Analiz : Gençler arasında sosyal medyanın trendi düşüyor

Haber Editörü
Son yıllarda büyük ivme kazanan kullanıcı sayıları ile en kabalalık ülkelere yaklaşan sosyal ağlar, artık olabilecekleri en zirve noktada sayılıyor. Yapılan son analizler ise gençler arasında sosyal ağların trendinin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Piper Jaffray tarafından 5000 genç arasında yapılan anket sonuçlarına göre; geçen yıl elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında Facebook'un en önemli sosyal medya sitesi olduğunu düşünenler yüzde 32'den yüzde 22'ye gerilemiş durumda. En büyük azalma Facebook'ta yaşanmış. YouTube'un en önemli sosyal ağ olduğunu düşünenler ise yüzde 26'dan yüzde 23'e gerilemiş. Twitter ise 1 puanlık bir gerileme yaşamış. Aynı şekilde Google+, Flickr gibi sosyal ağlarda da düşüş yaşanıyor.
Gençlerin yöneldiği siteler ise artık mesajlaşma ve daha aktif yorum yazılan sosyal ağlar olarak belirginleşiyor. Bunlar arasında Vanelo, Vine, Snapchat, Kik ve 4Chan ilk 5'te yer alıyor. Zaten son dönemlerde en dikkat çekici ve hızlı büyüyen uygulamalar arasında WhatsApp, MessageMe gibi örneklerin olması bunun göstergesi.
Anket kullanım açısından değil, düşünce açısından sosyal ağları merce altına alıyor. Hali hazırda sosyal ağlar kullanıcı sayısını artırmaya devam ettiği için bu fikirlerin anlık olarak bir etkisinin olacağı söylenemez. Ancak özellikle gençlerin sosyal ağlara olan ilgisini kaybetmesi, gelecek yıllar açısından bir tehdit oluşturabilir.
http://www.technobuffalo.com/2013/04/14/social-media-not-so-popular-with-teens-now/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerci bu senede sabahlari kalkip dh anasayfa haberlerine bakiyorum. Bende biraz ilerleme var sanirim
Artık insanlar direkt sohbet istiyorlar.Anı yaşamak istiyorlar.Sanal şeyler bir hevesti ve insanın ruhuna aykırı olduğu için bırakılmaya başlandı.
Ben mesela akıllı telefonlarımı sattım şimdi tuşlu basit telefon kullanıyorum.Hayattan daha fazla keyif alıyorum, hayatı kaçırmıyorum.Yolda insanları görüyorum , elleri telefonda gözleri ekranda , dışarı ile bağlantılarını kesmişler.Sosyal medyada takılıyorlar ve kendilerini yalnız hissetmiyorlar.Ama aslından en büyük yalnızlığı onlar yaşıyorlar