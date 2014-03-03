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Analiz : Geçen yıl sunucu pazarı gelirleri düştü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Geçen yıl sunucu pazarı gelirleri düştü

Sunucu pazarının en önemli oyuncularından birisi olan IBM'in alt seviye sunucu bölümünü Lenovo'ya satmasının ardından pazardaki son durum da mercek altına alınmıştı. Analizler pazarda işlerin iyi gitmediğini belirtiyor.

Yapılan yeni bir analize göre geçen yıl global sunucu sevkiyatlarında yüzde 2.1 artış yaşanırken, gelirlerde de yüzde 4.5 azalma yaşandı. Geçen yılın son çeyreğinde ise yine global sevkiyat rakamları yüzde 3.2 artarken, gelirler ise yıl bazında yüzde 6.6 gibi rekor bir seviyede düşüş yaşadı.

Sevkiyatların en fazla büyüdüğü ülkeler Asya/Pasifik bölgesi, Japonya ve Kuzey Amerika olarak sıralandı. Ancak gelir bazında ülkelerin hepsi düşerken sadece Asya/Pasifik bölgesi yüzde 0.6 büyüdü.

Sunucu pazarında HP liderliğini sürdürürken, yıllık yüzde 6 büyüme ile gelirlerini 3.8 milyar dolara çıkardı ve yüzde 28.1 pazar payı elde etti. Sevkiyatlarda da yine HP yüzde 8.7 büyüme ile liderliğini korudu. IBM ise yüzde 28.9 ile en büyük düşüş oranı elde eden firma oldu. Huawei'nin ise yüzde 187 oranındaki büyümesi dikkat çekti.

Sunucu pazarında özellikle web tabanlı uygulamalar için oluşan talepte büyük bir artış var. Bulut altyapısının da etkisiyle kurumsal sunucu taleplerinde durgunluk yaşanıyor.  

http://www.digitimes.com/news/a20140227PR204.html Yorum Yaz
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batkent 5 yıl en beğenilen
IBM artık ne üretiyor hiç bilmiyorum
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haqy 5 yıl
İçerik artarken sunucu tarafının gerilemesi ilginç bir durum.
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E_Aydin35 5 yıl
Beni şaşırtan bir haber oldu aslında.
Günümüzde sunucuların önemi katlanarak artıyor diye düşünüyordum, kullanan kitle ve internet tüketicisi arttıkça daha fazla hizmet vermeyi hedefleyen, insanları bir ortamda toplayıp barındıran sistemlerin, sunucuların daha fazla rağbet görmesi esas olmazmı?
Bulut altyapısı kurumsal sunucu taleplerini azaltıyor da, VPN(Özel Sanal Ağ) teknolojisi de buna paralel yaygınlaşıyor.
Aynı zamanda bulut depolama sistemlerini de sonuçta suucular barındırıyor..
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batkent 5 yıl en beğenilen
IBM artık ne üretiyor hiç bilmiyorum
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Thomassee 5 yıl
IBM artık teknoloji sektörünün en büyük patent üreticisi.

Bu stratejileri de çok başarılı.

Önümüzdeki 20-30 yılın teknolojileri zaten ellerinde.

Sadece patent geliriyle rekorlar kırıyorlar.

Eskiden üretim de yapıyorlardı fakat bunun gereksiz olduğunu anladılar.

En çok saygı duyduğum firmalardan biridir.

Google,Apple,Microsoft ...vs bunlardan her zaman bir kademe üsttedir.

Çünkü saf teknoloji üretiyorlar
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bayraak 5 yıl
Google a Super Computer yazıp çıkan ilk resimi habere çakmışsınız
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