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Analiz : BlackBerry 10 işletim sistemi ile RIM satış için elini güçlendirme kumarı oynuyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : BlackBerry 10 işletim sistemi ile RIM satış için elini güçlendirme kumarı oynuyor


Ocak sonunda akıllı telefon pazarında iddiasını artıracak BlackBerry 10 işletim sistemini tanıtacak olan RIM, son gelişmeler ışığında hisselerinde önemli artışlar yaşıyor. Ancak analiz uzmanları bu hamlenin iddiayı sürdürmekten ziyade, mobil bölümün satışı için firmanın elini güçlendirmesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Analizlerin kaynağı ise Heins'in BB10 işletim sisteminin performansı sonrasında stratejik ortaklıkların masaya geleceğini açıklaması ve RIM'in kurumsal operasyonları için J.P.Morgan ve RBC Capital firmalarını danışman olarak ataması.

Uzmanlar BB10 ile yakalanacak başarının, muhtemel satış için ilk adım olacağı görüşünde birleşiyor. Başarı ile RIM'in 6$'a kadar düşen ancak 17$'a kadar yükselen hisse senetlerinde iki kata varan bir artış yaşanacağı ve satış sonucunda elde edilecek gelirin de böylece ikiye katlanacağı ifade ediliyor.

Firmanın donanım tarafına Microsoft ve Amazon tarafından ilgi gösterildiği iddia ediliyor. Asıl faaliyet alanları farklı olmasına rağmen, iki firma da tablet üretimi ile pazarda yerini almış durumda. Bu bakımdan RIM'in üretim bantlarını rahatlıkla yönetebilir.

Firmanın yazılım kısmına ise Google'a alternatif mobil işletim sistemlerini desteklemeyi planlayan Samsung'un ilgi gösterdiği vurgulanıyor. 

Yaşanan mali çalkantı ve CEO değişimi sonrası yeniden yapılanma sürecine giren RIM'in muhtemel bir satış ortaklığı aylardır konuşulan bir konu. Ancak BB10 ile rekabete yeniden ortak olan ve gelirlerini artıran RIM'in bunu satış avantajı olarak kullanması düşük ihtimal olarak kalabilir.


http://www.forbes.com/sites/benzingainsights/2013/01/22/is-research-in-motion-going-to-be-acquired/ Yorum Yaz
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broodofqueen 6 yıl
WhatsApp BB10'a gelmeyecek(çakal MS yüzünden).. Google'ın MS'e yaptığını MS'de BB'ye yapıyor :( WhatsApp bile tek başına ağır darbedir BB için.. Yalnız Android uygulamalarını çalıştıran emülatör ile bu sorun aşılabilirmi üstadlar? Deyiverin gari? Bu işletim sistemi beni ciddi heyecanlandırdı...
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dawras 6 yıl
android uyumu zaten bildiğim playbook da vardı ki eğer bunu BB10 cihazlara getirilirse gayet güzel olur çünkü gençlerede yönelik olur.Android desteğide oldumu instagram,whatsapp gibi bir sürü uygulamalar gelir.BB10 beni heycanlandıran bir platfrom eğer ki android desteği,güçlü bir donanım ve stabil sistem olursa iphone gibi cihazlarla karşılaştırabilir hale gelir.
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Avienova 6 yıl broodofqueen
broodofqueen

WhatsApp BB10'a gelmeyecek(çakal MS yüzünden).. Google'ın MS'e yaptığını MS'de BB'ye yapıyor :( WhatsApp bile tek başına ağır darbedir BB için.. Yalnız Android uygulamalarını çalıştıran emülatör ile bu sorun aşılabilirmi üstadlar? Deyiverin gari? Bu işletim sistemi beni ciddi heyecanlandırdı...

Whatsapp sıkıntı değilki, ilk zamanlarda çıkmaz 1 ay sonra çıkar ama çıkar. Oda olmazsa emülatör ile BB10'a uygun hale çevirilebilir. Bence asıl önemli olan RIM'in cihazlara ne ölçüde destek vereceği. 9800 alanlar OS7 yükleyemiyor, 9900 alanlarda BB10 yükleyemeyecek. Kendilerini akıllı zannedip bu çakallığa devam ederlerse, BB10 ilede kurtulamazlar.
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BarGoS 6 yıl
bis paketinin kalktığı falan yok aynen devam.fakat normal internet paketleri fiyatı ile aynı konumda fiyatlandırlacak ve böylece kullanıcı açısından hiç bir fark olmayacak.zaten ülkemizde şuandada bu şekilde işlemekte.isadece vodafone çakallık yapıp hem yuksek bis fiyatı hemde video izleyememe gibi kısıtlamalarla bizi kazıklıyor.avea ve turkcell normal net paketi fiyatına bis verıyor hemde full paket
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mustifanci 6 yıl
Blackberry yeni modelleriyle ve işletim sistemiyle pazara uyum sağlayacak gibi görünüyor. Ama tek sorun market bence, onu aşmaları lazım. Uygulama sayısı çok az, işe yarar 3-5 uygulama var. Bakalım onuda aşıcaz diyorlar.
Android 2.3 de çalışan tüm uygulamaları destekleyecekmiş.Bis kalkacakmıs bu şekilde whatsapp gibi internet uygulamaları normal paketlerle de açılabilir.
İddali geliyor rim daha ne olsun
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General. 6 yıl
Yani blackbery satılıyormu yoksa android gibi diğer firmalara lisanslanacakmı ben tam anlamadım
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kımyasal 6 yıl General.
web101
Yani blackbery satılıyormu yoksa android gibi diğer firmalara lisanslanacakmı ben tam anlamadım

Uzmanlar bb10 dan elde edilen yukselisi rim sirketi iyi degerlendirmeli ve donanim,yazilim departmanina talip olanlara satilabilecegini b7 taktigin RIM icin kurtulus oldugunu belirtiyorlar.
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