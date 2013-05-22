Analiz : Bu yıl 250 milyondan fazla tablet satılacak, 2017 yılında 600 milyona ulaşacak

Haber Editörü
Tablet pazarının sevkiyat konusunda PC pazarını geride bırakacağı artık genel bir beklenti haline geldi. Pek çok analiz birkaç yıl içerisinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyor.
Yapılan son bir analize göre, tablet pazarının bu yıl 254-256 milyon dolayında bir sevkiyata imza atacağı tahmin ediliyor. Yıl bazında pazarda yüzde 64-67 oranında bir yükseliş yaşanacak.
Apple'ın bu yıl 73 milyon civarında iPad modeli satacağı öngörülürken, markalı tablet modelleri de 83 milyon civarında satış yapacak. Çinli firmaların yoğun olduğu ucuz tablet modelleri ise 99 milyon sınırına dayanacak.
Gelecek yıl tahmin edilen tablet satışları 350 milyon civarında iken, 2017 yılında ise yaklaşık 580 milyon seviyesine ulaşacak.
Dizüstü pazarında ise 2013-2017 yılları arasında yatay bir çizgi bulunuyor ve pazarda yaklaşık olarak 200 milyon yıllık satış yapılması bekleniyor. 2017 yılında ise tablet satışları dizüstü satışlarını üçe katlıyor.
Dizüstü pazarında Windows 8 ile kendisini gösteren dokunmatik ekranlı ürünlerin pazarda yaygın segment haline geleceği düşünülüyor. 2013 yılında 50 milyon adet dokunmatik dizüstü sevkiyatı beklenirken, 2017 yılında ise bu rakam 100 milyona ulaşacak.
http://www.phonearena.com/news/250M-tablets-predicted-to-be-sold-this-year-nearly-600M-in-2017_id43274 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
artık donanımı çok küçülttüler bir zaman sonra öyle tabletler çıkacakki pc gücünü geçecekler belkide x86 tabletler var ama o kadar güçlü değil
İnternette gezinme hızları kabul edilebilir düzeyde bana kalırsa. Tamam bir laptop ile yarışamaz ama internette bir şeyler araştırmak da saatlerini almaz. İkisi arasında harcayacağınız zaman toplamda 5 dakikalık farkı geçmez zaten.
Benim açımdan olaya bakarsanız laptoplar çöp,neden diye sorarsanız,ben üniversitede okuyorum,hocalar slideshow ile ders anlatıyorlar,ya da pdf formatında makale veriyorlar,bunları ipad ile okuyabiliyorum,sunum hazırlayabiliyorum,araştırma yapıyorum,aynı işleri pcde yapsam 10 dakika kazanırım-kazanmam. Tableti sürekli çantamda dolaştırıyorum,gün içinde sürekli mekan değiştiriyorum zaten,tablet 600 gr,taşıması bir bilgisayara oranla oldukça zahmetsiz. Pili ekranı 13 saat açık tutmaya yetiyor. Ben günde maksimum 4-5 saat arasında kullanıyorum,bazen 2 bazen de 3 günde 1 defa şarj ediyorum. Pil ömrü de uzun oluyor. Ve sınıfta benim gibi günlük işlerini tabletten yapanların sayısı artmaya başladı. Laptop gereksiz bir yük gibi gelmeye başladı galiba. İnsanların çoğu bir sayfayı 2 sn geç açtığı ya da Fps oyunları oynatamadığı için tabletlerden şikayetçi değil sanırım,bu ivmelenmeyi böyle açıklayabiliriz.
Dediğiniz gibi,oyun ve surf hızı dışında laptoplardan pek bir eksikleri yok. Akşam gelip dersleri hallettikten sonra arkadaşlarla toplanıp masaüstü ya da laptoplardan lol oynuyoruz,masaüstünü sadece oyun için kullanmaya başladım,o kadar para vermiştim sisteme,günde iki saat çalışıyor. Hiç bir oyuncu adam tabletlerin ve telefonların yüzüne bakmaz,oyun yönünde haklısınız,basit oyunlar zevkli oluyor ama bir oyuncuyu elbette tatmin edebilecek oyunlar yok.