Analiz : Bu yıl toplam Apple cihaz satışı Windows bağlantılı cihaz satışını geride bırakabilir





Sadece iOS cihazları değil Mac cihazları ile de satışlarını her yıl artıran Apple, dev bir rakibini daha geride bırakmak üzere.





Gartner tarafından yapılan analize göre, bu yıl OS X ve iOS cihaz satışları, toplam olarak Windows ve Windows Phone cihaz satışlarını geçmek üzere.





Geçen yıl Apple, toplamda 159 milyon iOS ve OS X cihaz satışı yaparken, Microsoft ise 175 milyon bağlantılı masaüstü ve mobil cihaz satışına sahne olmuştu. Ancak bu yıl Apple'ın toplam satış hedefi 233 milyon üniteye yükselmiş durumda. Microsoft ise 181 milyon bağlantılı cihaz satışına ev sahipliği yapacak. Apple'ın hızlı bir yükselişle en dişli rakibi arasındaki farkı açacağı tahmin ediliyor.





Windows işletim sistemi bu dönemde hareketlenmeye başlasa da genel olarak satışları çok düşük. Bu bakımdan PC pazarındaki durgunluğun da etkisiyle satışlar yavaşlıyor. Nokia'nın yükü omuzladığı Windows Phone cephesinde ise satışları tetikleyecek bir etken bulunmuyor.





Ancak yine de Microsoft PC satışları bakımından Apple'ın bir hayli önünde. Apple sayı çokluğunu iOS cihazları ile elde ediyor.





http://www.techradar.com/news/computing/apple/apple-device-sales-projected-to-outpace-windows-for-the-first-time-1142908