Analiz : Geçen yıl sunucu pazarı gelirleri düştü





Sunucu pazarının en önemli oyuncularından birisi olan IBM'in alt seviye sunucu bölümünü Lenovo'ya satmasının ardından pazardaki son durum da mercek altına alınmıştı. Analizler pazarda işlerin iyi gitmediğini belirtiyor.





Yapılan yeni bir analize göre geçen yıl global sunucu sevkiyatlarında yüzde 2.1 artış yaşanırken, gelirlerde de yüzde 4.5 azalma yaşandı. Geçen yılın son çeyreğinde ise yine global sevkiyat rakamları yüzde 3.2 artarken, gelirler ise yıl bazında yüzde 6.6 gibi rekor bir seviyede düşüş yaşadı.





Sevkiyatların en fazla büyüdüğü ülkeler Asya/Pasifik bölgesi, Japonya ve Kuzey Amerika olarak sıralandı. Ancak gelir bazında ülkelerin hepsi düşerken sadece Asya/Pasifik bölgesi yüzde 0.6 büyüdü.





Sunucu pazarında HP liderliğini sürdürürken, yıllık yüzde 6 büyüme ile gelirlerini 3.8 milyar dolara çıkardı ve yüzde 28.1 pazar payı elde etti. Sevkiyatlarda da yine HP yüzde 8.7 büyüme ile liderliğini korudu. IBM ise yüzde 28.9 ile en büyük düşüş oranı elde eden firma oldu. Huawei'nin ise yüzde 187 oranındaki büyümesi dikkat çekti.





Sunucu pazarında özellikle web tabanlı uygulamalar için oluşan talepte büyük bir artış var. Bulut altyapısının da etkisiyle kurumsal sunucu taleplerinde durgunluk yaşanıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20140227PR204.html