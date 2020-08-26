Vodafone'dan Superbox'a rakip geldi: Vodafone Redbox

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Vodafone, Turkcell’in Superbox internetine rakip olacak Redbox’ı duyurdu. Vodafone Redbox, 4.5G şebekesi üzerinden yüksek hızlı interneti ev interneti olarak kullanmanızı sağlıyor. Bu sayede bulunduğunuz binada fiber altyapı, VDSL vs. bağlantısı olmasa bile yüksek hızda internet kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Vodafone Redbox’ı istediğiniz yere götürüp prizin olduğu her yerde internete bağlanabilirsiniz.

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Vodafone Redbox’a abone olmak için 24 ay taahhütlü tarifelerden birini seçmek gerekiyor. Aylık 150 GB kotalı paket aylık 99,90 TL, 200 GB kotalı paket 129,90 TL, 15 Mbps hızındaki limitsiz internet ise 169,90 TL olarak ücretlendiriliyor. Fiyatlara modem ücreti dahil.

Vodafone Redbox’ın fiyatları Turkcell Superbox’a göre daha uygun. Vodafone’un 4.5G ağ kalitesi Turkcell’in 4.5G ağına göre geride olduğu için Redbox'a abone olmadan önce bu hizmeti kullanmayı düşündüğünüz lokasyonlarda Vodafone’un internet hızını ölçmekte fayda var.

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