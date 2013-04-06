Analiz : Bu yıl toplam Apple cihaz satışı Windows bağlantılı cihaz satışını geride bırakabilir

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Sadece iOS cihazları değil Mac cihazları ile de satışlarını her yıl artıran Apple, dev bir rakibini daha geride bırakmak üzere.
Gartner tarafından yapılan analize göre, bu yıl OS X ve iOS cihaz satışları, toplam olarak Windows ve Windows Phone cihaz satışlarını geçmek üzere.
Geçen yıl Apple, toplamda 159 milyon iOS ve OS X cihaz satışı yaparken, Microsoft ise 175 milyon bağlantılı masaüstü ve mobil cihaz satışına sahne olmuştu. Ancak bu yıl Apple'ın toplam satış hedefi 233 milyon üniteye yükselmiş durumda. Microsoft ise 181 milyon bağlantılı cihaz satışına ev sahipliği yapacak. Apple'ın hızlı bir yükselişle en dişli rakibi arasındaki farkı açacağı tahmin ediliyor.
Windows işletim sistemi bu dönemde hareketlenmeye başlasa da genel olarak satışları çok düşük. Bu bakımdan PC pazarındaki durgunluğun da etkisiyle satışlar yavaşlıyor. Nokia'nın yükü omuzladığı Windows Phone cephesinde ise satışları tetikleyecek bir etken bulunmuyor.
Ancak yine de Microsoft PC satışları bakımından Apple'ın bir hayli önünde. Apple sayı çokluğunu iOS cihazları ile elde ediyor.
http://www.techradar.com/news/computing/apple/apple-device-sales-projected-to-outpace-windows-for-the-first-time-1142908 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o zaman android için üff beee,muhteşemiharika mı demeliyiz,gerçekten saçma sapan kıyaslama olmuş,belki de editörler artık başka kullanıcı adlarıyla yorum yazdıkları içindir:)
Şu an üç firma geleceğe yön veriyor;apple,microsoft ve google.Apple mobilde savaşı kaybetmedi ama kapalı bir sistemle daha ne kadar dayanır bilemiyorum.Ms'nin asıl rakibi google bence.Google mobil alanda arkasına dev bir orduyu almış durumda,her ne kadar temeli sorunlu bir sistem olsa da olağanüstü donanım uyumu sayesinde üreticiler bu durumu görmezden geliyor.Ms windows'u mobil alana başarılı olarak aktarabilirse savaş zaten başlamadan bitebilir.Apple bile bu durumu görüp ipad mini ve daha ucuz bir ipad modeli üzerinde çalışıyor.Aslında apple bunları kar için değil tamamen yaygınlık için yapıyor.Çünkü pc'ye kaybettiği savaşı mobilde de kaybetmeyi istemiyor.
Ama benim asıl beklentim ms'den windows rt'nin neden tutunamadığını umarım anlamışlardır.Önemli olan herkesin bildiği windowsu tüm platformlara sunabilmeleri.Mesela wp8'in kişiselleştirme anlamındaki kıtlığının windows pc'lerle alakası yok.Pc için neredeyse sınırsız olan uygulama havuzu mobilde çok kıstlı vb...Biraz uzun oldu ama gelecek gerçekten mobilde :)
Olay su ki standart kullanici icin tablet almak daha az masrafli ve uzun sure sarj etmeden ozgurce kullanim olanaginin yani sira islerini de daha hizli yapabilme sansi veriyor. Apple tv'si, xbox yada ps3'u yaninda post pc denilen bir tablet ile mesela ipad ile standart bir kullanici cok rahat bir sekilde hayatini pcsiz devam ettirebiliyor.
Uretici kisimda ise microsoft cok kotu kazik atti windows 8 ile. Iki farkli masaustu, kullanissiz arayuz (masaustu yada buyuk ekranli dizustu bilgisayarlar icin) modern masaustu arayuzu yuzunden ekstra ram ve kaynak tuketimi sorunlari hem kullanicinin konsantrasyonunu dusuruyor hem de dikkatini dagitiyor. Bu da sadece benim sahsi fikrim degil
Forbes editoru link: forbes.com/...
Jakob Nielsen Insan ve bilgisayar etkilesimi doktoru link: nngroup.com/...
bu sorunlar yuzunden ofislerde artik mac urunleri tercih etmeye basladilar. Microsoft yazilimlari haric (visual studio v.b) piyasadaki hemen hemen tum yazilimlarin artik calistigi (hatta daha verimli calistigi)macler ileride bir cok firmanin top atmasina sebep olacak gibi gozukuyor. O yuzden arastirmalara laf atmadan once biraz arastirin edin lutfen.
İOS ile Windows Phone
OS X ile Windows
karşılaştırılmalı ikisi farklı plartfom. Mobil plartfomda Apple ezici üstünlüğü var Masaüstü ise Windows ezici üstünlüğü var. Bunları toplamanın bir anlamı yok. Plartfomları farklı.
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