabilmek için internet ve ekonomi teknolojiden anlamak yetmiyor, kripto yani şifreli para dünyası bambaşka bir alem, bunun ne olduğundan daha çok kullanan insanların zeki insanlar olduğunu söyleyebilirim, bir Türk hacker kredi kartı bilgileri satacaksa Rus hacker a odemeyi bitcoin olarak kabul eder vb. Anonim kalmak için kullanılan para birimidir, son zamanlarda kumar sektörü de bu pasta ya gözünü dikti, direk bitcoin almıyor araci kurum alıyor bahis firmasına ödeme yapıyor.s imdilk bu kadar yeterli soru varsa bayağı uzun konuşulması gereken konu
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DH Misafiri 2 yıl
bitcoini anlamayanlar saçmalık der durur bitcoin bankadaki TL gibidir sizde acınızdan ölün burda
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DH Misafiri 4 yıl
Herkes takmış lale soğanına. Siz bu kafayla çok iyi adam olacaksınız gençler.
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tevfikkavil 4 yıl
Gereksiz bişey,
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Leo Minor 4 yıl
Bu bitcoinler nerede nakite dönüştürülüyor?

Sonu lale soğanı gibi olacak
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seven44 4 yıl
hayal bunlar
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ioz 4 yıl
Bu iş bir şifre çözme işi. ve bu iş devlet eliyle çok büyük işlem gücüne sahip olunamayacağı ve bunun yönetilemeyeceği için bu işi bir tür "para" kılıfına sokmak adamların akıllarına gelmiş ve bunu başardılarda.
devlerler kendi ceplerinden milyar dolar yatırım vs. ile uğraşmadan piyasa adı verilen sisteme belli bir para ödeyecek (sistem de para yok aslına) alım satım yapanlardan dolayı bu para oluşuyor şimdilik.
sonuçta devlet yatırımı yerine insanlar taşeron olarak şifre çözdürülüyor. ha bunlar neyin şifresi ? ne bilelim belki rusyanın merkez bankasının belkide istihbaratının kriptoları.
SETI vb. projeleri bilenler zamannında bu iş iin kendi bilgisayrlarını paylaşıyorlardı. bu işde onun kallavisi sadece. burada bilgisayr paylaşmak etmiyor. ÖZEL donanımlar icat etmek gerekiyor.
yani parmak kadar bir işlemci kartı bunu yapıyor. bunu üretende var. satanda.
bu adamlar bu iş bu kadar karlıysa neden al sat üretle uğraşsın ki elidndeki imkanlarda 2 oda dolusu sistem yapsa hızlıca üretip azar azar satsa (piyasa dinamiği açısından) daha karlı olmazmı ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
booş muhabbet
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rockymarlboro 5 yıl
daha türkiyede paypal ile alışveriş yapılacak site sayısı tek tük bu bitcoin hiç yaygınlaşmaz
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GrAy 5 yıl
Yatırım aracı olarak görenler zaten bu ekonomiyi riske sokuyorlar. Kur dengesi oturmuş olsa idi. Şu an internette kullanılan en yaygın ödeme şekli olurdu. Ama insanımız aç gözlü olduğu için hemen 1 koyup 5 almanın yollarını arar oldu.
Son birkaç haftadır dengeyi yakaladı. Bu bantta giderse insanlar yatırımı bırakıp ticaret için kullanmaya başlayacaktır. İşte o zaman asıl değeri orataya çıkar.
Birde elinde yüklü miktarda bitcoin tutan dinozorlar elindeki bitcoini piyasaya sürmeleri lazım ki spekülatör davranışlar azalsın.
BitCoinin astronmik rakamlara ulaşması gibi bir durum olursa zaten ekonominin çöküşü yakın demektir. Büyük ekonomik güçler anında müdahale edecektir. Yasaklatıp illegal bu diyeceklerdir.
Nasılki 1300$da çinden yasak yediği gibi 600$ düştü.
Size tavsiyem yatırım aracı olarak görmeyin. Bir yerden bir yere para göndermek veya bitcoin ile alışveriş yapmak için kullanın bu tip düştü çıktı ile kafanız ağrımasın. Sadece ihtiyacınız kadar elinizde tutun.
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ilkerinanç 5 yıl
hayatımda gördüğüm duyduğum en saçma şeylerin başında bu bitcoin olayı.
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