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Analiz : Dijital müzik satışları geçen yıl yüzde 9-12 azaldı, abonelik sistemleri yüzde 54 büyüdü

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Dijital müzik satışları geçen yıl yüzde 9-12 azaldı, abonelik sistemleri yüzde 54 büyüdü

Son iki yıldır müzik endüstrisinin yeni bir trende doğru yöneldiğini görüyoruz. iTunes ile birlikte dijital müzik satışına merhaba diyen endüstri artık aylık abonelik sistemini daha çok tercih etmeye başladı. 

Yapılan son analizlere göre abonelik tarzındaki müzik servisleri yüzde 54 büyüme gösterirken, dijital müzik satışları ise yüzde 9-12 oranında düşüş yaşadı. Geçen yıl itibariyle abonelik servislerinde toplam 164 milyar parça dinlendi. Dijital albüm satışları 117.6 milyon, dijital parça satışları ise 1.26 milyar olarak gerçekleşti. Toplam fiziksel ve dijital albüm satışları ise 257 milyona geriledi. 

Geçen yıl parlak bir dönem yaşayan diğer bir sektör ise plak sektörü oldu. Geçen yıl toplamda 9.2 milyon adet plak satılırken, artış oranı ise yüzde 52 seviyesine çıktı. ABD'de birbiri ardına açılan plak üretim tesisleri bu sektörün daha da büyüyeceğini gösteriyor. 

Müzik piyasasında Spotify, Deezer, Rdio gibi abonelik bazlı müzik platformları liderliği çekiyor. Apple geçtiğimiz yıl Beats firmasını satın alarak iTunes Radio servisini geliştirmeyi amaçlıyor. Google da kendi müzik hizmeti için Songza firmasını satın almıştı. Servisler çeşitli promosyonlarla abone sayısını artırmayı hedefliyor.  

http://appleinsider.com/articles/15/01/02/digital-music-sales-dropped-9-in-2014-while-streaming-surged-54 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
İnsan belli bir zaman sonra aynı müzikten sıkılıyor, bir albümdeki her parça da devilmiyor. Albüm 10 tl civarı tekli parçalar 2 tl civarı filan. Bunun yerine aylık abonelik yapmak daha mantıklı oluyor. Hem her cihazda aynı abonelik kullanılabiliyor hem de tüm arşiv çevrimdışı dinlemek de dahil tamamen ellerinizin altında oluyor.
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umut_baris 4 yıl
Spotify Premium istediğim kadar dinlememe müsade ediyor. Albüm başına para mı vereceğim? Konserlerden para kaldırıyorlar yeterince zaten.
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napolyon94 4 yıl
Aylik 5 lira fizy gayet mantikli son 1 senedir hic almbum satin almadim
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DH Misafiri 4 yıl
her nekadar emege saygi onemliysede luks icinde yuzen bir sektoru dahada zenginlestirmek icin para vermeyi mantikli bulmuyorum vermiyorumda
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xmasx 4 yıl
Birde ininal kartla veya paypal ile odeme yapabilseydik.
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M.M.G 4 yıl xmasx
ozzy_carpe
Birde ininal kartla veya paypal ile odeme yapabilseydik.

İninal kartla üyelik alınabiliyor. Şuan hali hazırda spotify premium üyeliğe sahibim ininal kart ile almıştım üyeliği.

İyi forumlar.
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doctor_bey 4 yıl
Böyle bir şeyin olması kaçınılmazdı zaten,bir albüme 10 lira vereceğime (atıyorum) aylık sınırsız hizmetlere para veririm; daha mantıklı ve ekonomik buluyorum
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