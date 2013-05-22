Analiz : Bu yıl 250 milyondan fazla tablet satılacak, 2017 yılında 600 milyona ulaşacak





Tablet pazarının sevkiyat konusunda PC pazarını geride bırakacağı artık genel bir beklenti haline geldi. Pek çok analiz birkaç yıl içerisinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyor.





Yapılan son bir analize göre, tablet pazarının bu yıl 254-256 milyon dolayında bir sevkiyata imza atacağı tahmin ediliyor. Yıl bazında pazarda yüzde 64-67 oranında bir yükseliş yaşanacak.





Apple'ın bu yıl 73 milyon civarında iPad modeli satacağı öngörülürken, markalı tablet modelleri de 83 milyon civarında satış yapacak. Çinli firmaların yoğun olduğu ucuz tablet modelleri ise 99 milyon sınırına dayanacak.





Gelecek yıl tahmin edilen tablet satışları 350 milyon civarında iken, 2017 yılında ise yaklaşık 580 milyon seviyesine ulaşacak.





Dizüstü pazarında ise 2013-2017 yılları arasında yatay bir çizgi bulunuyor ve pazarda yaklaşık olarak 200 milyon yıllık satış yapılması bekleniyor. 2017 yılında ise tablet satışları dizüstü satışlarını üçe katlıyor.





Dizüstü pazarında Windows 8 ile kendisini gösteren dokunmatik ekranlı ürünlerin pazarda yaygın segment haline geleceği düşünülüyor. 2013 yılında 50 milyon adet dokunmatik dizüstü sevkiyatı beklenirken, 2017 yılında ise bu rakam 100 milyona ulaşacak.

http://www.phonearena.com/news/250M-tablets-predicted-to-be-sold-this-year-nearly-600M-in-2017_id43274