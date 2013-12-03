Analiz : Bu yıl mikroişlemci pazarı yüzde 24 büyüyecek





Uzun süredir bilgisayar pazarında yaşanan durgunluğun olumsuz etkilediği sektörlerin başında şüphesiz mikroişlemci sektörü geliyor. Ancak akıllı telefon ve tabletlerin hızlı yükselişi sayesinde sektör bu riski atlatmayı başarıyor.





IHS tarafından yapılan bir analize göre mikroişlemci pazarı yıl sonunda 1.5 milyar yonga sevkiyatı rakamına ulaşmış olacak. Geçen yıl bu rakam 1.21 milyar seviyesinde iken yıl bazında artış yüzde 24 olacak. Bu rakamın içerisine AMD, Intel, Qualcomm, Samsung, NVIDIA, Apple gibi pek çok işlemci tasarımcısının istatistikleri dahil ediliyor.





Pazar yılın ilk çeyreğinde önceki yıl aynı döneme göre yüzde 27, ikinci çeyreğinde ise yüzde 24 büyümüştü. Üçüncü çeyrekte beklenen artış yüzde 19 iken, dördüncü çeyrekte ise yüzde 24.





Yazının başında da belirttiğimiz gibi PC pazarındaki durgunluk mikroişlemci sektörünü de olumsuz etkiliyor. Yılın ikinci çeyreğinde PC için tasarlanan işlemci satışı 84.3 milyon adet olurken, bu rakam geçen yıl aynı dönemde 89.9 milyon adet idi.





Mobil cihaz segmenti ise mikroişlemci sektörünü adeta ipten alıyor. Akıllı telefon pazarında işlemci sevkiyatları yüzde 38 artışla 202.9 milyon adede çıkarken, tablet pazarında ise bu rakam yüzde 40 artışla 53.5 milyon adede yükselmiş durumda.





Bundan sonra da mobil cihaz pazarının mikroişlemci sektörünü sırtlayacağı tahmin ediliyor. Zira PC pazarının yükselişe geçmesi beklentisi kısa vadede çok düşük kalıyor.

http://www.androidauthority.com/processor-sales-up-by-24-percent-thanks-to-smartphones-and-tablets-321412/