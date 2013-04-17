Analiz : Gençler arasında sosyal medyanın trendi düşüyor





Son yıllarda büyük ivme kazanan kullanıcı sayıları ile en kabalalık ülkelere yaklaşan sosyal ağlar, artık olabilecekleri en zirve noktada sayılıyor. Yapılan son analizler ise gençler arasında sosyal ağların trendinin düşüş eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Piper Jaffray tarafından 5000 genç arasında yapılan anket sonuçlarına göre; geçen yıl elde edilen sonuçlarla karşılaştırıldığında Facebook'un en önemli sosyal medya sitesi olduğunu düşünenler yüzde 32'den yüzde 22'ye gerilemiş durumda. En büyük azalma Facebook'ta yaşanmış. YouTube'un en önemli sosyal ağ olduğunu düşünenler ise yüzde 26'dan yüzde 23'e gerilemiş. Twitter ise 1 puanlık bir gerileme yaşamış. Aynı şekilde Google+, Flickr gibi sosyal ağlarda da düşüş yaşanıyor.

Gençlerin yöneldiği siteler ise artık mesajlaşma ve daha aktif yorum yazılan sosyal ağlar olarak belirginleşiyor. Bunlar arasında Vanelo, Vine, Snapchat, Kik ve 4Chan ilk 5'te yer alıyor. Zaten son dönemlerde en dikkat çekici ve hızlı büyüyen uygulamalar arasında WhatsApp, MessageMe gibi örneklerin olması bunun göstergesi.

Anket kullanım açısından değil, düşünce açısından sosyal ağları merce altına alıyor. Hali hazırda sosyal ağlar kullanıcı sayısını artırmaya devam ettiği için bu fikirlerin anlık olarak bir etkisinin olacağı söylenemez. Ancak özellikle gençlerin sosyal ağlara olan ilgisini kaybetmesi, gelecek yıllar açısından bir tehdit oluşturabilir.

http://www.technobuffalo.com/2013/04/14/social-media-not-so-popular-with-teens-now/