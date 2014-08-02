Analiz : Gerileyen PC pazarının yükselen yıldızı ultra ince dizüstüler





PC pazarında son iki yıldır yaşanan durgunluk ve düşüş bir türlü aşılamıyor ve üreticiler mobil cihazlar gibi sektörlere ağırlık vermeye başladıklarını görüyoruz. Son analizler pazardaki daralmanın devam ettiğini gösteriyor.





Gartner tarafından yapılan bu yıla ait satış analizine göre PC pazarı yaklaşık olarak yüzde 3 düşüş ile toplamda 308 milyon adet satış rakamına ulaşacak. Masaüstü ve dizüstü geleneksel modellerin satışı da yüzde 6 düşüşle 276 milyona gerileyecek.





Ancak PC pazarının yükselen bir yıldızı var ki o da Ultrabook ürünleri. Yaklaşık yüzde 50 artış yaşayan Ultrabook ürünleri 32 milyon satış rakamına ulaştı. Bu segmentteki artış gelecek yıl PC pazarının yükseliş yaşayarak geçen yıl ile aynı seviyeye gelmesine neden olacak.





Bu yıl mobil cihaz pazarında da bir yavaşlama var. Akıllı telefon segmenti yüzde 25 artışla 1.86 milyar, tablet segmenti de yine yüzde 25 artışla 256 milyon satış yapacak. Gelecek yıl ise mobil cihaz pazarının yüzde 30-40 civarında artış yaşaması bekleniyor.





Mobil cihaz sınıfında sayılan ayrılabilir klavyeli ve dönebilir ekranlı cihazların da yüzde 80 civarında artarak 5.3 milyon rakamına ulaşacağı öngörülüyor.





İşletim sistemi bazında Android platformu 1.16 milyar adet, Windows platformu 333 milyon adet, iOS/Mac OS X ise 271 milyon adet PC ve mobil cihaz satışı gerçekleştirdi.





Analizde hem Samsung'un hem de Apple'ın tablet modellerinin düşüş yaşamasının pazarın genelini etkilediği belirtiliyor. Ayrıca tüketicilerin Phablet sınıfı akıllı telefonlara yönelmesi nedeniyle küçük ekranlı tablet modellerine olan ilginin azaldığı da ifade ediliyor.

http://www.gartner.com/newsroom/id/2791017