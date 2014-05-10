Analiz : PC ve mobil cihazlar göz kuruluğuna yol açıyor





Sürekli gelişen teknoloji hayatımıza her gün yeni cihazların katılmasına neden oluyor. Geçmişte masada duran kişisel bilgisayarımız bugün artık dizüstü olarak çantamızda veya bir mobil cihaz olarak cebimizde duruyor. Ancak hayatımıza bu kadar entegre olan elektronik cihazlar peşinde bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.





Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmada geçmişte genetik olarak veya yaşla birlikte ortaya çıkan göz kuruluğu hastalığının bilgisayar kullanımı nedeniyle daha yaygın görülmeye başlandığı tespit edildi.





Artık 2 veya 3 yaşındaki çocukların bile mobil cihazlarla haşır neşir olmaya başladığına değinilen raporda, bu durumun göz kırpmayı önemli ölçüde azalttığı, göz yaşlarının daha hızlı buharlaştığı ve gözde yıllar içerisinde hasar oluştuğu ifade ediliyor.





Bu nedenle göz kuruluğu riski genç nüfusu tehdit etmeye başladı. Son dönemde çok sayıda genç hastanın kuru göz şikayeti nedeniyle hastanelere başvurması buna örnek teşkil ediyor. Bilgisayar kullanımı yanında uzun süre televizyon izlemek, kontakt lens kullanmak ve klimalı ortamlarda çalışmak da göz kuruluğunu tetikliyor.





Kuru göz semptomları ise yanma, batma, gözlerde kum varmış hissi, ışığa duyarlılık, sürekli gözü kırpma ihtiyacı, bulanık görme, gözlerde yorgunluk hissi ve bazen de sulanma şeklinde ortaya çıkabiliyor.