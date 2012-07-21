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Analiz : Hücresel veri uyumlu tablet satışları düşüş eğiliminde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların WiFi ile bağlantı imkanı olmadığı durumlarda devreye giren 3G gibi hücresel veri bağlantı imkanları, bugün bazı modellerde opsiyonel, bazılarında ise standart olarak sunuluyor. Ancak firmaların hücresel veri opsiyonlarını arka plana atmaya başladığı da gözlerden kaçmıyor.

CCS Insight tarafından yapılan bir analize göre 2011 yılında sevkiyatı yapılan tabletlerin yüzde 48'i hücresel veri modülü taşırken, 2016 yılında bu oran yüzde 37'ye düşecek.

Tüketiciler fiyat farkı ve pahalı veri abonelikleri nedeniyle hücresel veri opsiyonunu gerekli olarak görmüyor. 2011 yılında yüzde 48'lik oranın en büyük nedeni ise stoklardaki ürünlerin satılması. Bu yıl ise yukarıdaki sebeplerden dolayı tablet üreticileri hücresel veri opsiyonlarına çok sıcak bakmıyor.

WiFi ve WiFi+hücresel veri özellikli tabletler arasındaki fiyat farkının devam etmesi ve WiFi hotspot noktalarının giderek artması, gelecekte tüketicilerin sadece WiFi özellikli tabletler almayı tercih etmesinin en büyük nedeni olacak.

Ancak operatörlerin daha uygun fiyata hücresel veri bağlantısı sunmaları bu eğilimi biraz da olsa azaltabilir.

http://www.fiercewireless.com/story/analyst-cellular-enabled-tablet-sales-drop-through-2016/2012-07-20 Yorum Yaz
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hdtv 7 yıl en beğenilen
bu kullanicilarin zaten cep telefonlarinda ve de evlerinde internet var. kullaniciya ayrica 3g parasi odetmek isteniyorsa tarifeler cok daha uyguna cekilmeli. cebimi hotspot olarak ayarlar wifi ilede nete cikarim. keriz gibi bir daha neden 3g parasi odeyeyim bir daha demek gayet mantiklidir.
bu kullanicilarin zaten cep telefonlarinda ve de evlerinde internet var. kullaniciya ayrica 3g parasi odetmek isteniyorsa tarifeler cok daha uyguna cekilmeli. c...
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leventalpsal 7 yıl
Mobil cihazlardan kasıt tabletler herhalde. 3G desteği olmayan bir akıllı telefon düşünemiyorum...
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khaos 7 yıl
Çok merak ediyorum cepten hotspot yapan arkadaşların telefonlarının bataryası ne kadar süre gidiyor diye? Tablet dediğiniz şeyin zaten temel amacı mobilitedir bulunduğunuz her mekanda wifi kullanmanıza izin vermezler (yasal olarak size wifi şifresini veren mekanın bunların logunu tutması zorunludur sorumluluk onlara aittir)üretici firmaların ve gsm şirketlerinin yanlış politikaları tabletlerin "her yerde ve zamanda nete bağlanabilen" cihazlar olması gerekliliğini değiştirmez
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DH Misafiri 7 yıl
bende vodafone cep net var. cepten hot spot wifi yapıp tabletten kullanıyorum, her şeyi rahat izleyip geziyorum internette, az bişi video loadlarken kasıyor
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alito 7 yıl
200MB 3G internetim var, dışarı çıkınca leblebi gibi gıdım gıdım yiyorum bitmesin diye. ne video izleyebiliyorum, nede program indirebiliyorum. Türk GSM şirketlerine tek bir lafım var;
Allah belanızı versin!!!
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hdtv 7 yıl
bu kullanicilarin zaten cep telefonlarinda ve de evlerinde internet var. kullaniciya ayrica 3g parasi odetmek isteniyorsa tarifeler cok daha uyguna cekilmeli. cebimi hotspot olarak ayarlar wifi ilede nete cikarim. keriz gibi bir daha neden 3g parasi odeyeyim bir daha demek gayet mantiklidir.
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jovanovic 7 yıl
Firmalar bunu hizmet için değil de para için yaptığından normaldir.
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hdtv 7 yıl en beğenilen
bu kullanicilarin zaten cep telefonlarinda ve de evlerinde internet var. kullaniciya ayrica 3g parasi odetmek isteniyorsa tarifeler cok daha uyguna cekilmeli. cebimi hotspot olarak ayarlar wifi ilede nete cikarim. keriz gibi bir daha neden 3g parasi odeyeyim bir daha demek gayet mantiklidir.
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