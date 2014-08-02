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Analiz : Gerileyen PC pazarının yükselen yıldızı ultra ince dizüstüler

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Gerileyen PC pazarının yükselen yıldızı ultra ince dizüstüler

PC pazarında son iki yıldır yaşanan durgunluk ve düşüş bir türlü aşılamıyor ve üreticiler mobil cihazlar gibi sektörlere ağırlık vermeye başladıklarını görüyoruz. Son analizler pazardaki daralmanın devam ettiğini gösteriyor. 

Gartner tarafından yapılan bu yıla ait satış analizine göre PC pazarı yaklaşık olarak yüzde 3 düşüş ile toplamda 308 milyon adet satış rakamına ulaşacak. Masaüstü ve dizüstü geleneksel modellerin satışı da yüzde 6 düşüşle 276 milyona gerileyecek.

Ancak PC pazarının yükselen bir yıldızı var ki o da Ultrabook ürünleri. Yaklaşık yüzde 50 artış yaşayan Ultrabook ürünleri 32 milyon satış rakamına ulaştı. Bu segmentteki artış gelecek yıl PC pazarının yükseliş yaşayarak geçen yıl ile aynı seviyeye gelmesine neden olacak. 

Bu yıl mobil cihaz pazarında da bir yavaşlama var. Akıllı telefon segmenti yüzde 25 artışla 1.86 milyar, tablet segmenti de yine yüzde 25 artışla 256 milyon satış yapacak. Gelecek yıl ise mobil cihaz pazarının yüzde 30-40 civarında artış yaşaması bekleniyor. 

Mobil cihaz sınıfında sayılan ayrılabilir klavyeli ve dönebilir ekranlı cihazların da yüzde 80 civarında artarak 5.3 milyon rakamına ulaşacağı öngörülüyor. 

İşletim sistemi bazında Android platformu 1.16 milyar adet, Windows platformu 333 milyon adet, iOS/Mac OS X ise 271 milyon adet PC ve mobil cihaz satışı gerçekleştirdi. 

Analizde hem Samsung'un hem de Apple'ın tablet modellerinin düşüş yaşamasının pazarın genelini etkilediği belirtiliyor. Ayrıca tüketicilerin Phablet sınıfı akıllı telefonlara yönelmesi nedeniyle küçük ekranlı tablet modellerine olan ilginin azaldığı da ifade ediliyor.  

http://www.gartner.com/newsroom/id/2791017 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kalender26 4 yıl en beğenilen mesincır
mesincır
En büyük sorunlar ısınma, fanlı soğutma sistemi, batarya süresi. Üçü de birbiriyle bağlantılı. Laptoplar teknolojinin gerisinde kaldı. Az enerji tüketecek az ısınacak İntelin 14nm Broadwell çipleri 2015 ikinci yarıda satışa sunulacak deniliyor ama 2016 da olabilir. Zaten yaygınlaşması da zaman alır. İntel'den en az bir yıl ümit yok.
Microsoftun da az enerji tüketimi umrunda değil. Umrunda olsa Windows 8 de birşeyler görürdük. MS'den de ümit yok.
Bir de deve yüküyle para alıp çöp bileşenleri sokan üreticiler sorunu var. Adam düzgün ekran, düzgün ses bileşenleri, düzgün şarj soketi vs. koymuyor. Mutlaka bir sorun var. Üst düzey Windows laptop almak bu yüzden hiç kafama yatmıyor.
Kullan at tarzı laptoplarla devam etmek pahalı hayal kırıklığından iyidir bence.
Sonuçta insanların çok pahalı Apple ürünlerine sığınmasına hiç şaşırmıyorum.


Alttakiyle ayni mesaji atmissin.Ikizsiniz galiba


mesincırEn büyük sorunlar ısınma, fanlı soğutma sistemi, batarya süresi. Üçü de birbiriyle bağlantılı. Laptoplar teknolojinin gerisinde kaldı...
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1 Yanıt Yanıtla +32
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4Crumby 4 yıl
Ben düz bi kullanıcıyım 2012 model macbook air aldım ve bu bilgisayardan powerpoint sunuları hazırlıyorum internette online bankacılık rezervasyon vs işlerimi rahat ve güvenilir yapıyorum. Aynı zamanda oyun oynamak istediğimde de cs go (steam üzerinden daha yüzlerce desteklenen oyun) , lol vb oyunları oynayabiliyorum ayrıca cihaz 2 saatten fazla oyun oynamama da imkan veriyo bundan fazlasına da ihtiyaç duymuyorum.

Çevremdeki çogu insan da böyle ancak onlar benim macbook airi aldıgım paraya kilolarca gelen samsung asus vb ürünler aldılar ve inanın benden farklı bişey yapmıyolar hatta samsunglardan biri sorun çıkardı aylarca ugraşıldı ancak macbookta bi sorun oldugunda 1 hafta içinde yenisiyle degiştirildi.
Uzun lafın kısası apple a burda karalama kampanyası yapan geekleri dikkate almazsak çoğu insanın işlerini görecek ve ürküldüğü kadar pahallı olmayan bir cihaz macbook air. Dolayısıyla pazarın bu yöne kayması doğal ve apple yeni oluşan diğer pazarlar gibi bunda da pastanın büyük dilimini hakederek alıcak.
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Inque 4 yıl
Fiyatlara %30 indirim yapsınlar bak nasil da genişler o pazar.
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gcb1903 4 yıl
MASAÜSTÜ her zaman birinci önceliğimizdir.
Oyun için masaüstü.
Tabi hem konsol hem dizüstü alacak paranız varsa orası başka.
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ulubatlısinan 4 yıl
silisyum tabanlı küçülmenin sonuna yaklaşıldı, farklı bi yarı iletkene geçmeleri gerek, bu ne ya küçül küçül performans artışı kağıt üzerinde günlük kullanımda gereksinim duyulmuyor artık, x86-x64 nın sonu yakındır gelecek arm da...
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ender ahmet 4 yıl
pc sektörünün gerilemesi normal.insanlar her yıl pc değiştirmiyorlar.
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örümcekk 4 yıl
Pc kullanımı bana gore sadece oyun ve profesyonel kullanımda kaldı bu sınırlar haricinde canlanmasinin imkanı yok. Akıllı telefon ile tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyorsunuz, maillerinizi yönetip, internete girip, hatta bazı oyunları bile oynayabiliyorsunuz daha başka kolaylıkları da var aklıma gelmeyen. Teknoloji sürekli değişiyor ve gelişiyor, akıllı telefonlar da artık zirvede bundan sonra onlarında zamanla yükselişi azalacak giyilebilir teknolojiye yönelecek.
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E_Aydin35 4 yıl
Android ekosistemi inanılmaz bir yükselişte, kullanım oranları her geçen gün en fazlada Çin'in etkisiyle artıyor. Tabi ki çok satılması, çok kullanılması; en iyi, en doğrusu veya şirketine en çok kazandırdığı anlamına gelmez ama bu yaygınlık kesintisiz devam ettiği sürece başka çözümlerinde durup düşünmesi gerek..
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musa_unsal2005 4 yıl
mesincır
The Tenth Doctor
ens.aslan
Fire_67
Bu dört üyelikte aynı kişi tarafından yönetiliyor.
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1BilimAdamı 4 yıl
@musa Yok hacı ben o mesaj olayını şakasına yapmıştım
@burak 30dk diyeceğime 30 saat demişim
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1BilimAdamı 4 yıl musa_unsal2005
@musa Yok hacı ben o mesaj olayını şakasına yapmıştım
@burak 30dk diyeceğime 30 saat demişim
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ergenius 4 yıl
La Samsungun böyle güzel cihazları var mıydı

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Gece772 4 yıl
sadece internet için iyi ürünler
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broodofqueen 4 yıl
Çözüm Apple..
Sony Ultrabook'lara baktım bir ara, 3000 TL civarı.. Sony çok uygun da Macbook Air mı pahalı? Bu aşırı pahalı yaftası yapışmış markanın üzerine.. iPhone 5 çok pahalı ama aynı fiyata plastik Galaxy S bilmem kaç dahamı uygun yani? Anlamıyorum, cidden... İçindeki kullanılan ürünlerin OEM fiyatlarını toplayıp cihaza pahalı demek kolay. Neyse, tartışma yaratmak istemiyorum ama ultrabook Macbook Air çakmasıdır zaten. Bu ultrabook denen zımbırtıdan çok önce piyasaya çıkmıştır.
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akgun2347 4 yıl
ssd fiyatları normale dönmeye başladı soğutma konusunda biraz yol alınıp broadwell serisi işlemciler geldimi gerisi tasarım ekibinin başarısını kalıyor klasik diz üstü modellerindeki özellikle optik sürücü çok hantal ve gereksiz büyük kızak yerine yuva yapılmalı.en azından dolar yüksek düşerse ve devlet biraz vergi indirimine giderse düzgün modeller görebiliriz tabi tabletlerin rahatlığı ve gelişmesi sürdükçe pc ve laptop sektörü prof. ve oyun kullanımı dışında bitmeye yaklaşıyor.tabiki her zaman modifiye pc kullanıp yanına tablet almaktan yanayım laptop yerine.
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