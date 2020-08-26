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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox

    Vodafone Redbox, 4.5G şebekesi üzerinden yüksek hızlı interneti ev interneti olarak kullanmanızı sağlıyor. Vodafone Redbox'da üç farklı tarife seçeneği bulunuyor.
    9 sa. (Son Güncelleme: 9 sa.)
    6,2b
    40
    97
    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox
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    Vodafone, Turkcell’in Superbox internetine rakip olacak Redbox’ı duyurdu. Vodafone Redbox, 4.5G şebekesi üzerinden yüksek hızlı interneti ev interneti olarak kullanmanızı sağlıyor. Bu sayede bulunduğunuz binada fiber altyapı, VDSL vs. bağlantısı olmasa bile yüksek hızda internet kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Vodafone Redbox’ı istediğiniz yere götürüp prizin olduğu her yerde internete bağlanabilirsiniz.

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    Vodafone Redbox’a abone olmak için 24 ay taahhütlü tarifelerden birini seçmek gerekiyor. Aylık 150 GB kotalı paket aylık 99,90 TL, 200 GB kotalı paket 129,90 TL, 15 Mbps hızındaki limitsiz internet ise 169,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Fiyatlara modem ücreti dahil.

    Vodafone Redbox’ın fiyatları Turkcell Superbox’a göre daha uygun. Vodafone’un 4.5G ağ kalitesi Turkcell’in 4.5G ağına göre geride olduğu için Redbox'a abone olmadan önce bu hizmeti kullanmayı düşündüğünüz lokasyonlarda Vodafone’un internet hızını ölçmekte fayda var.



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    Spider_hip (Doğan Eray) 8 sa. en beğenilen
    Hala mı kota bu devirde ya? Evde kotalı interneti kim ne yapsın. Hem de 2 sene. 4K reencode lanmış filmler bile 30gb. 4 film indir, sosyal medyada en fazla bir kaç video izle, gerisinde fotoğraflara bak. Hani oyun falan zaten hayal. 50gb-100gb olmuş aaa oyunlar. Vaat ettiklere şeye bak insanlara. tahahütün sonlarına göre zaten bir oyun olur 150gb. Sözde kota yasaklanmıştı. Ya insan utanıyor, Afrika'da adını sanını bilmediğimiz ülkenin internet kalitesi bizden daha iyi. 18 senede başarı bu mudur. Afrikada sineklerle boğuşan ülke kadar iyi yönetilemiyor mu bu her tarafı değerli güzelim vatan.
    Hala mı kota bu devirde ya? Evde kotalı interneti kim ne yapsın. Hem de 2 sene. 4K reencode lanmış filmler bile 30gb. 4 film indir, sosyal medyada en fazla bir ...
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    1 Yanıt Yanıtla +67
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    iriven (iriven ) 9 sa.
    Turkcell Superbox ile zor baş ederken Vodafone zaten düşük hız ile nasıl baş edecek. Oynat bakalım.
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    gorkem414 (Görkem Gülbaş) 7 sa. (düzenlendi)
    Sınırsız paket diye satılıyor.500 GB limit koymuşlar.Vodafone Hem upload hem download dahil 500 GB geçerseniz sorgusuz kapatabilirmiş.Bu oran turkcell de 1 tb download 500 GB upload.

    Ayrıca tek konumda kullanabiliyorsunuz.Başka yere taşıyamıyorsunuz.Ben başvurdum ama bunu görünce iptal istedim.



    Ayrıca ilk 12 ay 183 lira vergileri varmış.Sonraki 12 ay 169 tl. [>:]
    Sınırsız paket diye satılıyor.500 GB limit koymuşlar.Vodafone Hem upload hem download dahil 500 GB geçerseniz sorgusuz kapatabilirmiş.Bu oran turkcell de 1 tb d...
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    2 Yanıt Yanıtla +9
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    Yorumlar (65) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    GAPHOENİX52 11 dk.
    4.5G de 2 mbps hızın üstüne çıkmayan vodafone redbox'da mı verecek bu hızı
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    Gencbeyiin (Hasan Doğrul) 55 dk.
    • Redbox 4.5G – 150 GB ve Redbox 4.5G – 200 GB tarifeleleri kotalı tarifelerdir.
    • Paketin kotası bittiğinde internet kullanımı duracak ve talep edildiği takdirde web sitesinde içeriğine yer verilen uyumlu ek kota paketi satın alınabilir.
    • Redbox 15 Mbps-Limitsiz paketinin indirme hızı maksimum 15 Mbps’e kadardır tüm tarifelerin yükleme hızı maksimum 5 Mbps’e kadar sunulacaktır.
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    joven 1 sa.
    5g gelip yaygınlaşana kadar bunlardan bir cacık olmaz kullanıcı yoğunluğu 4g baz istasyonlarının karşılaması olası değil sürekli okyanusta fırtınalı bir deniz dalgası gibi hızlarda dalgalanmalar yaşanır
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    Eric Theodore Cartman. (Emre E.) 1 sa.
    2 sene mi
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    harem27 (Harun Çağlar) 2 sa.
    Sakın aklı olan Vodafone'dan uzak dursun vodafone önce müşteri hizmetlerine bir çeki düzen versin berbart ötesi
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    HA-DH 3 sa.
    kota değil, hızlar yarışmalı. Tüm Dünya'da bu böyle. şimdiden söyleyeyim Starlink hayata geçtiğinde eğer ülkeye gelmezse sebebi başta Tükümet olmakla beraber, PTK ve issler den hesap sorulmalı. Çünkü şu bilinmeli ki Starlink'te aynı Uber gibi olacaktır. Türkiye'de ki issler, müşteriler Starlink'e geçmesin diye sağlam altyapı çalışması yapacağına PTK baskı kurup Starlink'in Türkiye'de yasaklanmasını sağlayacaklardır. Başta paracellin bunun için mücade edeceğine eminim. Tahminimce bunların hepsi de bu iss olayından büyük lokmalar yemektedirler, ve biz halk olarak çok güzel bend over yanııı.. Welcome Turkiye.
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    gorkem414 (Görkem Gülbaş) 3 sa.
    vodafone.com.tr/...



    Detaylar burda arkadaşlar.
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    Smd.Eker98 4 sa.
    Superbox kullanıyorum aldığıma pişmanım ben yandım siz yanmayın
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    6equj5 2 sa. Smd.Eker98
    Tam olarak ne yaşadınız hocam? Altyapı olmadığı için almak zorundayım..
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    Bogachan_35 (Boğaçhan Şengün) 4 sa. (düzenlendi)
    Sabit internet gibi Mobil internet de ne yazık ki ülkemizde içler acısı bir durumda. İşim sebebi ile şu anda küçük bir kasabadayım ve oturduğum evde alt yapı olmadığından dolayı sabit internet bağlatamadım. İzmirde iken evimde 100 Mbit fiber internet kullanıyordum ve5 yaşındaki oğlum Youtube ve netflixten çizgi film seyretmeye alıştığından ciddi sıkıntı yaşadım. Vodafoneda VideoPass aldım , ama herneden ise bu ay 534 TL fatura geldi. Yazıktır , günahtır. 534 TL ... internet için ... Ukraynada da vodafone kullanıyorum. Limitsiz paket 220 grivna . Türk parası ile 60 TL60 tl ye sınırsız mobil internet kullanıyorsunuz .. yada sabit internet 500 mbit upload/500 mbit download 60 tl .. evet yanlış okumadınız.sadece 60 tl.. Yurt dışında bizdeki gibi 30-40 tane tarife yok.. 2-3 tarife var.. 5 gb , 10 gb ve Limitsiz.. Hepsi bu.. Ne yazıkki Türkiyedefirmalar anlaşmış , Türk insanını öpüyorlar. BTK denen kurum ise kullanıcılardan çok sanki onları koruyor. Gelelim Süperboxa ,24 ay taahhüt verilerek kotalı internetin bu fiyatlarla satılması çok anlamlı değil. Taahhüt olmasa , fiyatlar biraz daha kabul edilebilir seviyelere inerse mantıklı olacak . Ama bu şartlarda hiç bir operatörün mobil internet paketi hiç bir anlam ifade etmiyor. Udemy den bir eğitim seti izleyeceksin , Netflixden bir film seyredeceksin.. Gitti kota... Sonra anlamsız derecede pahallı ek paketler...Ben 50 yaşında bir inşaat mühendisiyim. İnterneti çok aktif kullanıyorum. Her gün yeni bir şey öğreniyorum , online eğitimler alıyorum.Udemy de 3-5 kursu aynı anda takip ediyorum. ( PHP , Bootstrap , Unity gibi ) netflix seyrediyorum ve işimle ilgili bazen excelde bazen autocad de birşey nasıl yapılır diye youtube videoları seyrediyorum. Kota benim gibi kullanıcılar için çok büyük sıkıntı.. Kotasız desen 200-300 lira paket fiyatları .. Bu işe bir çözüm bulmak lazım. Türkiye gerçeklerine uygun internet fiyatları olmalı.. Fiyatlar çok yüksek.Gençler artık bir çok şeyi internet üzerinden öğreniyor. Kurslar internetten düzenleniyor. Pandemi sürecinde eğitim bile internet üzerindenyapılmaya çalışıldı ancak ben oğlumun okulunun uyguladığı zoom üzerinde eğitimde gördüm ki , ne öğretmenlerin interneti ne de öğrencilerininterneti bu tür bir iş için uygun değil.. Örnek , benim 100 mbit download hızım vardı ancak 5 mbit upload hızım olması nedeni ile giden görüntüve ses sıkıntılıydı. Allahtan bir süre sonra 20 mbps çıktı da rahatladık. Başka ülkelerde , özellikle yakın coğrafyada komşularımızdaki gibi teknolojiye ulaşılabilir fiyatlarla herkesin ulaşabilmesini diliyorum.Süperbox da , evet iyi bir adım. Geç kalmış bir adım , eksik bir adım. Ama en azından başlangıç.. Umarım daha kaliteli bağlantıyı daha uygun şartlarda sunarlar.. Yoksa 24 ay taahhüt verip bu fiyatlarla , vodafone kalitesinde bir mobil interneti kimsenin ihtiyacını karşılayacağını sanmıyorum.Şahsi fikrim , tüm operatörlerin tatlı su kurnazlığını bırakıp kelime oyunları ile müşterilerini aldatarak ceplerindeki parayı almak yerineadam gibi hizmet sunarak , basit tarifelerle , mutlu abonelerinin sayısını artırarak daha fazla para kazanabileceklerini düşünüyorum.Devletin de sorumluluğunu yerine getirerek , Tüketiciyi aldatmayı marifet haline getirmiş olan iletişim operatörlerine bir çeki düzen vermesinin zamanının gelmiş olduğunu düşünüyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    ts2000 (Taner Kutlu) 3 sa. Bogachan_35
    Araştırmadım ancak Ukrayna bizimkiler gibi ülke altyapısının %70 inden fazlasına sahip olan bir kurumu özelleştirip bütün altyapıyı ve kozu bu özel şirkete bırakıcak kadar akıl yoksunu değillerdir diye düşünüyorum. Hal böyle olunca bu ülkede internet fiyatlarının makul fiyatlarda olması hayalden öteye gidemez.
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 4 sa.
    vodafone ve 4.5 G
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    6201 kez okundu.
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    vodafone redbox, superbox ve
    8 etiket daha 4.5g 4.5g internet internet ev interneti fiyatları ücreti Türkiye Haberleri Mobil Teknolojiler
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