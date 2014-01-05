Analiz : Dijital müzik satışı ilk kez düşüşte plak satışları yükseliyor





Steve Jobs'un plak şirketleriyle yaptığı anlaşmalar sonrasında 2003 yılında iTunes Store açılmış ve dijital müzik satışı başlamıştı. Müzik dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu tarih sonrasında iTunes büyük gelirler elde etti ve hali hazırda en büyük dijital müzik satıcısı olarak kabul ediliyor.





Ancak ABD'de geçen yılı içine alan bir araştırma, dijital müzik satışlarında 2003 yılından bu yana ilk kez düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre dijital şarkı satışları geçen yıl yüzde 5.7 düşüşle 1.26 milyar birim oldu. Dijital albüm satışları ise yüzde 0.1 ile 117.6 milyon oldu.





Toplam albüm satışlarında yüzde 8.4 düşüş yaşandı ve 289 milyon adede geriledi. CD satışları yüzde 14.5 düşüşle 165.4 milyon olurken, milyonluk satış rakamını geçen parça sayısı da bu yıl yine düşüşle 106 oldu.





Dijital müzik endüstrisinde yaşanan düşüşe rağmen, modern plaklar yüzde 31 artışla 4.55 milyon satıştan 6 milyon satışa yükseldi. Son yıllarda ilk hallerinden daha modern bir görünüme kavuşan plaklar tüketici tarafında yeniden ilgi görmeye başladı. Pek çok müziksever vinil olarak da tanımlanan plakların yaygınlaşması için yoğun bir çaba harcıyor ve kampanyalar düzenliyor.





Dijital müzik satışlarındaki düşüşün en büyük sebebi olarak ise Spotify, Deezer, Rdio gibi müzik akış hizmetlerinin yaygınlaşması gösteriliyor. Kullanıcılar aylık belirli bir ücret karşılığında sınırsız müzik dinleyebiliyor. Hizmet ise plak şirketlerine belirli bir yüzde ile lisans bedeli ödüyor ve ortada net bir satış rakamı da olmuyor.

http://www.billboard.com/biz/articles/news/digital-and-mobile/5855162/digital-music-sales-decrease-for-first-time-in-2013