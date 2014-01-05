Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Dijital müzik satışı ilk kez düşüşte plak satışları yükseliyor

5 yıl
5,3b
1
1
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Dijital müzik satışı ilk kez düşüşte plak satışları yükseliyor

Steve Jobs'un plak şirketleriyle yaptığı anlaşmalar sonrasında 2003 yılında iTunes Store açılmış ve dijital müzik satışı başlamıştı. Müzik dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu tarih sonrasında iTunes büyük gelirler elde etti ve hali hazırda en büyük dijital müzik satıcısı olarak kabul ediliyor. 

Ancak ABD'de geçen yılı içine alan bir araştırma, dijital müzik satışlarında 2003 yılından bu yana ilk kez düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre dijital şarkı satışları geçen yıl yüzde 5.7 düşüşle 1.26 milyar birim oldu. Dijital albüm satışları ise yüzde 0.1 ile 117.6 milyon oldu.

Toplam albüm satışlarında yüzde 8.4 düşüş yaşandı ve 289 milyon adede geriledi. CD satışları yüzde 14.5 düşüşle 165.4 milyon olurken, milyonluk satış rakamını geçen parça sayısı da bu yıl yine düşüşle 106 oldu.

Dijital müzik endüstrisinde yaşanan düşüşe rağmen, modern plaklar yüzde 31 artışla 4.55 milyon satıştan 6 milyon satışa yükseldi. Son yıllarda ilk hallerinden daha modern bir görünüme kavuşan plaklar tüketici tarafında yeniden ilgi görmeye başladı. Pek çok müziksever vinil olarak da tanımlanan plakların yaygınlaşması için yoğun bir çaba harcıyor ve kampanyalar düzenliyor.

Dijital müzik satışlarındaki düşüşün en büyük sebebi olarak ise Spotify, Deezer, Rdio gibi müzik akış hizmetlerinin yaygınlaşması gösteriliyor. Kullanıcılar aylık belirli bir ücret karşılığında sınırsız müzik dinleyebiliyor. Hizmet ise plak şirketlerine belirli bir yüzde ile lisans bedeli ödüyor ve ortada net bir satış rakamı da olmuyor. 

http://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/5855162/digital-music-sales-decrease-for-first-time-in-2013 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
swat882 5 yıl
spotify iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Samsung GamePad video inceleme: Akıllı telefonlar için oyun kontrolcüsü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim