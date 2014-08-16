Analiz : Gelişmekte olan ülke pazarlarında Phablet cihazları revaçta





Samsung'un Galaxy Note akıllı telefon serisi ile başlattığı Phablet segmenti önemli bir rol üstlenir hale geldi ve küçük boyutlu tablet segmentinden pay çalmaya başladı. Analizler gelişmekte olan ülkelerde Phablet cihazlarına ilginin büyük olduğunu gösteriyor.





Gelişmekte olan ülkelerde bir araştırma yapan Jana firması, en popüler akıllı telefonların en az 5 inçlik ekrana sahip olduğunu tespit etmiş. 9 ülkede yapılan ankette önemli bir oran 5.5 inç ve üzeri akıllı telefon istediğini belirtmiş. 5 inçlik akıllı telefonlar da yine revaçta olan cihazlar. Ankette 4-5 inç arasındaki modellere ilgi gösterilmediği görülürken, 4 inçlik modellere belirli bir ilginin olduğu ortaya çıkmış.





Araştırmaya göre tüketiciler hepsi-bir-arada eğlence sistemi sunan akıllı telefonları daha fazla tercih ediyor. Video izleme, internette gezinti, fotoğraf görüntüleme veya oyun oynama gibi işlemler ekran büyük olduğunda daha eğlenceli hale geliyor. Ayrıca bir tableti olmayan kullanıcılar Phablet cihazlara daha fazla ilgi gösteriyor.





Ayrıca Çinli ve Hintli üreticilerin çok uygun fiyatlarda Phablet cihazları sunuyor olması ilgiyi artıran diğer bir etken. Samsung veya LG gibi amiral gemi modellerine duruma göre 800$-1000$ arasında değişen fiyatlar ödemek istemeyen Asyalılar bu bakımdan ucuz Phablet modellerine daha fazla ilgi gösteriyor.

http://thenextweb.com/asia/2014/08/14/report-people-in-emerging-markets-prefer-big-smartphones-heres-why/