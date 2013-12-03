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Analiz : Bu yıl mikroişlemci pazarı yüzde 24 büyüyecek

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bu yıl mikroişlemci pazarı yüzde 24 büyüyecek

Uzun süredir bilgisayar pazarında yaşanan durgunluğun olumsuz etkilediği sektörlerin başında şüphesiz mikroişlemci sektörü geliyor. Ancak akıllı telefon ve tabletlerin hızlı yükselişi sayesinde sektör bu riski atlatmayı başarıyor.

IHS tarafından yapılan bir analize göre mikroişlemci pazarı yıl sonunda 1.5 milyar yonga sevkiyatı rakamına ulaşmış olacak. Geçen yıl bu rakam 1.21 milyar seviyesinde iken yıl bazında artış yüzde 24 olacak. Bu rakamın içerisine AMD, Intel, Qualcomm, Samsung, NVIDIA, Apple gibi pek çok işlemci tasarımcısının istatistikleri dahil ediliyor. 

Pazar yılın ilk çeyreğinde önceki yıl aynı döneme göre yüzde 27, ikinci çeyreğinde ise yüzde 24 büyümüştü. Üçüncü çeyrekte beklenen artış yüzde 19 iken, dördüncü çeyrekte ise yüzde 24.

Yazının başında da belirttiğimiz gibi PC pazarındaki durgunluk mikroişlemci sektörünü de olumsuz etkiliyor. Yılın ikinci çeyreğinde PC için tasarlanan işlemci satışı 84.3 milyon adet olurken, bu rakam geçen yıl aynı dönemde 89.9 milyon adet idi. 

Mobil cihaz segmenti ise mikroişlemci sektörünü adeta ipten alıyor. Akıllı telefon pazarında işlemci sevkiyatları yüzde 38 artışla 202.9 milyon adede çıkarken, tablet pazarında ise bu rakam yüzde 40 artışla 53.5 milyon adede yükselmiş durumda.

Bundan sonra da mobil cihaz pazarının mikroişlemci sektörünü sırtlayacağı tahmin ediliyor. Zira PC pazarının yükselişe geçmesi beklentisi kısa vadede çok düşük kalıyor.  

http://www.androidauthority.com/processor-sales-up-by-24-percent-thanks-to-smartphones-and-tablets-321412/ Yorum Yaz
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Statistik 5 yıl en beğenilen
"Bu rakamın içerisine AMD, ..., Qualcomm, Samsung, NVIDIA, Apple gibi pek çok işlemci tasarımcısının istatistikleri dahil ediliyor. "





Bunlar olmasa PC pazari da mikroislemci pazari da cok cok zor gunler yasayacakti Intel'in cimriligi yuzunden

"Bu rakamın içerisine AMD, ..., Qualcomm, Samsung, NVIDIA, Apple gibi pek çok işlemci tasarımcısının istatistikleri dahil ediliyor. "...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Sofiman 5 yıl
FPGA kitleri universitelerde yayginlastirsa siz o zaman mikroislemci piyasasini gorun
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darkaura 5 yıl
kisaca arm pazari buyuyecek. burdan bunu anliyoruz. x86 pc pazarinin dususu hala devam ediyor cunki.
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Statistik 5 yıl en beğenilen
"Bu rakamın içerisine AMD, ..., Qualcomm, Samsung, NVIDIA, Apple gibi pek çok işlemci tasarımcısının istatistikleri dahil ediliyor. "





Bunlar olmasa PC pazari da mikroislemci pazari da cok cok zor gunler yasayacakti Intel'in cimriligi yuzunden

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Master_Evil 5 yıl
bu pazarın önü açık daha da gelişir bu sene aynen devam
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Oyuncular ve şirketler olmasa pc biterdi.
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LOSSLESSGAME 5 yıl
Yakın gelecekte mobil sektörün lider olacağı bir gerçek. Ama yaklaşık 5 yıl sonra (belki sürmez) sektörü yeni inovasyonlar bekliyor olacak. Bu her zaman böyle olmuştur.
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Bradley Cooper 5 yıl
artık bilgisayar almaya pek yanaşan olmuyor. herkes telefon ve tablet alma derdinde haliyle bu pazar büyüyecek. ne güzel intel zamanında i3 i5 i7 diye devam ediyordu adamlar i7 de kaldı bu yüzden


1 Yanıt Yanıtla +3
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Okisht 5 yıl Bradley Cooper
VanpeL[TR]

artık bilgisayar almaya pek yanaşan olmuyor. herkes telefon ve tablet alma derdinde haliyle bu pazar büyüyecek. ne güzel intel zamanında i3 i5 i7 diye devam ediyordu adamlar i7 de kaldı bu yüzden




o dediğin sebepten i7'de kalmadı yalnız..
i7'nin 4. serisi çıktı bilmiyorum farkında mısın,
adamlar i modelli işlemcilerini 1. seri 2. seri şeklinde piyasaya sürüyor i17 i27 diye değil.
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