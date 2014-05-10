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Analiz : PC ve mobil cihazlar göz kuruluğuna yol açıyor

5 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Analiz : PC ve mobil cihazlar göz kuruluğuna yol açıyor

Sürekli gelişen teknoloji hayatımıza her gün yeni cihazların katılmasına neden oluyor. Geçmişte masada duran kişisel bilgisayarımız bugün artık dizüstü olarak çantamızda veya bir mobil cihaz olarak cebimizde duruyor. Ancak hayatımıza bu kadar entegre olan elektronik cihazlar peşinde bazı sağlık risklerini de beraberinde getiriyor.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından yapılan araştırmada geçmişte genetik olarak veya yaşla birlikte ortaya çıkan göz kuruluğu hastalığının bilgisayar kullanımı nedeniyle daha yaygın görülmeye başlandığı tespit edildi. 

Artık 2 veya 3 yaşındaki çocukların bile mobil cihazlarla haşır neşir olmaya başladığına değinilen raporda, bu durumun göz kırpmayı önemli ölçüde azalttığı, göz yaşlarının daha hızlı buharlaştığı ve gözde yıllar içerisinde hasar oluştuğu ifade ediliyor.

Bu nedenle göz kuruluğu riski genç nüfusu tehdit etmeye başladı. Son dönemde çok sayıda genç hastanın kuru göz şikayeti nedeniyle hastanelere başvurması buna örnek teşkil ediyor. Bilgisayar kullanımı yanında uzun süre televizyon izlemek, kontakt lens kullanmak ve klimalı ortamlarda çalışmak da göz kuruluğunu tetikliyor. 

Kuru göz semptomları ise yanma, batma, gözlerde kum varmış hissi, ışığa duyarlılık, sürekli gözü kırpma ihtiyacı, bulanık görme, gözlerde yorgunluk hissi ve bazen de sulanma şeklinde ortaya çıkabiliyor. 

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Tall Man 5 yıl en beğenilen
O zaman kitap okumakta göz kuruluğunu tetikliyor...
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igetsky 5 yıl
bendede cok oluyor.
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arel.gr 5 yıl
sanirsam bunu yasiyorum :(
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doctor5945 5 yıl
Yüksek çözünürlüklü paneller gözde daha az yorulmaya neden oluyor ben bunu bizzat denedim.
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Slitheen 5 yıl
Göz kuruluğu kaşıntı yapar.Esas tehlike kirli elle gözünü kasimaktir.
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grafman09 5 yıl
Evet arkadaşlar, aynı kuruma olayı bende yaşadım, aman dikkat 4 ayda anca toparladı. 4 farklı damla kullandım..
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Bradley Cooper 5 yıl
CRT ekranlarında karşısında saatlerimi harcadım bir hiç için (counter, half life) bu da bana miyop olarak geri döndü. gözlerinizin kıymetini bilin arkadaşlar. sonra gözlükle uğraşırır durursunuz
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Cihat_, 5 yıl
bende tam tersi durmadan gözümün suyu akıyor
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bodyman700 5 yıl
sürekli şikayetçi olduğum bir konu... meslek itibariyle bilgisayar ekranına 10 saat bakıyorum, evdeki diziydi filmdi oyundu falan hesaba katarsak günlük 12-13 saat monitör başındayım. sürekli olarak göz nemlendirici ve yapay göz damlası kullanmak zorunda kalıyorum. gerçi benimle birlikte çalışan herkes için geçerli ama meslek işte :/
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duboisi 5 yıl
monitör karşısında göz kırpmayı ciddi şekilde alışkanlık haline getirmek gerekiyor..
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inexo 5 yıl
göz kirpmayi aliskanlik haline getirin
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1BilimAdamı 5 yıl
Gözünüzü kırpmayı unutmayın


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Gece772 5 yıl
Su ve balık tüketmek gerek.
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