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Analiz : Gelişmekte olan ülke pazarlarında Phablet cihazları revaçta

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Gelişmekte olan ülke pazarlarında Phablet cihazları revaçta

Samsung'un Galaxy Note akıllı telefon serisi ile başlattığı Phablet segmenti önemli bir rol üstlenir hale geldi ve küçük boyutlu tablet segmentinden pay çalmaya başladı. Analizler gelişmekte olan ülkelerde Phablet cihazlarına ilginin büyük olduğunu gösteriyor. 

Gelişmekte olan ülkelerde bir araştırma yapan Jana firması, en popüler akıllı telefonların en az 5 inçlik ekrana sahip olduğunu tespit etmiş. 9 ülkede yapılan ankette önemli bir oran 5.5 inç ve üzeri akıllı telefon istediğini belirtmiş. 5 inçlik akıllı telefonlar da yine revaçta olan cihazlar. Ankette 4-5 inç arasındaki modellere ilgi gösterilmediği görülürken, 4 inçlik modellere belirli bir ilginin olduğu ortaya çıkmış.

Araştırmaya göre tüketiciler hepsi-bir-arada eğlence sistemi sunan akıllı telefonları daha fazla tercih ediyor. Video izleme, internette gezinti, fotoğraf görüntüleme veya oyun oynama gibi işlemler ekran büyük olduğunda daha eğlenceli hale geliyor. Ayrıca bir tableti olmayan kullanıcılar Phablet cihazlara daha fazla ilgi gösteriyor. 

Ayrıca Çinli ve Hintli üreticilerin çok uygun fiyatlarda Phablet cihazları sunuyor olması ilgiyi artıran diğer bir etken. Samsung veya LG gibi amiral gemi modellerine duruma göre 800$-1000$ arasında değişen fiyatlar ödemek istemeyen Asyalılar bu bakımdan ucuz Phablet modellerine daha fazla ilgi gösteriyor.  

http://thenextweb.com/asia/2014/08/14/report-people-in-emerging-markets-prefer-big-smartphones-heres-why/ Yorum Yaz
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soneday 5 yıl
3 gün önce asus zenfone ile 6inc lik telefona geçtim
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DH Misafiri 5 yıl
Yahu akım makım yok. Artık telefon denilen cihazı taşimak istemiyoruz. Bilgisayarimizi tabletimizi tasimak istiyoruz. Yok buyuyomus falan filan... zaten buyusun istiyorum ben isteyen kucuk telefonuyla gezsin.
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talib kweli 5 yıl
Concord phablet mithiş adamları çaldırın kapatın onlar sizi arıyor hem de bugüne özel 1699 tl den 299 tlye düşmüş. İçinde yok yok kuran-ı kerim uygulamaları var şarj adaptörü var


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mehmetoguzderin 5 yıl
LG G3 daha çerçevesiz olup menü butonları tuşlu olsa tam medya cihazı.
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darkaura 5 yıl
Herkez klasik buyuk telefonmu muhabbetine girmis ama olay telefon degil anliyamamissiniz. Haberin icindede soyluyor, ayri tablet almak yerine herseyi yapan tek cihaz istiyorlar. Zengin batida birinin genelde hem pc si hem tableti hemde telefonu oluyor ama daha kisitli butcedeki gelismekde olan ulkelerde hepsini ayri ayri alamiyacaklarindan, hepsinin isini gorcek ekonomik phapletler tercih ediliyor. Olay bu.
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keskin53 5 yıl
benda o akıma yakalananlardanım (pırhanaa grande 5.7 inç)
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Newells Old Boys 5 yıl
En ideali bana göre 4.5 inç
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FERFEROS 5 yıl
Doğrudur. Galaxy Note serisi telefon kullanan en az 10 tanıdığım var.
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khytr89 5 yıl
Yakinda harita gibi katlanan teller goruruz gibi.. tamam eglence ve internet buyuk ekranli telefonlarda daha iyi ama toplu tasima araclarinda ayakta yolculuk edince tam bir iskence :)
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kemalboran 5 yıl
Şu "gelişmekte olan ülke" lafına da hastayım ha. Gelişmemiş, geri kalmış ülkenin kibarcası.
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xmasx 5 yıl
En ideali 5.2 inc ekran bence, (bakınız LG G2) vede daha buyugunu tasimak eziyet olurdu resmen.
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