Analiz : Dijital müzik satışları geçen yıl yüzde 9-12 azaldı, abonelik sistemleri yüzde 54 büyüdü





Son iki yıldır müzik endüstrisinin yeni bir trende doğru yöneldiğini görüyoruz. iTunes ile birlikte dijital müzik satışına merhaba diyen endüstri artık aylık abonelik sistemini daha çok tercih etmeye başladı.





Yapılan son analizlere göre abonelik tarzındaki müzik servisleri yüzde 54 büyüme gösterirken, dijital müzik satışları ise yüzde 9-12 oranında düşüş yaşadı. Geçen yıl itibariyle abonelik servislerinde toplam 164 milyar parça dinlendi. Dijital albüm satışları 117.6 milyon, dijital parça satışları ise 1.26 milyar olarak gerçekleşti. Toplam fiziksel ve dijital albüm satışları ise 257 milyona geriledi.





Geçen yıl parlak bir dönem yaşayan diğer bir sektör ise plak sektörü oldu. Geçen yıl toplamda 9.2 milyon adet plak satılırken, artış oranı ise yüzde 52 seviyesine çıktı. ABD'de birbiri ardına açılan plak üretim tesisleri bu sektörün daha da büyüyeceğini gösteriyor.





Müzik piyasasında Spotify, Deezer, Rdio gibi abonelik bazlı müzik platformları liderliği çekiyor. Apple geçtiğimiz yıl Beats firmasını satın alarak iTunes Radio servisini geliştirmeyi amaçlıyor. Google da kendi müzik hizmeti için Songza firmasını satın almıştı. Servisler çeşitli promosyonlarla abone sayısını artırmayı hedefliyor.

http://appleinsider.com/articles/15/01/02/digital-music-sales-dropped-9-in-2014-while-streaming-surged-54