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Analiz : Bu yıl toplam Apple cihaz satışı Windows bağlantılı cihaz satışını geride bırakabilir

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Bu yıl toplam Apple cihaz satışı Windows bağlantılı cihaz satışını geride bırakabilir

Sadece iOS cihazları değil Mac cihazları ile de satışlarını her yıl artıran Apple, dev bir rakibini daha geride bırakmak üzere.

Gartner tarafından yapılan analize göre, bu yıl OS X ve iOS cihaz satışları, toplam olarak Windows ve Windows Phone cihaz satışlarını geçmek üzere.

Geçen yıl Apple, toplamda 159 milyon iOS ve OS X cihaz satışı yaparken, Microsoft ise 175 milyon bağlantılı masaüstü ve mobil cihaz satışına sahne olmuştu. Ancak bu yıl Apple'ın toplam satış hedefi 233 milyon üniteye yükselmiş durumda. Microsoft ise 181 milyon bağlantılı cihaz satışına ev sahipliği yapacak. Apple'ın hızlı bir yükselişle en dişli rakibi arasındaki farkı açacağı tahmin ediliyor.

Windows işletim sistemi bu dönemde hareketlenmeye başlasa da genel olarak satışları çok düşük. Bu bakımdan PC pazarındaki durgunluğun da etkisiyle satışlar yavaşlıyor. Nokia'nın yükü omuzladığı Windows Phone cephesinde ise satışları tetikleyecek bir etken bulunmuyor.

Ancak yine de Microsoft PC satışları bakımından Apple'ın bir hayli önünde. Apple sayı çokluğunu iOS cihazları ile elde ediyor.


http://www.techradar.com/news/computing/apple/apple-device-sales-projected-to-outpace-windows-for-the-first-time-1142908 Yorum Yaz
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oktayakgoz 6 yıl en beğenilen
Saçma sapan kıyaslamalar. Haber olarak bile verilmesi yanlış
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engurlu 6 yıl
Gartner 'a demişlerki Apple'ı önde göster de nasıl gösterirsen göster
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DH Misafiri 6 yıl
oyuna birde şu yönden bakılmalı apple amerika birleşik devletlerinin desteğini alıyor samsung güney koreli sizce hangisi yaşamaya devam edecek :D
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DH Misafiri 6 yıl
Vaala kıyaslama saçma macos %10 da bile değilken %70 leri heçen Windows satışlarını geçer burda insanları mobiliteye taşıcak olan gene Windows olucak beklenmedik bir iflas haricinde :D android bunu yapamıyor ve ios unda Windows gibi işletim sistemi karşısında pek şansı olmıcaktır. Mobilite derken ios tan bahsedemiyorum ve androidten bunlar Windows gibi komplike işletim sistemleri karşısında pek şansı yok windowsun en büyük avantajı RT bin yanında w8 de tablet kullanım arayuzu olması buda aynı işletim sistemini kullanabilmek bu en büyük avantaj zaten dünya uygulama sistemi Windows a çalışıyor
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tolgatelli 6 yıl
oktayakgoz
Saçma sapan kıyaslamalar. Haber olarak bile verilmesi yanlış

o zaman android için üff beee,muhteşemiharika mı demeliyiz,gerçekten saçma sapan kıyaslama olmuş,belki de editörler artık başka kullanıcı adlarıyla yorum yazdıkları içindir:)
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QuantumVM 6 yıl
Symbian zaten geçmişti Microsoft'u. Android'in de güya 750 milyon kullanıcısı var. Nicelik değil nitelik önemli.
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web17400 6 yıl
Her ne kadar bu haberdeki kıyaslama saçma gözükse de geleceğe dair çok önemli bir perspektif ortaya koymakta.MS gücünü herkesin kullandığı,bildiği bir platform olmasından almakta,bu gücü kaybetmesi sonu olur.Bizim nesil pc nesliyse,2000 yılından sonra doğanlar ise mobil nesil olacak gibi duruyor.Zaten dev firmaların mobile ve bulut bilişime önem vermeleri de bu gidişatın kanıtı.

Şu an üç firma geleceğe yön veriyor;apple,microsoft ve google.Apple mobilde savaşı kaybetmedi ama kapalı bir sistemle daha ne kadar dayanır bilemiyorum.Ms'nin asıl rakibi google bence.Google mobil alanda arkasına dev bir orduyu almış durumda,her ne kadar temeli sorunlu bir sistem olsa da olağanüstü donanım uyumu sayesinde üreticiler bu durumu görmezden geliyor.Ms windows'u mobil alana başarılı olarak aktarabilirse savaş zaten başlamadan bitebilir.Apple bile bu durumu görüp ipad mini ve daha ucuz bir ipad modeli üzerinde çalışıyor.Aslında apple bunları kar için değil tamamen yaygınlık için yapıyor.Çünkü pc'ye kaybettiği savaşı mobilde de kaybetmeyi istemiyor.

Ama benim asıl beklentim ms'den windows rt'nin neden tutunamadığını umarım anlamışlardır.Önemli olan herkesin bildiği windowsu tüm platformlara sunabilmeleri.Mesela wp8'in kişiselleştirme anlamındaki kıtlığının windows pc'lerle alakası yok.Pc için neredeyse sınırsız olan uygulama havuzu mobilde çok kıstlı vb...Biraz uzun oldu ama gelecek gerçekten mobilde :)
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homeedition88 6 yıl
standart bir kullanici dizustu bilgisayarini iletisim (skype, chat, facebook) web'de surf, oyun oynamak, biseyler izlemek icin kullaniyor. Kisaca tuketim icin bir de uretim kismi var ondada ofis calisani olarak yapilan tonlarca is var. Siz 3D Max deyin ben diyim program hazirlamak.
Olay su ki standart kullanici icin tablet almak daha az masrafli ve uzun sure sarj etmeden ozgurce kullanim olanaginin yani sira islerini de daha hizli yapabilme sansi veriyor. Apple tv'si, xbox yada ps3'u yaninda post pc denilen bir tablet ile mesela ipad ile standart bir kullanici cok rahat bir sekilde hayatini pcsiz devam ettirebiliyor.
Uretici kisimda ise microsoft cok kotu kazik atti windows 8 ile. Iki farkli masaustu, kullanissiz arayuz (masaustu yada buyuk ekranli dizustu bilgisayarlar icin) modern masaustu arayuzu yuzunden ekstra ram ve kaynak tuketimi sorunlari hem kullanicinin konsantrasyonunu dusuruyor hem de dikkatini dagitiyor. Bu da sadece benim sahsi fikrim degil
Forbes editoru link: forbes.com/...
Jakob Nielsen Insan ve bilgisayar etkilesimi doktoru link: nngroup.com/...
bu sorunlar yuzunden ofislerde artik mac urunleri tercih etmeye basladilar. Microsoft yazilimlari haric (visual studio v.b) piyasadaki hemen hemen tum yazilimlarin artik calistigi (hatta daha verimli calistigi)macler ileride bir cok firmanin top atmasina sebep olacak gibi gozukuyor. O yuzden arastirmalara laf atmadan once biraz arastirin edin lutfen.
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aydemir__black 6 yıl
Karşılaştırılma hatalı Apple başarılı göstermeye çalışmışlar.
İOS ile Windows Phone
OS X ile Windows
karşılaştırılmalı ikisi farklı plartfom. Mobil plartfomda Apple ezici üstünlüğü var Masaüstü ise Windows ezici üstünlüğü var. Bunları toplamanın bir anlamı yok. Plartfomları farklı.
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ErdemZen 6 yıl
Bir windows pc parça değişimi yapılarak 5-6 kullanılabildiği halde iPad kullanıcıları tabletlerini 1-2 içinde değiştirme eğiliminde. Sonuç olarak Apple satış rakamları açısından yaklaşsada kullanım oranında hala çok geride.
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QuantumVM 6 yıl
Elma ile armudun kıyaslandığı bi haber.
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engurlu 6 yıl
Gartner 'a demişlerki Apple'ı önde göster de nasıl gösterirsen göster
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enaz3posta 6 yıl
sadece os x sayisi verilmesi lazimdi
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