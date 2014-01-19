Analiz : Bitcoin değeri 100 bin dolara kadar çıkabilir

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Japon bir hacker tarafından 2008 yılında geliştirilen ve kısa sürede en güvenilir sanal ödeme yöntemi olarak kabul edilmeye başlanan Bitcoin, ayrıca en değerli para birimi durumunda.
Bir ara bir Bitcoin değeri 1000$ seviyesine kadar çıkarken, bugün 840$ seviyesinde seyrediyor. Bitcoin birimi, Japon hacker tarafından geliştirilmiş kırılması çok zor bir algoritmanın temel aldığı kod bloklarının madenci adı verilen bilgisayarlar kullanılarak çözülmesi ile elde ediliyor.
Bu bilgisayarların 4-5 adet ekran kartı taşıyacak şekilde optimize edilmesi gerektiği için madencilik oldukça masraflı oluyor. Bu da Bitcoin'in değerini artırıyor.
Ancak Bitcoin algoritması sınırsız üretime izin vermeyecek şekilde tasarlanmış. Kod blokları toplamda 21 milyon adet Bitcoin barındırıyor. Bu rakamdan sonra sadece dolaşımdaki Bitcoin'ler kullanılabilecek.
Şimdiye kadar 12.2 milyon Bitcoin üretildi ve 2017 yılında tüm Bitcoin'lerin tamamen biteceği öngörülüyor. Analizlere göre Bitcoin'in değeri 100 bin dolara kadar çıkabilecek. Bunun en büyük sebebi giderek azalan madenler. Ayrıca Bitcoin değişimi yapan girişimlerin önemli yatırımlar elde etmesi, para biriminin değerini de artırıyor. Sonra olarak ABD merkez bankası eski başkanı Bernanke, Bitcoin'in ekonomik bir enstrüman olma yolunda ilerlediğini açıklamıştı.
İlk yıllardan bu yana Bitcoin'leri elinde tutanlar zengin olmuş durumda. Zira geçen yıl 13$ olan birim değeri yüde 6000 artış gösterdi. Analizlerdeki tahminler tutarsa, son Bitcoin de çıkarıldığında dünyadaki tüm Bitcoin'lerin değeri 2.1 trilyon doların da üzerine çıkacak.
http://vr-zone.com/articles/single-bitcoin-worth-100k-future-says-silicon-valley-vc/69690.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonu lale soğanı gibi olacak
devlerler kendi ceplerinden milyar dolar yatırım vs. ile uğraşmadan piyasa adı verilen sisteme belli bir para ödeyecek (sistem de para yok aslına) alım satım yapanlardan dolayı bu para oluşuyor şimdilik.
sonuçta devlet yatırımı yerine insanlar taşeron olarak şifre çözdürülüyor. ha bunlar neyin şifresi ? ne bilelim belki rusyanın merkez bankasının belkide istihbaratının kriptoları.
SETI vb. projeleri bilenler zamannında bu iş iin kendi bilgisayrlarını paylaşıyorlardı. bu işde onun kallavisi sadece. burada bilgisayr paylaşmak etmiyor. ÖZEL donanımlar icat etmek gerekiyor.
yani parmak kadar bir işlemci kartı bunu yapıyor. bunu üretende var. satanda.
bu adamlar bu iş bu kadar karlıysa neden al sat üretle uğraşsın ki elidndeki imkanlarda 2 oda dolusu sistem yapsa hızlıca üretip azar azar satsa (piyasa dinamiği açısından) daha karlı olmazmı ?
Son birkaç haftadır dengeyi yakaladı. Bu bantta giderse insanlar yatırımı bırakıp ticaret için kullanmaya başlayacaktır. İşte o zaman asıl değeri orataya çıkar.
Birde elinde yüklü miktarda bitcoin tutan dinozorlar elindeki bitcoini piyasaya sürmeleri lazım ki spekülatör davranışlar azalsın.
BitCoinin astronmik rakamlara ulaşması gibi bir durum olursa zaten ekonominin çöküşü yakın demektir. Büyük ekonomik güçler anında müdahale edecektir. Yasaklatıp illegal bu diyeceklerdir.
Nasılki 1300$da çinden yasak yediği gibi 600$ düştü.
Size tavsiyem yatırım aracı olarak görmeyin. Bir yerden bir yere para göndermek veya bitcoin ile alışveriş yapmak için kullanın bu tip düştü çıktı ile kafanız ağrımasın. Sadece ihtiyacınız kadar elinizde tutun.
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