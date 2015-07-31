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Analiz : Huawei akıllı telefon pazarında ikinci çeyrekte patlama yaptı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : Huawei akıllı telefon pazarında ikinci çeyrekte patlama yaptı

Akıllı telefon pazarında Apple ve Samsung'un liderlik konusundaki çekişmesinin yanısıra ilk beşte de Çinli üreticilerin büyük bir mücadelesi mevcut. Ayrıca ilk ona altı firma sokan Çin'in etkisi giderek artıyor.

Strategy Analytics tarafından yapılan analize göre yılın ikinci çeyreğinde Samsung 71.9 milyon akıllı telefon satarak liderliğini korudu. Bir önceki çeyrekte bu rakam 83.2 milyondu. Düşüş bir hayli fazla oldu.

İkinci çeyreği 47.5 iPhone ile kapatan Apple ikinci sırada yer alıyor. Firma önceki çeyrekte 61.2 milyon iPhone satarken, geçen yıl aynı dönemde bu rakam 35.2 milyon seviyesindeydi.

Listede en büyük patlamayı ise Huawei yapmış durumda. Firma kendi tarihinde de bir rekor kırarak önceki çeyreğe göre yüzde 100 civarında bir artışla 30.5 milyon satış rakamına ulaştı. Bu rakamla üçüncü sıraya yerleşen firma Apple'ı da zorlamaya başladı. Honor serisinden oldukça faydalanan Huawei'nin yılı 100 milyona yakın bir rakamla bitirmesi ihtimali de artıyor. 

Bir süredir beşincilik kürsüsünde olan Xiaomi, 19.8 milyon satış rakamı ile dördüncü sıraya yükseldi. Listenin üçünü sırasındaki Lenovo ise son bir yıldır en düşük satışlarını yaptı ve 16.2 milyon ile beşinciliğe kadar geriledi. Lenovo'nun düşüşü en çok Xiaomi'ye yaradı. 

Çinli üreticilerin adeta istila ettiği ilk on listesinde diğer devler kendisine yer bulmaya çalışıyor. Bunlardan birisi olan LG, 14.1 milyon ile gerileme yaşadı ve altıncılıkta kaldı. Sony ise 7.2 milyon ile onuncu sırada.

Listede TCL firması 11.1 milyon satış ile yedinci, Coolpad 10 milyon satış ile sekizinci, ZTE ise 9 milyon satış ile dokuzuncu sırada. Listedeki Çinli markalar bir çeyrekte tarihteki en fazla satışı yaptı ve 97 milyona ulaştı. Bu da toplam pazarın üçte birine denk geliyor. 

Ancak akıllı telefon pazarında belirgin bir düşüş görülüyor. Geçen yılın son çeyreğinde 380 milyon adet cihaz satılan pazarda yılın ilk çeyreğinde 345 milyon, yılın ikinci çeyreğinde ise 339 milyon satış yapıldı.  

https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/news/strategy-analytics-press-releases/strategy-analytics-press-release/2015/07/30/global-smartphone-shipments-growth-slows-to-15-percent-in-q2-2015 Yorum Yaz
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beyaz-siyah 4 yıl en beğenilen
Mate 7 kullanıyorum, oldukça memnunum tavsiye eserim
1 Yanıt Yanıtla +8
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superegoid 4 yıl
Bu patlamada huawei Türkiye ofisinin de büyük payı olduğunu düşünüyorum.

Gerek yeni çıkan modelleri (huawei p8, mate7 gold, honor gibi) daha çıkmasının üstünden 6-7 ay gibi kısa bir süre geçmeden getirmesi, gerek servis desteği, gerek güncellemeler konusundaki duyarlılığı, gerek sosyal medyada sorulara verdikleri yanıtlarla huawei Türkiye bence bütün ülkelerdeki huawei ofisleri arasında bir yıldız gibi parlıyor.

Misal ben de p8 almak istiyorum ama telefon henüz nisanda tanıtıldığından, daha tanıtılalı 1 sene bile olmadığından türkiyeye gelmedi.

Artık Bulgaristan gibi gelişmiş ülkelerden bulmaya çalışacaz.
Bu patlamada huawei Türkiye ofisinin de büyük payı olduğunu düşünüyorum.Gerek yeni çıkan modelleri (huawei p8, mate7 gold, honor gibi) daha çıkmasın...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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bytradm 4 yıl
cehalet+para=mutluluk ısırık elmaının basarısının
başka açıklaması yok.
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Master_Evil 4 yıl
g7'nin başarısı da etkilemiştir bu durumu
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wolfestein 4 yıl
Ne yaptın be huawei
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BekirTemel 4 yıl
Huawei ye Galatasaraya sponsor olduğunda sempati duymuş ve hediye olarak bir kaç kişiye de iyi cihazlarını aldım,hepsi de çok memnun.Tebrik edilesi bir firma demek ki.
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bYUğur 4 yıl
Sony yokmu ben mı göremedim
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El_domingo 4 yıl
nexus serisi huawei le akıllı mantıklı fiyata satılsın bak patalamayı ozaman gorun..:D
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DH Misafiri 4 yıl
Bence Huawei dünyanın en iyi markası.
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DH Misafiri 4 yıl
lumia 8.4 milyon satmıştı kaçıncı sırada
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superegoid 4 yıl
Bu patlamada huawei Türkiye ofisinin de büyük payı olduğunu düşünüyorum.

Gerek yeni çıkan modelleri (huawei p8, mate7 gold, honor gibi) daha çıkmasının üstünden 6-7 ay gibi kısa bir süre geçmeden getirmesi, gerek servis desteği, gerek güncellemeler konusundaki duyarlılığı, gerek sosyal medyada sorulara verdikleri yanıtlarla huawei Türkiye bence bütün ülkelerdeki huawei ofisleri arasında bir yıldız gibi parlıyor.

Misal ben de p8 almak istiyorum ama telefon henüz nisanda tanıtıldığından, daha tanıtılalı 1 sene bile olmadığından türkiyeye gelmedi.

Artık Bulgaristan gibi gelişmiş ülkelerden bulmaya çalışacaz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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muhamnet 4 yıl superegoid
superegoid

Bu patlamada huawei Türkiye ofisinin de büyük payı olduğunu düşünüyorum.

Gerek yeni çıkan modelleri (huawei p8, mate7 gold, honor gibi) daha çıkmasının üstünden 6-7 ay gibi kısa bir süre geçmeden getirmesi, gerek servis desteği, gerek güncellemeler konusundaki duyarlılığı, gerek sosyal medyada sorulara verdikleri yanıtlarla huawei Türkiye bence bütün ülkelerdeki huawei ofisleri arasında bir yıldız gibi parlıyor.

Misal ben de p8 almak istiyorum ama telefon henüz nisanda tanıtıldığından, daha tanıtılalı 1 sene bile olmadığından türkiyeye gelmedi.

Artık Bulgaristan gibi gelişmiş ülkelerden bulmaya çalışacaz.



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inexo 4 yıl
lenovo amiral sınıfı zayıf kalıyor
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Ranez 4 yıl
Huawei'nin telefon tasarımları gerçekten çok güzel.

Satış rakamlarının yükselmesi bir müşteri olarak beni memnun ediyor. Kaliteli bir firmanın sektöre giriş yapıp rekabeti arttırması her zaman iyidir.

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