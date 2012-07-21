Analiz : Hücresel veri uyumlu tablet satışları düşüş eğiliminde

Mobil cihazların WiFi ile bağlantı imkanı olmadığı durumlarda devreye giren 3G gibi hücresel veri bağlantı imkanları, bugün bazı modellerde opsiyonel, bazılarında ise standart olarak sunuluyor. Ancak firmaların hücresel veri opsiyonlarını arka plana atmaya başladığı da gözlerden kaçmıyor.





CCS Insight tarafından yapılan bir analize göre 2011 yılında sevkiyatı yapılan tabletlerin yüzde 48'i hücresel veri modülü taşırken, 2016 yılında bu oran yüzde 37'ye düşecek.





Tüketiciler fiyat farkı ve pahalı veri abonelikleri nedeniyle hücresel veri opsiyonunu gerekli olarak görmüyor. 2011 yılında yüzde 48'lik oranın en büyük nedeni ise stoklardaki ürünlerin satılması. Bu yıl ise yukarıdaki sebeplerden dolayı tablet üreticileri hücresel veri opsiyonlarına çok sıcak bakmıyor.





WiFi ve WiFi+hücresel veri özellikli tabletler arasındaki fiyat farkının devam etmesi ve WiFi hotspot noktalarının giderek artması, gelecekte tüketicilerin sadece WiFi özellikli tabletler almayı tercih etmesinin en büyük nedeni olacak.





Ancak operatörlerin daha uygun fiyata hücresel veri bağlantısı sunmaları bu eğilimi biraz da olsa azaltabilir.