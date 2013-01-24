Analiz : BlackBerry 10 işletim sistemi ile RIM satış için elini güçlendirme kumarı oynuyor









Ocak sonunda akıllı telefon pazarında iddiasını artıracak BlackBerry 10 işletim sistemini tanıtacak olan RIM, son gelişmeler ışığında hisselerinde önemli artışlar yaşıyor. Ancak analiz uzmanları bu hamlenin iddiayı sürdürmekten ziyade, mobil bölümün satışı için firmanın elini güçlendirmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.





Analizlerin kaynağı ise Heins'in BB10 işletim sisteminin performansı sonrasında stratejik ortaklıkların masaya geleceğini açıklaması ve RIM'in kurumsal operasyonları için J.P.Morgan ve RBC Capital firmalarını danışman olarak ataması.





Uzmanlar BB10 ile yakalanacak başarının, muhtemel satış için ilk adım olacağı görüşünde birleşiyor. Başarı ile RIM'in 6$'a kadar düşen ancak 17$'a kadar yükselen hisse senetlerinde iki kata varan bir artış yaşanacağı ve satış sonucunda elde edilecek gelirin de böylece ikiye katlanacağı ifade ediliyor.





Firmanın donanım tarafına Microsoft ve Amazon tarafından ilgi gösterildiği iddia ediliyor. Asıl faaliyet alanları farklı olmasına rağmen, iki firma da tablet üretimi ile pazarda yerini almış durumda. Bu bakımdan RIM'in üretim bantlarını rahatlıkla yönetebilir.





Firmanın yazılım kısmına ise Google'a alternatif mobil işletim sistemlerini desteklemeyi planlayan Samsung'un ilgi gösterdiği vurgulanıyor.





Yaşanan mali çalkantı ve CEO değişimi sonrası yeniden yapılanma sürecine giren RIM'in muhtemel bir satış ortaklığı aylardır konuşulan bir konu. Ancak BB10 ile rekabete yeniden ortak olan ve gelirlerini artıran RIM'in bunu satış avantajı olarak kullanması düşük ihtimal olarak kalabilir.





http://www.forbes.com/sites/benzingainsights/2013/01/22/is-research-in-motion-going-to-be-acquired/