Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Analiz : Gençler arasında sosyal medyanın trendi düşüyor

6 yıl
515
1
8
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Analiz : Gençler arasında sosyal medyanın trendi düşüyor

Son yıllarda büyük ivme kazanan kullanıcı sayıları ile en kabalalık ülkelere yaklaşan sosyal ağlar, artık olabilecekleri en zirve noktada sayılıyor. Yapılan son analizler ise gençler arasında sosyal ağların trendinin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.
Piper Jaffray tarafından 5000 genç arasında yapılan anket sonuçlarına göre; geçen yıl elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında Facebook'un en önemli sosyal medya sitesi olduğunu düşünenler yüzde 32'den yüzde 22'ye gerilemiş durumda. En büyük azalma Facebook'ta yaşanmış. YouTube'un en önemli sosyal ağ olduğunu düşünenler ise yüzde 26'dan yüzde 23'e gerilemiş. Twitter ise 1 puanlık bir gerileme yaşamış. Aynı şekilde Google+, Flickr gibi sosyal ağlarda da düşüş yaşanıyor.
Gençlerin yöneldiği siteler ise artık mesajlaşma ve daha aktif yorum yazılan sosyal ağlar olarak belirginleşiyor. Bunlar arasında Vanelo, Vine, Snapchat, Kik ve 4Chan ilk 5'te yer alıyor. Zaten son dönemlerde en dikkat çekici ve hızlı büyüyen uygulamalar arasında WhatsApp, MessageMe gibi örneklerin olması bunun göstergesi.
Anket kullanım açısından değil, düşünce açısından sosyal ağları merce altına alıyor. Hali hazırda sosyal ağlar kullanıcı sayısını artırmaya devam ettiği için bu fikirlerin anlık olarak bir etkisinin olacağı söylenemez. Ancak özellikle gençlerin sosyal ağlara olan ilgisini kaybetmesi, gelecek yıllar açısından bir tehdit oluşturabilir. 

http://www.technobuffalo.com/2013/04/14/social-media-not-so-popular-with-teens-now/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EddyCue 6 yıl en beğenilen
turkiye'deki twitter zaten futbol yuzunden agzina edilmis durumda. insanlar bu kadar ahmak olabilir mi yahu. hakkaten IQ su dusuk bizim insanin.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
iyi yetişmiş ve yetiştirilmiş genç nesilde sorun olmaz. kullanım amacını aşmadıktan problem yok. Diğer Ülkelerdeki durum hakkında bir bilgim yok. bu ülkedekilerin durumu belli. buradaki yorumlarda az çok bilgi veriyor. sözlük sözlük dolaşan sosyal ağları felç eden gereksiz zihniyetlerin son durağı teknoloji siteleri. Asıl soru şu dış ülkeler bir şekilde gençlerini eğitir. buradaki çoğu cahil olanları kim eğitecek. cehalet okuma veya okumama ile ilgili değil. algılama ile ilgili.Atasözü ile yorumu bitireyim. Pişmeyecek aşa tuz neylesin. Akılsız başa söz neylesin.
iyi yetişmiş ve yetiştirilmiş genç nesilde sorun olmaz. kullanım amacını aşmadıktan problem yok. Diğer Ülkelerdeki durum hakkında bir bilgim yok. bu ülkedekiler...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iboocum 6 yıl
twitter ve dh'den baska interneti kullanim amacim yok diyebilirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pekka 6 yıl
Analiz benim acimdan dogru , sabahlari kalktigimda twitter i acip yazilanlari okuyordum. Bu sene gunde 1 defa belki giriyorum.

Gerci bu senede sabahlari kalkip dh anasayfa haberlerine bakiyorum. Bende biraz ilerleme var sanirim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Srcn81 6 yıl
Aşırı kullanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
butze 6 yıl
Hepsi çöker umarım kurtulur millet.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS 6 yıl
ARtık bu tarz şeyler bktırdı , değerini kaybetmeye başladı.Öncede msn popülerdi , ne zaman ms açsam onlarca insan online olurdu.Sonra face olayı çıktı , şimdi facedede gerileme olmaya bşladı.

Artık insanlar direkt sohbet istiyorlar.Anı yaşamak istiyorlar.Sanal şeyler bir hevesti ve insanın ruhuna aykırı olduğu için bırakılmaya başlandı.

Ben mesela akıllı telefonlarımı sattım şimdi tuşlu basit telefon kullanıyorum.Hayattan daha fazla keyif alıyorum, hayatı kaçırmıyorum.Yolda insanları görüyorum , elleri telefonda gözleri ekranda , dışarı ile bağlantılarını kesmişler.Sosyal medyada takılıyorlar ve kendilerini yalnız hissetmiyorlar.Ama aslından en büyük yalnızlığı onlar yaşıyorlar

Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 6 yıl
turkiye'deki twitter zaten futbol yuzunden agzina edilmis durumda. insanlar bu kadar ahmak olabilir mi yahu. hakkaten IQ su dusuk bizim insanin.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
iyi yetişmiş ve yetiştirilmiş genç nesilde sorun olmaz. kullanım amacını aşmadıktan problem yok. Diğer Ülkelerdeki durum hakkında bir bilgim yok. bu ülkedekilerin durumu belli. buradaki yorumlarda az çok bilgi veriyor. sözlük sözlük dolaşan sosyal ağları felç eden gereksiz zihniyetlerin son durağı teknoloji siteleri. Asıl soru şu dış ülkeler bir şekilde gençlerini eğitir. buradaki çoğu cahil olanları kim eğitecek. cehalet okuma veya okumama ile ilgili değil. algılama ile ilgili.Atasözü ile yorumu bitireyim. Pişmeyecek aşa tuz neylesin. Akılsız başa söz neylesin.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Samsung Galaxy Mega 6.3, Xperia Z yaygın satışta, HTC'nin finansal kaybı sürüyor, Çinlilerden meydan okuyan telefonlar ve daha fazlası... 6 yıl Facebook Home video inceleme "Hayat Cebinizde" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim